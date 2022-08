Reusser steekt Van Dijk opnieuw de loef af, Julie Van de Velde knap 7e in EK-tijdrit

clock 16:29 16 uur 29. Reusser: "Na mijn val in de Tour ben ik herbegonnen met trainen in een donkere kamer". Reusser: "Na mijn val in de Tour ben ik herbegonnen met trainen in een donkere kamer"

clock 16:28 16 uur 28. Van Dijk: "Zilver is niet waarvoor ik ben gekomen". Van Dijk: "Zilver is niet waarvoor ik ben gekomen"

clock 16:27 16 uur 27. Van de Velde: "Mijn beste resultaat ooit". Van de Velde: "Mijn beste resultaat ooit"

clock 15:14 15 uur 14. De top 3: 1) Marlen Reusser 2) Ellen van Dijk 3) Riejanne Markus . De top 3: 1) Marlen Reusser 2) Ellen van Dijk 3) Riejanne Markus

clock 15:13 15 uur 13. Het verschil is uiteindelijk 5 seconden. Reusser lijkt het nog niet goed te beseffen, ze reageert nauwelijks. . Het verschil is uiteindelijk 5 seconden. Reusser lijkt het nog niet goed te beseffen, ze reageert nauwelijks.

clock 15:13 15 uur 13. Reusser wordt Europees kampioene. De klok tikt genadeloos weg! Reusser gaat Europees kampioene worden. . Reusser wordt Europees kampioene De klok tikt genadeloos weg! Reusser gaat Europees kampioene worden.

clock 15:12 15 uur 12. Het gaat erom spannen. Van Dijk duikt de laatste kilometer in. . Het gaat erom spannen. Van Dijk duikt de laatste kilometer in.

clock 15:11 15 uur 11. Daar komt Reusser. Ze lijkt een beetje te zijn stilgevallen, maar klokt wel de beste tijd. De Zwitserse duikt nipt onder de 31 minuten. . Daar komt Reusser. Ze lijkt een beetje te zijn stilgevallen, maar klokt wel de beste tijd. De Zwitserse duikt nipt onder de 31 minuten.

clock 15:10 15 uur 10. Van Dijk neemt wat extra risico's om haar achterstand goed te maken. In een van de weinige bochten in het parcours verliest ze even de controle over haar stuur, maar ze corrigeert snel. . Van Dijk neemt wat extra risico's om haar achterstand goed te maken. In een van de weinige bochten in het parcours verliest ze even de controle over haar stuur, maar ze corrigeert snel.

clock 15:09 15 uur 09. Van Dijk moet meer dan een seconde per kilometer goedmaken op Reusser. Karl Vannieuwkerke . Van Dijk moet meer dan een seconde per kilometer goedmaken op Reusser. Karl Vannieuwkerke

clock 15:08 15 uur 08. Van de Velde minstens achtste. Nog vier rensters moeten finishen: Kiesenhoffer, Brennauer, Van Dijk en Reusser. Van de Velde is nu al zeker van minstens de achtste plaats. . Van de Velde minstens achtste Nog vier rensters moeten finishen: Kiesenhoffer, Brennauer, Van Dijk en Reusser. Van de Velde is nu al zeker van minstens de achtste plaats.

clock 15:06 15 uur 06. Voor wie er nog aan zou twijfelen: het wordt een duel tussen Reusser en Van Dijk voor de Europese titel. De tweede voor Reusser of de vijfde voor Van Dijk? We weten het binnen enkele minuten. . Voor wie er nog aan zou twijfelen: het wordt een duel tussen Reusser en Van Dijk voor de Europese titel. De tweede voor Reusser of de vijfde voor Van Dijk? We weten het binnen enkele minuten.

clock 15:03 15 uur 03. Van de Velde is zo goed als zeker van een top 10-plaats. Vermoedelijk zal ze eindigen op een knappe zevende of achtste plaats. . Van de Velde is zo goed als zeker van een top 10-plaats. Vermoedelijk zal ze eindigen op een knappe zevende of achtste plaats.

clock 15:02 Van Dijk is trager dan Reusser. Is Marlen Reusser op weg naar een tweede Europese titel op rij? Van Dijk is bijna 10" trager bij het tweede tussenpunt. De Nederlandse heeft nog 9 kilometer om dat goed te maken. . 15 uur 02. time point Van Dijk is trager dan Reusser Is Marlen Reusser op weg naar een tweede Europese titel op rij? Van Dijk is bijna 10" trager bij het tweede tussenpunt. De Nederlandse heeft nog 9 kilometer om dat goed te maken.

clock 15:01 15 uur 01. Enkel Van Dijk moet nog passeren aan het laatste tussenpunt. Benieuwd waar ze uitkomt. . Enkel Van Dijk moet nog passeren aan het laatste tussenpunt. Benieuwd waar ze uitkomt.

clock 15:00 15 uur . In het zicht van het tweede tussenpunt is Reusser voorbij Brennauer. De Zwitserse stevent af op een nieuwe besttijd. . In het zicht van het tweede tussenpunt is Reusser voorbij Brennauer. De Zwitserse stevent af op een nieuwe besttijd.

clock 14:57 14 uur 57. Marlen Reusser is als een speer onderweg. Ze heeft Lisa Brennauer nu al in het vizier. Toch een beetje pijnlijk voor de ervaren Duitse. Ook vorig jaar haalde Reusser haar in. . Marlen Reusser is als een speer onderweg. Ze heeft Lisa Brennauer nu al in het vizier. Toch een beetje pijnlijk voor de ervaren Duitse. Ook vorig jaar haalde Reusser haar in.

clock 14:55 14 uur 55. Bekijk de finish van Van de Velde. Bekijk de finish van Van de Velde

clock 14:54 14 uur 54. Van de Velde voorlopig derde aan de finish. Van de Velde bevestigt haar goede tussentijden aan de finish. Ze moet dan wel een minuut toestaan op Markus, maar klokt toch een heel mooie derde tijd. Een prima prestatie. . Van de Velde voorlopig derde aan de finish Van de Velde bevestigt haar goede tussentijden aan de finish. Ze moet dan wel een minuut toestaan op Markus, maar klokt toch een heel mooie derde tijd. Een prima prestatie.