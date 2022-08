LIVESTREAM EK tijdrijden: wie klopt Van Dijk en wat kan Julie Van de Velde?

clock 14:06 14 uur 06. Start om de anderhalve minuut. De renners starten telkens met een interval van slechts anderhalve minuut. Hoewel deze tijdrit niet zo lang is, kunnen we toch verwachten dat de betere tijdrijders hun voorgangers kunnen inhalen. . Start om de anderhalve minuut De renners starten telkens met een interval van slechts anderhalve minuut. Hoewel deze tijdrit niet zo lang is, kunnen we toch verwachten dat de betere tijdrijders hun voorgangers kunnen inhalen.

clock 14:05 14 uur 05. Met Marta Lach is er een eerste renner van start gegaan die voor een richttijd kan zorgen. De Poolse blijft in de beugel tijdens het eerste deel van de klim.

clock 14:01 14 uur 01. Je merkt meteen dat het in de eerste kilometer stevig bergop gaat. Het is zaak van daar heel beredeneerd naar boven te rijden.

clock 14:00 14 uur match begonnen start time Start De Ijslandse kampioen Runnarsdottir is eraan begonnen als eerste van alle deelneemsters. Ze rolt van het startpodium af, met op de achtergrond de mooie Maria-Hemelvaartkerk.

clock 13:42 13 uur 42. Brennauer neemt afscheid. Het is straks uitkijken naar Lisa Brennauer. De 34-jarige Duitse is toe aan haar laatste kunststukje. Op dit EK in eigen land zal de ex-wereldkampioene tijdrijden ongetwijfeld nog een keer willen schitteren. Het publiek zal haar alvast uit volle borst vooruit proberen te schreeuwen.

clock 13:39 Marlen Reusser verdedigt vandaag haar titel. 13 uur 39. Marlen Reusser verdedigt vandaag haar titel.

clock 13:33 13 uur 33. Parcours. De tijdrit van 24 kilometer begint met een klimmetje. Gevaarlijk om de benen meteen op te blazen. Toch houden de renners best nog wat energie over voor het vervolg. Na de eerste paar glooiende kilometers komen de deelneemsters op een vlak parcours zonder al te veel technische bochten. Spek naar de bek van de grote motoren dus.

clock 13:24 13 uur 24. Fürstenfeldbruck. Het parcours in en rond Fürstenfeldbruck is er eentje met veel geschiedenis. Vijftig jaar geleden was het stadje het decor voor een van de meest zwarte bladzijden in de sportgeschiedenis. Elf Israëlische atleten en officials werden tijdens de Olympische Spelen om het leven gebracht door een Palestijnse terreurorganisatie. De tijdrit van vandaag biedt de mogelijkheid tot een soort herdenkingsmoment van die gebeurtenissen.

clock 13:09 13 uur 09. Belangrijkste starttijden. De Ijslandse Silja Rúnarsdóttir opent om 14:00 uur de tijdrit-festiviteiten. Topfavoriete Ellen van Dijk is de laatste vrouw die van start gaat om 14:42 uur. Andere belangrijke starttijden: 14:12 uur: Juliette Labous 14:16 uur: Lisa Klein 14:22 uur: Julie Van de Velde 14:39 uur: Lisa Brennauer 14:40 uur: Marlen Reusser

clock 17-08-2022 17-08-2022.

clock 15:57 15 uur 57. Julie Van de Velde: "Vorm is goed, ik heb hier wel naar toegewerkt".

clock 15:55 15 uur 55. Tijdrit bij de vrouwen en mannen. Woensdag is tijdritdag nabij München. Vanaf 14 u zijn de vrouwen aan zet, om 17.30 u worden de mannen losgelaten. Voor de tijdrit krijgen de mannen en de vrouwen identiek hetzelfde parcours van 24 kilometer voorgeschoteld. Na de start loopt het meteen omhoog. Dat bultje van 400 meter (7,4% gemiddeld) is meteen ook de enige klimpartij van de dag. Elke seconde zal tellen op het tijdritparcours in en rond Fürstenfeldbruck, een stadje 30 km ten westen van München.