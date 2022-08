Kijk straks naar de EK-tijdrit met Julie Van de Velde: "Heb hier naartoe gewerkt"

15 uur 57. Julie Van de Velde: "Vorm is goed, ik heb hier wel naar toegewerkt".

15 uur 55. Tijdrit bij de vrouwen en mannen. Woensdag is tijdritdag nabij München. Vanaf 14 u zijn de vrouwen aan zet, om 17.30 u worden de mannen losgelaten. Voor de tijdrit krijgen de mannen en de vrouwen identiek hetzelfde parcours van 24 kilometer voorgeschoteld. Na de start loopt het meteen omhoog. Dat bultje van 400 meter (7,4% gemiddeld) is meteen ook de enige klimpartij van de dag. Elke seconde zal tellen op het tijdritparcours in en rond Fürstenfeldbruck, een stadje 30 km ten westen van München. .