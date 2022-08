Uitkijken naar het duel tussen Ganna en Küng op het EK tijdrijden, volg het hier vanaf 17 uur

clock 16:00

16 uur . Herregodts enige Belg aan de start. Rune Herregodts is na het uitvallen van Yves Lampaert woensdag de enige Belg aan de start van de tijdrit. De jonge Belg blikte bij onze reporter met vertrouwen vooruit. "Ik heb het parcours verkend, en dit is wel mijn ding. Het is soms wel technisch, maar ook niet overdreven. Ik kijk er naar uit." "Het is wat ambetant dat de deelnemerslijst nog niet volledig is. Zo werd Ganna gisteren nog toegevoegd. In alle prognoses schuif je dan automatisch een plek achteruit", lachte Herregodts. "Dat Ganna toch meedoet? Je vloekt dan wel een beetje, maar het is ook leuk om te zien hoe ver ik sta tegenover zo iemand. Mijn ambitie? Vorig jaar was ik dertiende, de top tien is nu een mooi doel." .