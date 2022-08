Uitkijken naar het duel tussen Ganna en Küng op het EK tijdrijden, volg het hier vanaf 17:30 uur

clock 16:34 16 uur 34. Favorieten. De eerste renner die straks van het startpodium rolt is de onbekende Armeen Stepan Grigoryan. Op de echte toppers is het dan nog eventjes wachten. Dan denken we vooral aan Mattia Cattaneo, Stefan Bissegger, Jan Tratnik, Mikkel Bjerg, Max Walscheid, Stefan Kung en uiteraard topfavoriet Filippo Ganna. We zijn uiteraard ook benieuwd naar Rune Herregodts. Hij mikt op een top 10-notering. . Favorieten De eerste renner die straks van het startpodium rolt is de onbekende Armeen Stepan Grigoryan. Op de echte toppers is het dan nog eventjes wachten. Dan denken we vooral aan Mattia Cattaneo, Stefan Bissegger, Jan Tratnik, Mikkel Bjerg, Max Walscheid, Stefan Kung en uiteraard topfavoriet Filippo Ganna. We zijn uiteraard ook benieuwd naar Rune Herregodts. Hij mikt op een top 10-notering.

clock 16:28 16 uur 28. Parcours. De mannen rijden straks over exact hetzelfde parcours als de vrouwen daarjuist. Het parcours in en rond Fürstenfeldbruck is slechts 24 kilometer lang. In de eerste kilometer gaat het meteen stevig bergop. Als de renners dat klimmetje hebben gerond, schakelen ze maar beter een aantal tanden groter. Nadien is het parcours namelijk overwegend vlak, zonder veel moeilijke bochten. Iets voor de mannen met een grote motor dus. Er zijn twee tussenpunten waar tijdsverschillen zullen opgemeten worden. Eentje al na 700 meter tijdens het klimmetje, een tweede na zo'n 15 kilometer. . Parcours De mannen rijden straks over exact hetzelfde parcours als de vrouwen daarjuist. Het parcours in en rond Fürstenfeldbruck is slechts 24 kilometer lang. In de eerste kilometer gaat het meteen stevig bergop. Als de renners dat klimmetje hebben gerond, schakelen ze maar beter een aantal tanden groter. Nadien is het parcours namelijk overwegend vlak, zonder veel moeilijke bochten. Iets voor de mannen met een grote motor dus. Er zijn twee tussenpunten waar tijdsverschillen zullen opgemeten worden. Eentje al na 700 meter tijdens het klimmetje, een tweede na zo'n 15 kilometer.

clock 09:11 09 uur 11. De belangrijkste starttijden. 17.45 u Mattia Cattaneo (Ita) 18.04.30 u Stefan Bissegger (Zwi) 18.07.30 u Mikkel Bjerg (Den) 18.09 u Jan Tratnik (Svn) 18.12 u Rune Herregodts 18.13.30 u Jos van Emden (Ned) 18.15 u Maciej Bodnar (Pol) 18.16.30 u Max Walscheid (Dui) 18.18 u Stefan Küng (Zwi) 18.19.30 u Filippo Ganna (Ita) . De belangrijkste starttijden

clock 16:00 16 uur . Herregodts enige Belg aan de start. Rune Herregodts is na het uitvallen van Yves Lampaert woensdag de enige Belg aan de start van de tijdrit. De jonge Belg blikte bij onze reporter met vertrouwen vooruit. "Ik heb het parcours verkend, en dit is wel mijn ding. Het is soms wel technisch, maar ook niet overdreven. Ik kijk er naar uit." "Het is wat ambetant dat de deelnemerslijst nog niet volledig is. Zo werd Ganna gisteren nog toegevoegd. In alle prognoses schuif je dan automatisch een plek achteruit", lachte Herregodts. "Dat Ganna toch meedoet? Je vloekt dan wel een beetje, maar het is ook leuk om te zien hoe ver ik sta tegenover zo iemand. Mijn ambitie? Vorig jaar was ik dertiende, de top tien is nu een mooi doel." . Herregodts enige Belg aan de start Rune Herregodts is na het uitvallen van Yves Lampaert woensdag de enige Belg aan de start van de tijdrit. De jonge Belg blikte bij onze reporter met vertrouwen vooruit. "Ik heb het parcours verkend, en dit is wel mijn ding. Het is soms wel technisch, maar ook niet overdreven. Ik kijk er naar uit." "Het is wat ambetant dat de deelnemerslijst nog niet volledig is. Zo werd Ganna gisteren nog toegevoegd. In alle prognoses schuif je dan automatisch een plek achteruit", lachte Herregodts. "Dat Ganna toch meedoet? Je vloekt dan wel een beetje, maar het is ook leuk om te zien hoe ver ik sta tegenover zo iemand. Mijn ambitie? Vorig jaar was ik dertiende, de top tien is nu een mooi doel."

clock 15:53 15 uur 53. Rune Herregodts: "Dit parcours is wel mijn ding, top 10 is het doel". Rune Herregodts: "Dit parcours is wel mijn ding, top 10 is het doel"

clock 15:52 15 uur 52. Mager deelnemersveld. Slechts weinigen lijken wakker te liggen van dit EK. Stefan Küng verdedigt zijn titel en landgenoot Stefan Bissegger leek zijn grootste concurrent. Maar het wordt geen avondwandeling voor de Zwitsers, want pistier Filippo Ganna heeft zijn vinger opgestoken en rijdt toch mee. Voor de rest moet "de concurrentie" komen van onder meer Mikkel Bjerg en Jos van Emden. Rune Herregodts is de Belgische vertegenwoordiger. Yves Lampaert haakte af en werd niet vervangen. . Mager deelnemersveld Slechts weinigen lijken wakker te liggen van dit EK. Stefan Küng verdedigt zijn titel en landgenoot Stefan Bissegger leek zijn grootste concurrent. Maar het wordt geen avondwandeling voor de Zwitsers, want pistier Filippo Ganna heeft zijn vinger opgestoken en rijdt toch mee. Voor de rest moet "de concurrentie" komen van onder meer Mikkel Bjerg en Jos van Emden. Rune Herregodts is de Belgische vertegenwoordiger. Yves Lampaert haakte af en werd niet vervangen.

clock 15:51 15 uur 51. Tijdrit bij de vrouwen en mannen. Woensdag is tijdritdag nabij München. Vanaf 14 u zijn de vrouwen aan zet, om 17.30 u worden de mannen losgelaten. Voor de tijdrit krijgen de mannen en de vrouwen identiek hetzelfde parcours van 24 kilometer voorgeschoteld. Na de start loopt het meteen omhoog. Dat bultje van 400 meter (7,4% gemiddeld) is meteen ook de enige klimpartij van de dag. Elke seconde zal tellen op het tijdritparcours in en rond Fürstenfeldbruck, een stadje 30 km ten westen van München. . Tijdrit bij de vrouwen en mannen Woensdag is tijdritdag nabij München. Vanaf 14 u zijn de vrouwen aan zet, om 17.30 u worden de mannen losgelaten. Voor de tijdrit krijgen de mannen en de vrouwen identiek hetzelfde parcours van 24 kilometer voorgeschoteld. Na de start loopt het meteen omhoog. Dat bultje van 400 meter (7,4% gemiddeld) is meteen ook de enige klimpartij van de dag. Elke seconde zal tellen op het tijdritparcours in en rond Fürstenfeldbruck, een stadje 30 km ten westen van München.