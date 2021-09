Lotte Kopecky over wegrit: "Dit EK staat vooral in functie van het WK"

13:41

13 uur 41. Lotte Kopecky: "Ik heb mijn topniveau nog niet te pakken". De Spelen in Tokio zijn voor Lotte Kopecky na een flinke portie pech uitgedraaid op een kleine nachtmerrie. "Maar ik heb de voorbije periode goed overbrugd en ik wil nog iets moois laten zien", zegt ze over de staart van het seizoen. Zaterdag is er het EK, maar dat staat voor de Belgische kampioene in de schaduw van het WK in eigen land. "Ik heb nog niet het gevoel dat ik mijn topniveau te pakken heb. Daar heb ik nog tijd voor nodig en de komende twee weken moet ik goed benutten." "Ik zie dit EK dan ook vooral in functie van het WK. Ik heb koersritme nodig, maar als er zich kansen voordoen, dan laat ik ze niet liggen." Kopecky heeft een ijzersterke sprint, maar ze vermoedt dat een groepje zal wegrijden op de lus met een lastig klimmetje. "Je kan dit EK overigens niet vergelijken met het WK. Die koers is nog 50 kilometer langer en telt veel meer kortere klimmetjes die elkaar snel opvolgen." .