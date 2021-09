LIVESTREAM EK wielrennen: Snelt Ellen van Dijk naar 5e tijdritgoud?

Elena Cecchini heeft gisteren al goud gepakt in de gemengde aflossing en is na een korte nacht al klaar voor de dienst. Haar tijd kan straks een indicatie zijn voor wat die extra opdracht met een lichaam doet. Cecchini, mevrouw Elia Viviani, is wel een beetje op de sukkel, maar aan de combinatie waagt ook ene Filippo Ganna zich straks.

10 uur 53. Elena Cecchini heeft gisteren al goud gepakt in de gemengde aflossing en is na een korte nacht al klaar voor de dienst. Haar tijd kan straks een indicatie zijn voor wat die extra opdracht met een lichaam doet. Cecchini, mevrouw Elia Viviani, is wel een beetje op de sukkel, maar aan de combinatie waagt ook ene Filippo Ganna zich straks. .

10 uur 47. Duyck duikt van het podium. Met Ann-Sophie Duyck vertrekt onze eerste landgenote. In 2017 veroverde ze zilver op het EK, maar de voorbije jaren kampte ze met fysieke problemen door een vernauwde liesslagader. Intussen zou ze min of meer klachtenvrij zijn. .

Italiaanse beloften palmen tijdritpodium in, Bossuyt en De Wilde in top 10

08:28

08 uur 28. Nederland of Zwitserland? Voor de topfavorietes moet u in Nederland en Zwitserland zijn. Ellen van Dijk (34) kan zichzelf een 5e gouden medaille cadeau doen op het EK tijdrijden. Als ze de strijd met Marlen Reusser (29) wint tenminste. De Zwitserse won 2 weken geleden de chronorit in de Ladies Tour in Nederland. In de Ronde van Spanje snelde ze vorige week naar een 2e plaats. Enkel Annemiek van Vleuten ging sneller, maar zij is er deze voormiddag niet bij. Van Vleuten gaat vol voor de wegrit komende zaterdag. .