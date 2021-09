LIVESTREAM EK tijdrijden: Zit er een medaille in voor Remco Evenepoel?

16:19 16 uur 19. Het middenrif van de starters wordt gekleurd door Jos van Emden, weliswaar een beetje op zijn retour, en Mikkel Bjerg. De Deen is drievoudig wereldkampioen bij de beloften, maar de tijdritstap naar de profs vergt wat meer tijd dan verwacht. . Het middenrif van de starters wordt gekleurd door Jos van Emden, weliswaar een beetje op zijn retour, en Mikkel Bjerg. De Deen is drievoudig wereldkampioen bij de beloften, maar de tijdritstap naar de profs vergt wat meer tijd dan verwacht.

16:16 16 uur 16. De mikpunttheorie levert nu al iets op voor Asgreen. Om ook festivalopener Van den Berg nog in te rekenen, zal de Deen fameus onder stoom moeten komen.

16:15 16 uur 15. Asgreen, Affini en Bissegger zijn de kleppers in de eerste golf. De Deense machine heeft de Hongaarse starter voor hem al in het vizier.

16:12 16 uur 12. Stefan Bissegger kan niet wachten om te starten. Hij sleurt de official bijna mee. Zo gretig is de winnaar van de tijdrit in de Benelux Tour. Deze korte afstand moet spek voor zijn bek zijn.

16:12 16 uur 12. Herregodts rolt van het startpodium. Herregodts rolt van het startpodium

16:10 16 uur 10. Rune Herregodts. Daar krijgen we de eerste portie Belgische kleuren. Rune Herregodts mag zich op zijn 23e meten met de grote jongens. De prof van Sport Vlaanderen-Baloise won vorig jaar Parijs-Tours voor beloften. Hij werd 4e in de tijdrit in de Ronde van België.

16:07 16 uur 07. Geen Sobrero. De Italianen tellen natuurlijk af tot de start van Filippo Ganna, maar onderschat ook Edoardo Affini niet. Al is het best verrassend dat nationaal kampioen Matteo Sobrero niet mag starten. De schoonbroer van Ganna won in juni het Italiaans kampioenschap voor Affini, Cattaneo en Ganna.

16:06 16 uur 06. Evenepoel, Pogacar, Bjerg, Bissegger: zij konden eigenlijk nog deelnemen aan het EK voor beloften. . José De Cauwer.

16:05 16 uur 05. Het interval van 1 minuut tussen elke starter is toch vrij beperkt, ook al is de afstand kort. Sommigen hebben een gunstige "loting" gekregen. Dat geldt zeker niet voor Remco Evenepoel, want hij zit in de sandwich tussen Filippo Ganna en Rémi Cavagna. Tenzij Evenepoel een topdag heeft, natuurlijk. Dan kan hij helemaal vleugels krijgen als hij op het achterwerk van Ganna kan spuwen... . Het interval van 1 minuut tussen elke starter is toch vrij beperkt, ook al is de afstand kort. Sommigen hebben een gunstige "loting" gekregen. Dat geldt zeker niet voor Remco Evenepoel, want hij zit in de sandwich tussen Filippo Ganna en Rémi Cavagna. Tenzij Evenepoel een topdag heeft, natuurlijk. Dan kan hij helemaal vleugels krijgen als hij op het achterwerk van Ganna kan spuwen...

16:03 16 uur 03. Kunnen we deze tijdrit beschouwen als een generale repetitie voor het WK tijdrijden van 19 september in Vlaanderen? Ja, als we naar het gros van het deelnemersveld kijken. Neen, als we kijken naar de afstand. In ons land krijgen we een verdubbeling van de opdracht. Dan schuiven ook onder meer Wout van Aert, Tom Dumoulin en Rohan Dennis nog aan. . Kunnen we deze tijdrit beschouwen als een generale repetitie voor het WK tijdrijden van 19 september in Vlaanderen? Ja, als we naar het gros van het deelnemersveld kijken. Neen, als we kijken naar de afstand. In ons land krijgen we een verdubbeling van de opdracht. Dan schuiven ook onder meer Wout van Aert, Tom Dumoulin en Rohan Dennis nog aan.

16:02 16 uur 02. Daar staat meteen een klepper om u tegen te zeggen. Kasper Asgreen won in 2017 de Europese tijdrittitel bij de beloften. . Daar staat meteen een klepper om u tegen te zeggen. Kasper Asgreen won in 2017 de Europese tijdrittitel bij de beloften.

16:00 16 uur . De renners starten om de minuut. We gaan dus heel snel het deelnemersveld kunnen bestuderen en na 10,5 kilometer kunnen we een balans opmaken. . De renners starten om de minuut. We gaan dus heel snel het deelnemersveld kunnen bestuderen en na 10,5 kilometer kunnen we een balans opmaken.

16:00 16 uur . Andiamo! Julius van den Berg bijt onder een stralend zonnetje de spits af. Hij profiteert van de afwezigheid van Tom Dumoulin om hier te kunnen deelnemen aan de vlakke tijdrit van 22,4 kilometer. "Dat is toch een beetje kort, te kort", oordeelt José De Cauwer over de afstand.

15:58 15 uur 58. Dit is het best bezette Europese kampioenschap tijdrijden uit de korte geschiedenis van dit nummer. . Renaat Schotte.

15:56 15 uur 56. Eén en livestream. Renaat Schotte en José De Cauwer zitten te popelen: we laten hen op u los voor het EK tijdrijden.

