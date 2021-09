Evenepoel vecht straks voor een medaille: "Wordt drummen voor het podium"

07:42

07 uur 42. "Bergje was mooi geweest". Het 22,4 kilometer lange, vlakke parcours in Trentino-Zuid-Tirol is niet in het voordeel van Evenepoel. "Het gaat een paar keer omhoog, maar echt zwaar is het niet. Een klein bergje was mooi geweest. En nog wat extra kilometers, want 22,4 kilometer is echt wel kort." "Anderzijds was Alkmaar ook geen parcours voor mij, maar werd ik er wel Europees kampioen. Intussen zit ik beter op de fiets en heb ik nog meer kracht in de benen. Alleen, de tegenstand is ook sterker geworden." .