LIVE: Trekken de Nederlandse vrouwen op het EK weer aan het langste eind?

11 uur 47. Wie zijn de favorieten? De Nederlandse vrouwenploeg mag je nooit uitsluiten op een EK. Vorig jaar ging Amy Pieters met de Europese titel aan de haal. In 2016 en 2017 waren dat respectievelijk Anna van der Breggen en Marianne Vos. Pieters won de GP de Plouay al eens in de sprint. Vos deed dat tweemaal solo. Van der Breggen haalde eerder deze week al de tijdrittitel binnen en nog daarvoor kroonde ze zich tot Nederlands kampioene. Opletten ook voor Marta Bastianelli. De winnares van de Ronde van Vlaanderen 2019 heeft een snelle sprint in de benen. Elena Cecchini, tweede vorig jaar, kan een rol van betekenis spelen en laten we ook Elisa Longo Borghini niet vergeten bij de Italiaanse vrouwen. Als het in de finale weer op een sprint aankomt, schrijven we best de Deense Dideriksen, de Sloveense Bujak en landgenote Lotte Kopecky nog op. .