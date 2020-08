LIVESTREAM: Kan een Belg de Europese titel in Plouay bemachtigen?

14:26 14 uur 26. Voorin blijven nog 3 dappere zielen over. Zij hebben hun Servische vriend in de steek gelaten. . Voorin blijven nog 3 dappere zielen over. Zij hebben hun Servische vriend in de steek gelaten.

14:23 14 uur 23. In het peloton heeft iedereen zijn plaats weer ingenomen, maar er is toch wat nervositeit. Nog 80 kilometer: over 2 uurtjes zijn we binnen. . In het peloton heeft iedereen zijn plaats weer ingenomen, maar er is toch wat nervositeit. Nog 80 kilometer: over 2 uurtjes zijn we binnen.

De Nederlanders en de Belgen geven een signaal over hun tactiek. 14 uur 22. De Nederlanders en de Belgen geven een signaal over hun tactiek.

14:21 14 uur 21. 7/13. Nog 6 rondes op dit EK. De 4 leiders houden nog amper een halve minuut over. . 7/13 Nog 6 rondes op dit EK. De 4 leiders houden nog amper een halve minuut over.

14:21 14 uur 21. De 4 leiders zijn nu al aan hun zwanenzang bezig. Renaat Schotte. De 4 leiders zijn nu al aan hun zwanenzang bezig. Renaat Schotte

14:19 14 uur 19. Er komt beweging. De Nederlandse bondscoach laat Riesebeek een prik geven. De Nederlander versnelt, maar met zijn eenzame aanval veroorzaakt hij niet meteen paniek. Al reageert Campenaerts nu. . Er komt beweging De Nederlandse bondscoach laat Riesebeek een prik geven. De Nederlander versnelt, maar met zijn eenzame aanval veroorzaakt hij niet meteen paniek. Al reageert Campenaerts nu.

14:17 14 uur 17. Nederland. Ook Oranje kleurt het scherm. Mathieu van der Poel kan alleen maar baat hebben bij een harde koers. "En dat geldt ook voor onze landgenoten", ziet José De Cauwer. . Nederland Ook Oranje kleurt het scherm. Mathieu van der Poel kan alleen maar baat hebben bij een harde koers. "En dat geldt ook voor onze landgenoten", ziet José De Cauwer.

14:16 14 uur 16. De organisatie heeft op deze omloop 4 officiële hellingen geregistreerd. Maar het knikje op 2 kilometer van de finish kan de ideale trampoline vormen om een sprint te ontlopen. . De organisatie heeft op deze omloop 4 officiële hellingen geregistreerd. Maar het knikje op 2 kilometer van de finish kan de ideale trampoline vormen om een sprint te ontlopen.

14:15 Vier leiders hebben een minuut voorsprong op het peloton. 14 uur 15. Vier leiders hebben een minuut voorsprong op het peloton

14:10 14 uur 10. De Belgen houden zich netjes schuil in de buik van het peloton. Knechten Vergaerde en Meurisse zijn wel waakzaam in het zog van de Italiaanse en Duitse arbeiders. . De Belgen houden zich netjes schuil in de buik van het peloton. Knechten Vergaerde en Meurisse zijn wel waakzaam in het zog van de Italiaanse en Duitse arbeiders.

14:09 Tijdsverschil. Het viertal verliest steeds meer van zijn pluimen. Ze houden op 90 km van de finish nog 1'15" over. Het wedstrijdverhaal is voorlopig bijzonder beperkt. . 14 uur 09. Tijdsverschil Het viertal verliest steeds meer van zijn pluimen. Ze houden op 90 km van de finish nog 1'15" over. Het wedstrijdverhaal is voorlopig bijzonder beperkt.

14:07 14 uur 07. De Italianen jagen het tempo toch een beetje de hoogte in. Wil kopman Nizzolo de zuivere sprinters zoals Ackermann wat extra afmatten? . De Italianen jagen het tempo toch een beetje de hoogte in. Wil kopman Nizzolo de zuivere sprinters zoals Ackermann wat extra afmatten?

14:02 Jasper Philipsen in actie op het EK. 14 uur 02. Jasper Philipsen in actie op het EK

14:00 14 uur . Nog 97 kilometer. In het peloton zien we nog altijd dezelfde samenwerkende vennootschap. Duitsland wordt gesteund Italië, Zwitserland en Noorwegen. . Nog 97 kilometer In het peloton zien we nog altijd dezelfde samenwerkende vennootschap. Duitsland wordt gesteund Italië, Zwitserland en Noorwegen.

13:59 13 uur 59. Rik Verbrugghe als bondscoach in zijn woonkamer? Misschien kan hij telefoneren met assistent Sven Vanthourenhout. Maar moet je jongens als Van Avermaet en Naesen nog veel coachen? . José De Cauwer. Rik Verbrugghe als bondscoach in zijn woonkamer? Misschien kan hij telefoneren met assistent Sven Vanthourenhout. Maar moet je jongens als Van Avermaet en Naesen nog veel coachen? José De Cauwer

13:58 13 uur 58. Geen Démare in de Tour. Groupama-FDJ heeft de eventuele laatste twijfels intussen weggenomen: de Franse formatie zet de komende weken alles op Thibaut Pinot. Démare kiest voor de Giro. . Geen Démare in de Tour Groupama-FDJ heeft de eventuele laatste twijfels intussen weggenomen: de Franse formatie zet de komende weken alles op Thibaut Pinot. Démare kiest voor de Giro.

13:56 13 uur 56. Ook onze cocommentator is niet onder de indruk van het deelnemersveld. "Je kunt hier een mooi podium krijgen, maar op zich is deze startlijst te zwak", zegt José De Cauwer over de schaduw van de Tour. . Ook onze cocommentator is niet onder de indruk van het deelnemersveld. "Je kunt hier een mooi podium krijgen, maar op zich is deze startlijst te zwak", zegt José De Cauwer over de schaduw van de Tour.

13:55 13 uur 55. Valpartij achteraan het peloton, zonder grote namen. Valpartij achteraan het peloton, zonder grote namen

13:53 13 uur 53. Ik verwacht een spetterende finale. Normaal is dit parcours voldoende zwaar, maar ik gok toch op een sprint van een groepje. . José De Cauwer. Ik verwacht een spetterende finale. Normaal is dit parcours voldoende zwaar, maar ik gok toch op een sprint van een groepje. José De Cauwer

13:52 Val. Voor het peloton lijkt er geen vuiltje aan de lucht, maar achteraan komt een 6-tal renners abrupt tot stilstand. Aberasturi en Roux zijn bij de slachtoffers. . 13 uur 52. Val Voor het peloton lijkt er geen vuiltje aan de lucht, maar achteraan komt een 6-tal renners abrupt tot stilstand. Aberasturi en Roux zijn bij de slachtoffers.

13:51 13 uur 51. RETRO: Wie Plouay zegt, denkt uiteraard ook aan de wereldtitel van Romans Vainsteins in 2000. RETRO: Wie Plouay zegt, denkt uiteraard ook aan de wereldtitel van Romans Vainsteins in 2000

13:49 13 uur 49. Erelijst. Het EK heeft in deze vorm nog geen rijke traditie. Peter Sagan was in 2016 de eerste laureaat, maar is hier niet aanwezig. Alexander Kristoff (2017) en Matteo Trentin (2018) fietsen vandaag wel mee, Elia Viviani (2019) is in Nice voor de Tour. . Erelijst Het EK heeft in deze vorm nog geen rijke traditie. Peter Sagan was in 2016 de eerste laureaat, maar is hier niet aanwezig. Alexander Kristoff (2017) en Matteo Trentin (2018) fietsen vandaag wel mee, Elia Viviani (2019) is in Nice voor de Tour.

13:47 13 uur 47. Eén en livestream. Renaat Schotte en José De Cauwer worden op u losgelaten. Zij loodsen u door de laatste 100 kilometer. . Eén en livestream Renaat Schotte en José De Cauwer worden op u losgelaten. Zij loodsen u door de laatste 100 kilometer.

De bondscoach probeert vanuit zijn huiskamer te sturen. 13 uur 44. De bondscoach probeert vanuit zijn huiskamer te sturen.

13:40 13 uur 40. Bij de - matige - Spaanse kern moeten we vooral kijken naar Ivan Garcia Cortina en Alex Aranburu. Die eerste toonde zich gisteren in de finale van de Bretagne Classic, de tweede heeft een sterk Italiaans luik achter de rug. Het duo beschikt over een stevig eindschot. . Bij de - matige - Spaanse kern moeten we vooral kijken naar Ivan Garcia Cortina en Alex Aranburu. Die eerste toonde zich gisteren in de finale van de Bretagne Classic, de tweede heeft een sterk Italiaans luik achter de rug. Het duo beschikt over een stevig eindschot.

13:37 Mag Jasper Philipsen zich sparen voor een eventuele sprint? 13 uur 37. Mag Jasper Philipsen zich sparen voor een eventuele sprint?

13:34 13 uur 34. Gli azzurri. Het Italiaanse blok kan ons wel bekoren. Elia Viviani mocht van Cofidis niet deelnemen, Sonny Colbrelli haakte ook in laatste instantie af. Maar de Italiaanse bondscoach Davide Cassini kan wel rekenen op nationaal kampioen Giacomo Nizzolo, runner-up Davide Ballerini, ex-winnaar Matteo Trentin, springveer Diego Ulissi en kampioenschapsrenner Giovanni Visconti. Hier kun je mee naar de oorlog trekken. . Gli azzurri Het Italiaanse blok kan ons wel bekoren. Elia Viviani mocht van Cofidis niet deelnemen, Sonny Colbrelli haakte ook in laatste instantie af.

Maar de Italiaanse bondscoach Davide Cassini kan wel rekenen op nationaal kampioen Giacomo Nizzolo, runner-up Davide Ballerini, ex-winnaar Matteo Trentin, springveer Diego Ulissi en kampioenschapsrenner Giovanni Visconti. Hier kun je mee naar de oorlog trekken.

13:27 13 uur 27. 4/13. De wedstrijd zit al een tijdje op slot. De 4 leiders - Bernas, Dima, Rajovic en Miltiadis - zijn weer wat verder weggekropen. We hebben de lus al 4 keer verkend. . 4/13 De wedstrijd zit al een tijdje op slot. De 4 leiders - Bernas, Dima, Rajovic en Miltiadis - zijn weer wat verder weggekropen. We hebben de lus al 4 keer verkend.

13:21 13 uur 21. Ik moet afwachten hoe ik de dubbele opdracht zal verteren. Maar mocht het tot een sprint komen, dan kan ik wel iets betekenen. . Jasper Philipsen werd gisteren 11e in de Bretagne Classic. Ik moet afwachten hoe ik de dubbele opdracht zal verteren. Maar mocht het tot een sprint komen, dan kan ik wel iets betekenen. Jasper Philipsen werd gisteren 11e in de Bretagne Classic

Klopt helemaal! 13 uur 21. Klopt helemaal!

13:18 13 uur 18. Nog dit: Arnaud Démare werd pas zondag na het nationale kampioenschap aan de selectie toegevoegd. Nacer Bouhanni, de oorspronkelijke kopman, werd uit het lijstje van bondscoach Titi Voeckler gegooid. Nog opvallend: Groupama-FDJ heeft zijn ploeg voor de Tour nog niet officieel vrijgegeven. Zou Démare vanavond alsnog naar Nice doorreizen? . Nog dit: Arnaud Démare werd pas zondag na het nationale kampioenschap aan de selectie toegevoegd. Nacer Bouhanni, de oorspronkelijke kopman, werd uit het lijstje van bondscoach Titi Voeckler gegooid.

Nog opvallend: Groupama-FDJ heeft zijn ploeg voor de Tour nog niet officieel vrijgegeven. Zou Démare vanavond alsnog naar Nice doorreizen?

13:17 Démare bezit de Franse trui al. Moet hij die straks inwisselen voor de Europese kampioenentrui? . 13 uur 17. Démare bezit de Franse trui al. Moet hij die straks inwisselen voor de Europese kampioenentrui?

13:16 13 uur 16. Kopman Démare. Arnaud Démare trekt niet naar de Tour, hoewel de Fransman misschien wel in de vorm van zijn leven verkeert. De Ronde van Wallonië won hij vorige week op overtuigende wijze, zondag illustreerde hij ook zijn klasse en bloedvorm op het nationale kampioenschap. Wie kan de Fransman vandaag losgooien? . Kopman Démare Arnaud Démare trekt niet naar de Tour, hoewel de Fransman misschien wel in de vorm van zijn leven verkeert.

De Ronde van Wallonië won hij vorige week op overtuigende wijze, zondag illustreerde hij ook zijn klasse en bloedvorm op het nationale kampioenschap. Wie kan de Fransman vandaag losgooien?

13:08 13 uur 08. Vooral Duitsland doet zijn duit in het zakje in het peloton. Kopman Ackermann kan met Selig, Schwarzmann en Schillinger rekenen op zijn traditionele Bora-enclave. . Vooral Duitsland doet zijn duit in het zakje in het peloton. Kopman Ackermann kan met Selig, Schwarzmann en Schillinger rekenen op zijn traditionele Bora-enclave.

13:06 13 uur 06. Uitzending begint rond 13.40u. Het EK rekent op de vroege vogels, want om 13.40u - na Het Journaal - zitten we al klaar op Eén en met onze livestream op deze pagina. . Uitzending begint rond 13.40u Het EK rekent op de vroege vogels, want om 13.40u - na Het Journaal - zitten we al klaar op Eén en met onze livestream op deze pagina.

13:02 Mathieu van der Poel voerde zondag een nummertje op. Volgt deze namiddag een bisnummer? 13 uur 02. Mathieu van der Poel voerde zondag een nummertje op. Volgt deze namiddag een bisnummer?

13:02 13 uur 02. Ik hoop dat ik voldoende hersteld ben van het NK van zondag. Mathieu van der Poel. Ik hoop dat ik voldoende hersteld ben van het NK van zondag. Mathieu van der Poel

13:00 13 uur . Het verschil loopt al een beetje terug. 1'45" is het laatste bericht op de wedstrijdradio. Heel wat landen moeten rekenen op een hardere koers om topsprinters Démare, Kristoff, Ackermann en Nizzolo te kunnen dumpen. Die ploegen mogen zich niet al te veel in slaap laten wiegen, want na 177 kilometer zit deze opdracht er al op. . Het verschil loopt al een beetje terug. 1'45" is het laatste bericht op de wedstrijdradio.

Heel wat landen moeten rekenen op een hardere koers om topsprinters Démare, Kristoff, Ackermann en Nizzolo te kunnen dumpen.

Die ploegen mogen zich niet al te veel in slaap laten wiegen, want na 177 kilometer zit deze opdracht er al op.

Een impressie van bij de start. 12 uur 49. Een impressie van bij de start.

12:44 12 uur 44. Ook Noorwegen wil het meer dan waarschijnlijk op een sprint laten uitdraaien. Zij houden Italië en Duitsland voorin gezelschap in dienst van Alexander Kristoff. . Ook Noorwegen wil het meer dan waarschijnlijk op een sprint laten uitdraaien. Zij houden Italië en Duitsland voorin gezelschap in dienst van Alexander Kristoff.

12:42 12 uur 42. 2/13. Het is een vrij rustig begin van dit EK, of toch zeker voor de kleppers in de grote groep. Na 2 van de 13 rondjes geeft de chrono voor de 4 leiders 2'20" aan. . 2/13 Het is een vrij rustig begin van dit EK, of toch zeker voor de kleppers in de grote groep. Na 2 van de 13 rondjes geeft de chrono voor de 4 leiders 2'20" aan.

12:40 Wat zegt Naesen als de Belgische gespreksronde begint? 12 uur 40. Wat zegt Naesen als de Belgische gespreksronde begint?

12:39 12 uur 39. We zullen tijdens de koers goed moeten praten, want het kan niet de bedoeling zijn dat iedereen zijn zin doet. Oliver Naesen. We zullen tijdens de koers goed moeten praten, want het kan niet de bedoeling zijn dat iedereen zijn zin doet. Oliver Naesen

12:36 12 uur 36. We kunnen er uiteraard niet aan voorbij: dit EK heeft een ietwat tegenvallend deelnemersveld door de nabijheid van de Tour. De Belgische selectie heeft met Van Avermaet, Naesen en Stuyven nog enkele Tour-gangers kunnen losweken, maar bij de andere landen heeft het lobbywerk minder resultaat opgeleverd. De komende weken zien we ook onder meer Nizzolo, Trentin en Kristoff elke dag aan het werk op de Sporza-kanalen, maar voor de rest zit zowat elke deelnemer aan de Tour nu al in zijn ploegbubbel in Nice. . We kunnen er uiteraard niet aan voorbij: dit EK heeft een ietwat tegenvallend deelnemersveld door de nabijheid van de Tour.

De Belgische selectie heeft met Van Avermaet, Naesen en Stuyven nog enkele Tour-gangers kunnen losweken, maar bij de andere landen heeft het lobbywerk minder resultaat opgeleverd.

De komende weken zien we ook onder meer Nizzolo, Trentin en Kristoff elke dag aan het werk op de Sporza-kanalen, maar voor de rest zit zowat elke deelnemer aan de Tour nu al in zijn ploegbubbel in Nice.

12:28 2'20". Het kwartet krijgt 2'20" in de schoot geworpen. In het peloton trekken mannetjes van Ackermann (Dui) en Nizzolo (Ita) naar de kop. . 12 uur 28. 2'20" Het kwartet krijgt 2'20" in de schoot geworpen. In het peloton trekken mannetjes van Ackermann (Dui) en Nizzolo (Ita) naar de kop.

12:26 Xandro Meurisse reed in 2018 een ijzersterk EK. Hij eindigde toen 6e. Matteo Trentin won dat jaar, voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert. 12 uur 26. Xandro Meurisse reed in 2018 een ijzersterk EK. Hij eindigde toen 6e. Matteo Trentin won dat jaar, voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

12:25 12 uur 25. Onze leiders zijn ook kanshebbers op deze Europese titel. Ik moet hen zo goed mogelijk beschermen. Ik ben klaar om er een harde koers van te maken. Xandro Meurisse. Onze leiders zijn ook kanshebbers op deze Europese titel. Ik moet hen zo goed mogelijk beschermen. Ik ben klaar om er een harde koers van te maken. Xandro Meurisse

12:20 12 uur 20. Einde eerste ronde. Lang hebben we niet moeten wachten op de vlucht van de dag. Bij de eerste passage aan de finish identificeren we 4 leiders. Het gaat om Pawel Bernas (Pol), Andreas Miltiadis (Cyp), Dusan Rajovic (Ser) en Emil Dima (Roe). Wie dit viertal morgen nog uit het blote hoofd kan opsommen, verdient een kus van de juf! . Einde eerste ronde Lang hebben we niet moeten wachten op de vlucht van de dag. Bij de eerste passage aan de finish identificeren we 4 leiders.



Het gaat om Pawel Bernas (Pol), Andreas Miltiadis (Cyp), Dusan Rajovic (Ser) en Emil Dima (Roe).

Wie dit viertal morgen nog uit het blote hoofd kan opsommen, verdient een kus van de juf!

12:16 12 uur 16. Enkele exoten proberen een eerste vlucht op poten te zetten. We herkennen vertegenwoordigers uit Polen, Cyprus en Servië. . Enkele exoten proberen een eerste vlucht op poten te zetten. We herkennen vertegenwoordigers uit Polen, Cyprus en Servië.

12:07 12 uur 07. 142 renners. Het peloton telt 142 geïnteresseerden, want ook Jempy Drucker (Lux) en Patrick Gamper (Oos) hebben op de valreep afgehaakt. . 142 renners Het peloton telt 142 geïnteresseerden, want ook Jempy Drucker (Lux) en Patrick Gamper (Oos) hebben op de valreep afgehaakt.

12:04 Corona fietst ook mee op dit EK. De Roemeen Eduard Grosu heeft het startblad niet getekend. Zijn Franse werkgever meldt een "vermoedelijke besmetting". . 12 uur 04. Corona fietst ook mee op dit EK. De Roemeen Eduard Grosu heeft het startblad niet getekend. Zijn Franse werkgever meldt een "vermoedelijke besmetting".

12:02 12 uur 02. Het lijkt al een eeuwigheid geleden: Jasper Stuyven won eind februari de Omloop Het Nieuwsblad. Het lijkt al een eeuwigheid geleden: Jasper Stuyven won eind februari de Omloop Het Nieuwsblad

12:02 12 uur 02. Mijn benen van de Omloop Het Nieuwsblad zijn bijna terug. . Jasper Stuyven is een van de Belgische kopmannen. Mijn benen van de Omloop Het Nieuwsblad zijn bijna terug. Jasper Stuyven is een van de Belgische kopmannen

12:00 12 uur . Start! Het middaguur heeft voor deze renners geen lunchpauze in petto. Zij kunnen hun mes en vork zetten in de smalle en bochtige Bretoense wegen. Vooruit met de geit! . Start! Het middaguur heeft voor deze renners geen lunchpauze in petto. Zij kunnen hun mes en vork zetten in de smalle en bochtige Bretoense wegen. Vooruit met de geit!

11:57 11 uur 57. 2 "dubbelaars". Het Belgische blok meldt zich aan de startlijn. De weersomstandigheden zijn een flink pak beter dan gisteren bij de start van de Bretagne Classic. Van de Belgische selectie koersten ook Jasper Philipsen en Sep Vanmarcke mee. Zij eindigden dinsdag 11e en 28e. . 2 "dubbelaars" Het Belgische blok meldt zich aan de startlijn. De weersomstandigheden zijn een flink pak beter dan gisteren bij de start van de Bretagne Classic.

Van de Belgische selectie koersten ook Jasper Philipsen en Sep Vanmarcke mee. Zij eindigden dinsdag 11e en 28e.



Het Belgische achttal bij de start. 11 uur 54. Het Belgische achttal bij de start.

11:52 11 uur 52. EK wielrennen Shari Bossuyt sprint naar de 7e plaats op het EK voor beloften

10:49 10 uur 49. Ik hoop dat de richtlijnen en aanbevelingen die ik jullie nog net heb meegegeven, een toegevoegde waarde kunnen hebben. . Bondscoach Rik Verbrugghe aan zijn renners. Ik hoop dat de richtlijnen en aanbevelingen die ik jullie nog net heb meegegeven, een toegevoegde waarde kunnen hebben. Bondscoach Rik Verbrugghe aan zijn renners

Rik Verbrugghe vuurt zijn manschappen aan vanuit het thuisfront. 10 uur 48. Rik Verbrugghe vuurt zijn manschappen aan vanuit het thuisfront.

08:27 08 uur 27. De renners zitten straks "slechts" 177 kilometer in het zadel, maar de route van vandaag is behoorlijk selectief. De omloop ligt bezaaid met 4 pukkeltjes, maar ook naast die "officiële" hellingen zijn er nog vrij veel venijnige stukken waar het verschil gemaakt kan worden. . De renners zitten straks "slechts" 177 kilometer in het zadel, maar de route van vandaag is behoorlijk selectief.

De omloop ligt bezaaid met 4 pukkeltjes, maar ook naast die "officiële" hellingen zijn er nog vrij veel venijnige stukken waar het verschil gemaakt kan worden.

08:25 Het profiel van het EK-parcours (13 keer 13,7 kilometer). 08 uur 25. Het profiel van het EK-parcours (13 keer 13,7 kilometer)

08:20 08 uur 20. Wie zijn de uitdagers van de Belgen? Belgisch bondscoach Rik Verbrugghe - naar huis gestuurd na een incident - heeft een sterke selectie kunnen boetseren ondanks alle hindernissen (corona, Tour, Bretagne Classic...). Op papier zijn Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Jasper Stuyven de Belgische speerpunten. De favorietenrol wordt gretig richting Arnaud Démare en Mathieu van der Poel geduwd. Zij maakten drie dagen geleden indruk op het Franse en Nederlandse kampioenschap. Bij Italië ontbreekt titelverdediger Elia Viviani, maar met kersvers Italiaans kampioen Giacomo Nizzolo, runner-up Davide Ballerini , voormalig Europees kampioen Matteo Trentin en Diego Ulissi is er voldoende schoon volk aanwezig. Mocht het tot een sprint komen, dan moet er zeker rekening gehouden worden met Pascal Ackermann , Alexander Kristoff en Ivan Garcia Cortina , de kopmannen van Duitsland, Noorwegen en Spanje. . Wie zijn de uitdagers van de Belgen? Belgisch bondscoach Rik Verbrugghe - naar huis gestuurd na een incident - heeft een sterke selectie kunnen boetseren ondanks alle hindernissen (corona, Tour, Bretagne Classic...). Op papier zijn Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Jasper Stuyven de Belgische speerpunten.

De favorietenrol wordt gretig richting Arnaud Démare en Mathieu van der Poel geduwd. Zij maakten drie dagen geleden indruk op het Franse en Nederlandse kampioenschap.

Bij Italië ontbreekt titelverdediger Elia Viviani, maar met kersvers Italiaans kampioen Giacomo Nizzolo, runner-up Davide Ballerini, voormalig Europees kampioen Matteo Trentin en Diego Ulissi is er voldoende schoon volk aanwezig.

Mocht het tot een sprint komen, dan moet er zeker rekening gehouden worden met Pascal Ackermann, Alexander Kristoff en Ivan Garcia Cortina, de kopmannen van Duitsland, Noorwegen en Spanje.

08:20 2 speerpunten bij de Belgen: toekomstige ploegmaats Van Avermaet en Naesen. 08 uur 20. 2 speerpunten bij de Belgen: toekomstige ploegmaats Van Avermaet en Naesen

08:16 08 uur 16. We moeten de sterkte van onze selectie benutten. Maar de grote favorieten zijn toch Arnaud Démare en Mathieu van der Poel. Greg Van Avermaet. We moeten de sterkte van onze selectie benutten. Maar de grote favorieten zijn toch Arnaud Démare en Mathieu van der Poel. Greg Van Avermaet

08:14 08 uur 14. De Belgische selectie op dit EK. 17 Jasper Philipsen 18 Otto Vergaerde 19 Jasper Stuyven 20 Xandro Meurisse 21 Victor Campenaerts 22 Oliver Naesen 23 Sep Vanmarcke 24 Greg Van Avermaet . De Belgische selectie op dit EK

17 Jasper Philipsen 18 Otto Vergaerde 19 Jasper Stuyven 20

Xandro Meurisse 21 Victor Campenaerts 22 Oliver Naesen 23 Sep Vanmarcke 24 Greg Van Avermaet



08:14 08 uur 14. Terug naar vorig jaar: Elia Viviani klopt Yves Lampaert in Alkmaar. Terug naar vorig jaar: Elia Viviani klopt Yves Lampaert in Alkmaar