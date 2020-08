LIVESTREAM: 5 op een rij voor Ellen van Dijk op EK tijdrijden?

15:08 15 uur 08. Van der Breggen vs Van Dijk. Het ziet ernaar uit dat het een Nederlands duel wordt tussen Anna van der Breggen en Ellen van Dijk. Ook de uittredende kampioene maakt zich op voor een inhaalmanoeuvre. Van Dijk heeft Lisa Klein nu al in het vizier. . Van der Breggen vs Van Dijk Het ziet ernaar uit dat het een Nederlands duel wordt tussen Anna van der Breggen en Ellen van Dijk. Ook de uittredende kampioene maakt zich op voor een inhaalmanoeuvre. Van Dijk heeft Lisa Klein nu al in het vizier.

15:07 15 uur 07. Snelle Van der Breggen. Anna van der Breggen is op missie. De Nederlandse heeft Marlen Reusser - een minuut eerder gestart - nu al te pakken. . Snelle Van der Breggen Anna van der Breggen is op missie. De Nederlandse heeft Marlen Reusser - een minuut eerder gestart - nu al te pakken.

15:06 15 uur 06. Belgen verliezen al meer dan een minuut. Bij dat tussenpunt na 13,4 kilometer moeten Sara Van de Vel en Julie Van de Velde al meer dan een minuut toegeven. "Dat is niet waarvoor ze gekomen zijn, dat is duidelijk", zegt Lieselot Decroix. . Belgen verliezen al meer dan een minuut Bij dat tussenpunt na 13,4 kilometer moeten Sara Van de Vel en Julie Van de Velde al meer dan een minuut toegeven. "Dat is niet waarvoor ze gekomen zijn, dat is duidelijk", zegt Lieselot Decroix.

15:04 15 uur 04. Die snelste tussentijd van Brennauer is niet lang overeind gebleven. De Italiaanse Vittoria Bussi was na 13,4 km elf seconden sneller dan Brennauer. . Die snelste tussentijd van Brennauer is niet lang overeind gebleven. De Italiaanse Vittoria Bussi was na 13,4 km elf seconden sneller dan Brennauer.

15:00 15 uur . Richttijd van Brennauer. Onze bede om koersinfo wordt verhoord. Lisa Brennauer is voorlopig de snelste halfweg, met een tussentijd van 16'53". De Duitse is als 12e van de 26e gestart. . Richttijd van Brennauer Onze bede om koersinfo wordt verhoord. Lisa Brennauer is voorlopig de snelste halfweg, met een tussentijd van 16'53". De Duitse is als 12e van de 26e gestart.

14:56 14 uur 56. Er sijpelt overigens bitter weinig informatie binnen uit de koers. Er is geen tussenpunt om tijden met elkaar te vergelijken, dus het is ook voor onze commentatoren wachten tot de aankomst om een richttijd te hebben. . Er sijpelt overigens bitter weinig informatie binnen uit de koers. Er is geen tussenpunt om tijden met elkaar te vergelijken, dus het is ook voor onze commentatoren wachten tot de aankomst om een richttijd te hebben.

14:55 14 uur 55. Daar gaat ze. Ook Ellen van Dijk is eraan begonnen. Behoudt de Nederlandse haar perfecte EK-rapport? . Daar gaat ze Ook Ellen van Dijk is eraan begonnen. Behoudt de Nederlandse haar perfecte EK-rapport?

14:51 14 uur 51. Het gaat snel vooruit, er zit bij de start telkens maar een minuutje tussen. Om 14.55u start regerend Europees kampioene Ellen van Dijk als laatste. . Het gaat snel vooruit, er zit bij de start telkens maar een minuutje tussen. Om 14.55u start regerend Europees kampioene Ellen van Dijk als laatste.

14:45 14 uur 45. Na de start gaat het meteen omhoog. Het is geen tijdrit waarbij je rustig kunt starten. De hartslag gaat meteen de hoogte in. Lieselot Decroix. Na de start gaat het meteen omhoog. Het is geen tijdrit waarbij je rustig kunt starten. De hartslag gaat meteen de hoogte in. Lieselot Decroix

14:36 14 uur 36. Julie Van de Velde. Daar gaat ook Julie Van de Velde, de tweede Belgische aan de start in deze tijdrit. Wat heeft zij vandaag in haar mars? . Julie Van de Velde Daar gaat ook Julie Van de Velde, de tweede Belgische aan de start in deze tijdrit. Wat heeft zij vandaag in haar mars?

14:32 14 uur 32. Start Sara Van de Vel. Met Sara Van de Vel rolt de eerste Belgische van het startpodium. Van de Vel, ook Belgische top in triatlon, werd onlangs nog 2e op het BK tijdrijden. "Ze is een van de revelaties dit seizoen", zegt co-commentator Lieselot Decroix. . Start Sara Van de Vel Met Sara Van de Vel rolt de eerste Belgische van het startpodium. Van de Vel, ook Belgische top in triatlon, werd onlangs nog 2e op het BK tijdrijden. "Ze is een van de revelaties dit seizoen", zegt co-commentator Lieselot Decroix.

13:38 13 uur 38. Starttijden Belgen en favorieten. 22. Sara Van de Vel 14.34u 15. Lisa Brennauer (Dui) 14.41u 14. Julie Van de Velde 14.42u 8. Lisa Norden (Zwe) 14.48u 4. Marlen Reusser (Zwi) 14.52u 3. Anna van der Breggen (Ned) 14.53u 2. Lisa Klein (Dui) 14.54u 1. Ellen van Dijk (Ned) 14.55u . Starttijden Belgen en favorieten

12:09 12 uur 09. De hegemonie van Van Dijk. Het EK tijdrijden wordt sinds 2016 ook voor elites georganiseerd en sindsdien heeft Ellen van Dijk telkens het goud weggekaapt. De Nederlandse hoort ook vandaag weer bij het kransje favorieten. Van Dijk liet het Nederlands kampioenschap schieten om zich optimaal te kunnen voorbereiden op het EK. De concurrentie voor Van Dijk komt met Anna van der Breggen onder meer uit eigen land. Van der Breggen komt ongetwijfeld met veel vertrouwen aan de start: ze won zaterdag het Nederlands kampioenschap op de weg. Ook Duitsland heeft twee stevige ijzers in het vuur, met Lisa Klein (vorig jaar goed voor zilver) en ex-wereldkampioene Lisa Brennauer. Duitsland vs Nederland, of komt het gevaar toch nog uit een andere hoek? . De hegemonie van Van Dijk Het EK tijdrijden wordt sinds 2016 ook voor elites georganiseerd en sindsdien heeft Ellen van Dijk telkens het goud weggekaapt. De Nederlandse hoort ook vandaag weer bij het kransje favorieten. Van Dijk liet het Nederlands kampioenschap schieten om zich optimaal te kunnen voorbereiden op het EK.

De concurrentie voor Van Dijk komt met Anna van der Breggen onder meer uit eigen land. Van der Breggen komt ongetwijfeld met veel vertrouwen aan de start: ze won zaterdag het Nederlands kampioenschap op de weg.

Ook Duitsland heeft twee stevige ijzers in het vuur, met Lisa Klein (vorig jaar goed voor zilver) en ex-wereldkampioene Lisa Brennauer. Duitsland vs Nederland, of komt het gevaar toch nog uit een andere hoek?

12:09 12 uur 09. EK wielrennen Ellen van Dijk blijft voor eigen volk Europa's snelste tijdritvrouw

12:03 12 uur 03. Het parcours. In Plouay wordt in alle categorieën over hetzelfde parcours gereden: een omloop van 25,6 kilometer die zelden helemaal vlak is. Een heuvelachtig parcours dus, maar wel voornamelijk rechtdoor. Er moeten 343 hoogtemeters overwonnen worden. . Het parcours In Plouay wordt in alle categorieën over hetzelfde parcours gereden: een omloop van 25,6 kilometer die zelden helemaal vlak is. Een heuvelachtig parcours dus, maar wel voornamelijk rechtdoor. Er moeten 343 hoogtemeters overwonnen worden.

12:01 12 uur 01. De Belgen. Er komen vanmiddag twee Belgische vrouwen aan de start in de tijdrit bij de elite vrouwen. Sara Van de Vel start als 5e om 14.34u. Acht minuten later is het de beurt aan Julie Van de Velde. . De Belgen Er komen vanmiddag twee Belgische vrouwen aan de start in de tijdrit bij de elite vrouwen. Sara Van de Vel start als 5e om 14.34u. Acht minuten later is het de beurt aan Julie Van de Velde.

