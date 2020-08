EK tijdrijden voor vrouwen: 5 op een rij voor Ellen van Dijk?

12:09 12 uur 09. De hegemonie van Van Dijk. Het EK tijdrijden wordt sinds 2016 ook voor elites georganiseerd en sindsdien heeft Ellen van Dijk telkens het goud weggekaapt. De Nederlandse hoort ook vandaag weer bij het kransje favorieten. Van Dijk liet het Nederlands kampioenschap schieten om zich optimaal te kunnen voorbereiden op het EK. De concurrentie voor Van Dijk komt met Anna van der Breggen onder meer uit eigen land. Van der Breggen komt ongetwijfeld met veel vertrouwen aan de start: ze won zaterdag het Nederlands kampioenschap op de weg. Ook Duitsland heeft twee stevige ijzers in het vuur, met Lisa Klein (vorig jaar goed voor zilver) en ex-wereldkampioene Lisa Brennauer. Duitsland vs Nederland, of komt het gevaar toch nog uit een andere hoek? . De hegemonie van Van Dijk Het EK tijdrijden wordt sinds 2016 ook voor elites georganiseerd en sindsdien heeft Ellen van Dijk telkens het goud weggekaapt. De Nederlandse hoort ook vandaag weer bij het kransje favorieten. Van Dijk liet het Nederlands kampioenschap schieten om zich optimaal te kunnen voorbereiden op het EK.

Het parcours. In Plouay wordt in alle categorieën over hetzelfde parcours gereden: een omloop van 25,6 kilometer die zelden helemaal vlak is. Een heuvelachtig parcours dus, maar wel voornamelijk rechtdoor. Er moeten 364 hoogtemeters overwonnen worden.

De Belgen. Er komen vanmiddag twee Belgische vrouwen aan de start in de tijdrit bij de elite vrouwen. Sara Van de Vel start als 5e om 14.34u. Acht minuten later is het de beurt aan Julie Van de Velde.

