Anna van der Breggen houdt landgenote Ellen van Dijk van 5 op een rij

Ellen van Dijk had nog nooit verloren op het EK tijdrijden en was vastbesloten om in Plouay een 5e titel op rij aan haar palmares toe te voegen. Daarvoor sloeg ze afgelopen weekend zelfs het Nederlands kampioenschap op de weg over, dat gewonnen werd door Anna van der Breggen.

Van der Breggen en Van Dijk waren ook de voornaamste kanshebbers in Plouay en dat bleek al snel tijdens de koers. Outsiders als Lisa Klein of Marlen Reusser werden al vroeg met hun neus op de feiten gedrukt toen ze voorbijgesneld werden door de Nederlandse topfavorietes.

Dat Van der Breggen halfweg bij het tussenpunt de snelste chrono liet noteren, was al een eerste indicatie dat het lastig zou worden voor Van Dijk. Aan de streep moest de uittredende kampioene uiteindelijk een halve minuut prijsgeven op haar landgenote.

De Belgische deelneemsters Julie Van de Velde (21e op 3'55") en Sara Van de Vel (22e op 3'57") speelden jammer genoeg geen rol van betekenis in Plouay en finishten op ruime afstand van de Nederlandse protagonisten.