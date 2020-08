EK tijdrijden: opvolger gezocht voor Remco Evenepoel

14:04 14 uur 04. Starttijden Belgen en favorieten. 19. Jasper De Plus 16.19u 11. Rui Costa (Por) 16.27u 10. Jan Tratnik (Svn) 16.28u 9. Rémi Cavagna (Fra) 16.29u 5. Jan Barta (Tsj) 16.33u 4. Victor Campenaerts 16.34u 3. Edoardo Affini (Ita) 16.35u 2. Stefan Küng (Zwi) 16.36u 1. Alex Dowsett (GBr) 16.37u . Starttijden Belgen en favorieten

19. Jasper De Plus 16.19u 11. Rui Costa (Por) 16.27u 10. Jan Tratnik (Svn) 16.28u 9. Rémi Cavagna (Fra) 16.29u 5. Jan Barta (Tsj) 16.33u 4. Victor Campenaerts 16.34u 3. Edoardo Affini (Ita) 16.35u 2. Stefan Küng (Zwi) 16.36u 1. Alex Dowsett (GBr) 16.37u



13:54 13 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:46 13 uur 46. Jasper De Plus. Geen Wout van Aert, Remco Evenepoel of Yves Lampaert in Plouay en dus was het puzzelen voor bondscoach Rik Verbrugghe. Die besloot uiteindelijk om de jonge Jasper De Plus een kans te geven. "Zo kan hij ervaring opdoen op een Europees Kampioenschap", motiveerde Verbrugghe zijn keuze. Geen druk dus voor Jasper De Plus, die om 16.19u van start gaat. . Jasper De Plus Geen Wout van Aert, Remco Evenepoel of Yves Lampaert in Plouay en dus was het puzzelen voor bondscoach Rik Verbrugghe. Die besloot uiteindelijk om de jonge Jasper De Plus een kans te geven.

"Zo kan hij ervaring opdoen op een Europees Kampioenschap", motiveerde Verbrugghe zijn keuze. Geen druk dus voor Jasper De Plus, die om 16.19u van start gaat.

13:45 13 uur 45. Jasper was bij de beloften één van de betere tijdrijders en kan op dit EK veel leren op een parcours dat hem ligt. Hij is niet de man van de hoogste wattages. Rik Verbrugghe over Jasper De Plus. Jasper was bij de beloften één van de betere tijdrijders en kan op dit EK veel leren op een parcours dat hem ligt. Hij is niet de man van de hoogste wattages. Rik Verbrugghe over Jasper De Plus

13:44 13 uur 44. EK wielrennen Jasper De Plus vervangt Remco Evenepoel in selectie voor EK tijdrijden

13:42 13 uur 42. Enkel de titel is van tel. Victor moet kunnen strijden voor podium, denk ik, maar finisht hij uiteindelijk als 2e of 3e, dan zal hij toch ontgoocheld zijn. Bondscoach Rik Verbrugghe over Victor Campenaerts. Enkel de titel is van tel. Victor moet kunnen strijden voor podium, denk ik, maar finisht hij uiteindelijk als 2e of 3e, dan zal hij toch ontgoocheld zijn. Bondscoach Rik Verbrugghe over Victor Campenaerts

13:39 13 uur 39. Victor Campenaerts. Op het voorbije BK tijdrijden moest Victor Campenaerts nog zijn meerdere erkennen in Wout van Aert, maar de Belgische kampioen is er vandaag alvast niet bij in Plouay. Ook uittredend Europees kampioen Remco Evenepoel is uiteraard niet van de partij, na zijn horrorcrash in de Ronde van Lombardije. De Belgische medaillehoop rust dus op de schouders van de tweevoudige Europese kampioen Victor Campenaerts. Campenaerts start straks als op 3 na laatste, om 16.34u. . Victor Campenaerts Op het voorbije BK tijdrijden moest Victor Campenaerts nog zijn meerdere erkennen in Wout van Aert, maar de Belgische kampioen is er vandaag alvast niet bij in Plouay. Ook uittredend Europees kampioen Remco Evenepoel is uiteraard niet van de partij, na zijn horrorcrash in de Ronde van Lombardije.

De Belgische medaillehoop rust dus op de schouders van de tweevoudige Europese kampioen Victor Campenaerts. Campenaerts start straks als op 3 na laatste, om 16.34u.

13:39 13 uur 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:37 13 uur 37. Het parcours. In Plouay wordt in alle categorieën over hetzelfde parcours gereden: een omloop van 25,6 kilometer die zelden helemaal vlak is. Een heuvelachtig parcours dus, maar wel voornamelijk rechtdoor. Er moeten 343 hoogtemeters overwonnen worden. . Het parcours In Plouay wordt in alle categorieën over hetzelfde parcours gereden: een omloop van 25,6 kilometer die zelden helemaal vlak is. Een heuvelachtig parcours dus, maar wel voornamelijk rechtdoor. Er moeten 343 hoogtemeters overwonnen worden.