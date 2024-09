LIVESTREAM: Junioren vrouwen bijten spits af op EK tijdrijden, 3 Belgen komen in actie

Goeiemorgen!

Het zijn de junioren vrouwen die de spits mogen afbijten op het EK wielrennen.



De Roemeense Ana Gheorghe bolt over enkele minuten als eerste van het startpodium in de tijdrit, waarin het vooral uitkijken is naar de 3 Belgen: Julie Vlyminck (9.17 uur), Ilken Seynaeve (9.28 uur) en Lucca Vierstraete (9.50 uur).



De Nederlandse Fee Knaven - dochter van - sluit om 9.52 uur het rijtje. Volg de tijdrit junioren vrouwen op de voet in onze livestream.