LIVESTREAM (vanaf 10.15 uur): 3 Belgen hopen op succes voor eigen volk in EK-tijdrit bij junioren mannen

over 29 min

Na de junioren vrouwen is het ook aan de junioren mannen op het EK wielrennen in Limburg. Met Matisse Van Kerckhove, Jasper Schoofs en Aldo Taillieu heeft België 3 ijzers in het vuur. Volg de EK-tijdrit bij de junioren hier met livestream vanaf 10.15 uur.