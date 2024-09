LIVESTREAM: Oersterke Jasper Schoofs ruim op 1, voorlopig Belgisch één-tweetje in tijdrit junioren mannen

Matisse Van Kerckhove naar de hotseat met knaltijd

37'44"56 is de stevige eindtijd van Matisse Van Kerckhove in Hasselt. Als eerste renner over de streep mag hij sowieso naar de hotseat en daar lijkt hij nog wel even te mogen blijven zitten. Zowel aan het eerste als tweede tussenpunt is onze landgenoot nog steeds met afstand de snelste man.