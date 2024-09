LIVESTREAM: Kijk naar Marthe Goossens en Febe Jooris in EK-tijdrit bij de beloften

Start beloften vrouwen

Het volgt elkaar in sneltempo op bij de start in Heusden-Zolder. Vanaf 11.52 uur beginnen de beloften vrouwen eraan.



Marthe Goossens bolt om 12.13 uur van het startpodium, tien minuten later is het de beurt aan Febe Jooris.



De Duitse Antonia Niedermaier is de laatste belofte die van start gaat, om 12.26 uur.