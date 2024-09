LIVESTREAM EK wielrennen: Belgische ploeg moet meteen aan het werk achter groep vroege vluchters

Wie moeten de Belgen in de gaten houden? Vooral de Deense ploeg springt in het oog, met de amper 19-jarige uittredend Europees kampioen Henrik Pedersen. Hij won vorig jaar het EK als vroege vluchter. In de Ronde van de Toekomst deed hij vorige maand dat kunstje nog eens over door in rit 1 na een lange aanval de dubbelslag te slaan.



Rasmus Søjberg Pedersen is dan weer de snelle man bij Denemarken. In de slotrit van de Tour of Britian sprintte hij naar een knappe tweede plaats. Hou hem dus zeker in de gaten bij een spurt met een grote groep.