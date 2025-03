Wout van Aert kruist degens met Mathieu van der Poel in E3 Saxo Classic: "Kijk ernaar uit weer nummer op te spelden"

Van Aert: "Goed trainingskamp, maar je bent coureur om te koersen"

Wout van Aert komt straks na 3 weken op de Teide voor het eerst weer in actie in de koers. Hij koos samen met zijn team voor dezelfde aanpak als vorig jaar: na het Belgische openingsweekend volgde een lange hoogtestage op Tenerife. Tiesj Benoot en Wilco Kelderman vergezelden hem.



"We hadden een goed en fijn trainingskamp, maar je bent toch coureur geworden om te kunnen koersen. Ik kijk ernaar uit om weer een rugnummer op te spelen", stelt WVA in een persbericht.



"De E3 is een van mijn favoriete koersen. Ik ben trots dat ik er al 2 keer won." Dat was in 2022 en 2023. Vorig jaar beet hij zijn tanden stuk op Mathieu van der Poel.