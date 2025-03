LIVE E3: Mathieu van der Poel laat Mads Pedersen en Filippo Ganna achter op de Oude Kwaremont

Perfect eendagsrapport Van der Poel

Op één in Le Samyn en in Milaan-Sanremo. In zijn twee eendagswedstrijden dit seizoen was er niets te doen aan Mathieu van der Poel. Een drie op drie in de E3, het is een erg reële afloop met weer een rol als topfavoriet.



Het blok van Visma-Lease a Bike oogt sterk met Van Aert, Benoot en Jorgenson. Maar dat van UAE is misschien wel nog straffer. Wellens, Politt, Morgado, Vermeersch en ook Bjerg zijn allemaal mannen die we in de finale kunnen verwachten.