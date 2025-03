Buiten categorie: Mathieu van der Poel droogt iedereen ook in de E3 Saxo Classic ouderwets af

vr 28 maart 2025 17:24

E3 Saxo Classic Wegwedstrijd - mannen wegwedstrijd 208.8 km 12:52 Harelbeke - 17:24 Harelbeke Mathieu van der Poel einde 0 30 60 90 120 150 180 208.8

De E3 Saxo Classic is net als vorig jaar spek voor de bek geworden van Mathieu van der Poel. De Nederlandse topfavoriet was ongenaakbaar in de Vlaamse Ardennen en reed de tegenstand op een hoopje met een solo van bijna 40 kilometer. Mads Pedersen en Filippo Ganna eindigden op ruime afstand op 2 en 3. Wout van Aert speelde, net als zijn nagenoeg voltallige ploeg Visma-Lease a Bike, geen rol van betekenis.



De 67e E3 Saxo Classic in een notendop winnaar van de dag Wie doet hem wat? Mathieu van der Poel heeft de tegenstand andermaal op een hoopje geveegd. Naaste belagers Mads Pedersen en Filippo Ganna werden weer op een minuut gereden. Er zal een sterke Tadej Pogacar nodig zijn om hem van een vierde Ronde van Vlaanderen te houden. verliezer van de dag Of komt het van een tegen dan herboren Wout van Aert? Vandaag zagen we hem net als in het openingsweekend nooit helemaal voorin gepositioneerd, in de buurt van zijn eeuwige rivaal kwam hij niet. Alle hoop rust op het profijt uit zijn wekenlange hoogtestage tegen volgende zondag. statistiek Afspraak in Vlaanderens Mooiste voor een vier op vier. Mathieu van der Poel heeft in 2025 tot nu toe elke eendagskoers gewonnen waar hij aan de start stond. Le Samyn, Milaan-Sanremo en nu de E3 Saxo Classic.

Vroege val zorgt voor brokken

"Sommige ploegen vonden het nodig om door te rijden na die valpartij." Met een subtiel prikje opende Mathieu van der Poel zijn flashinterview. En als hij geprikkeld is, dan weet de concurrentie hoe laat het is. Na een kilometer of 5 deelde vooral Soudal-Quick Step in de klappen, met drie opgaves bij de eerste val van de dag. Het sein dus voor enkele teams om door te trekken bij die split in het peloton. Niet alleen Van der Poel, maar zo goed als alle andere favorieten zaten in een tweede deel. Daarbij dus ook Wout van Aert. Die groep der geslagenen werd zelfs even op 3 minuten gemeld. Onder impuls van vooral Alpecin-Deceuninck kwamen zij allemaal weer in koers. Met een extra gemotiveerde Van der Poel, oppassen geblazen.

Van der Poel vaagt de tegenstand helemaal weg

Toch was het niet Van der Poel, maar wel Mads Pedersen die voor een eerste meer eerlijke schifting zorgde. Op de Taaienberg trok hij door, enkel VDP en in tweede instantie Filippo Ganna kwamen mee boven.



De drie sterksten reden naar anticipeerders Aimé De Gendt en Casper Pedersen toe. Een vijftal sneed de finale aan, dat op de Oude Kwaremont tot een solist herleid werd. Van der Poel schudde met zijn eerste versnelling enkel Mads Pedersen niet af, maar enkele rake pedaalslagen verder brak ook de taaie Deen. Weg was hij, de rollen helemaal omgedraaid na dat lastige begin. Tot meer dan een minuut bouwde Van der Poel zijn voorsprong uit in de laatste 35 kilometer, die hij helemaal alleen afwerkte. Ultradominantie, heet dat. Pedersen en Ganna hielden achter de imposante Nederlander stand voor de podiumplekken, maar ook zij werden dus weggevaagd. Niets aan te doen. En Wout van Aert? Die was ook in het achtervolgende groepje niet van de partij. In slechte positie begon hij aan de Taaienberg, waarna Van Aert nooit de kop van de koers terugzag. Uit de pelotonspurt eindigde hij nog als 15e in de daguitslag.

Uitslag E3 Saxo Classic 2025 ranking naam resultaat ploeg 1 Mathieu van der Poel 4:38:11 Alpecin - Deceuninck ADC 2 Mads Pedersen +1:05 Lidl - Trek LTK 3 Filippo Ganna +2:04 INEOS Grenadiers IGD 4 Casper Pedersen +2:33 Soudal Quick-Step SOQ 5 Jasper Stuyven +2:33 Lidl - Trek LTK 6 Stefan Küng +2:33 Groupama - FDJ GFC 7 Aimé De Gendt +2:33 Cofidis COF 8 Tim Wellens +2:35 UAE Team Emirates - XRG UAD 9 Matteo Jorgenson +2:38 Team Visma - Lease a Bike TVL 10 Mike Teunissen +2:43 XDS Astana Team XAT meer tonen