LIVESTREAM E3 Harelbeke: Brengen Van Aert en Laporte hun koppeltijdrit tot een goed einde?

16:25 16 uur 25. Nog 25 kilometer. De kansen op een terugkeer slinken met de minuut. Van Aert en Laporte bouwen hun bonus uit tot bijna een minuut. . Nog 25 kilometer De kansen op een terugkeer slinken met de minuut. Van Aert en Laporte bouwen hun bonus uit tot bijna een minuut.

16:18 16 uur 18. Bij de achtervolgers denken ze meer en meer aan de ereplaatsen. . Karl Vannieuwkerke. Bij de achtervolgers denken ze meer en meer aan de ereplaatsen. Karl Vannieuwkerke

16:14 16 uur 14. Nog 33 kilometer. Ploegmaats Van Aert en Laporte Ploegmaats Küng/Madouas, Narvaez/Van Baarle, Mohoric, Asgreen, Girmay en Benoot op 22" . Nog 33 kilometer Ploegmaats Van Aert en Laporte Ploegmaats Küng/Madouas, Narvaez/Van Baarle, Mohoric, Asgreen, Girmay en Benoot op 22"

16:13 Laporte en Van Aert blijven voorop na de Oude Kwaremont. 16 uur 13. Laporte en Van Aert blijven voorop na de Oude Kwaremont

16:13 16 uur 13. Nog 35 kilometer. Nog 2 hellingen liggen op de plank: de Karnemelkbeekstraat en de Tiegemberg. Bij de achtervolgers draait het wel vrij goed rond. Groupama-FDJ en Ineos Grenadiers hebben een koppel. . Nog 35 kilometer Nog 2 hellingen liggen op de plank: de Karnemelkbeekstraat en de Tiegemberg. Bij de achtervolgers draait het wel vrij goed rond. Groupama-FDJ en Ineos Grenadiers hebben een koppel.

16:12 16 uur 12. Benoot is bijzonder weerbaar. Met een hemelse inspanning sluit hij toch weer aan bij G2. Dat is - vooral mentaal - belangrijk. Hij kan in de weg rijden. . Benoot is bijzonder weerbaar. Met een hemelse inspanning sluit hij toch weer aan bij G2. Dat is - vooral mentaal - belangrijk. Hij kan in de weg rijden.

16:12 16 uur 12. Zo verlaten we de Kwaremont. Van Aert en Laporte. Asgreen, Küng, Madouas, Girmay, Mohoric, Narvaez en Van Baarle op 20 seconden. Benoot redt het net niet. . Zo verlaten we de Kwaremont. Van Aert en Laporte. Asgreen, Küng, Madouas, Girmay, Mohoric, Narvaez en Van Baarle op 20 seconden. Benoot redt het net niet.

16:11 16 uur 11. Afzien op de Oude Kwaremont, Van Aert en Laporte blijven voorop. Afzien op de Oude Kwaremont, Van Aert en Laporte blijven voorop

16:10 Knipoogje naar Parijs-Nice. 16 uur 10. Knipoogje naar Parijs-Nice.

16:09 16 uur 09. Ook voor Stuyven ligt het niveau te hoog. Wie wel verbaast, is Madouas, de luitenant van Küng. Een echte grote breuk komt er niet in de achtergrond. . Ook voor Stuyven ligt het niveau te hoog. Wie wel verbaast, is Madouas, de luitenant van Küng. Een echte grote breuk komt er niet in de achtergrond.

16:08 Oude Kwaremont. Van Aert gaat zo hard tekeer dat hij Laporte dreigt kwijt te spelen. De rol van Teunissen is stilaan uitgespeeld, Benoot doet er alles aan om Asgreen te volgen. . 16 uur 08. Oude Kwaremont Van Aert gaat zo hard tekeer dat hij Laporte dreigt kwijt te spelen. De rol van Teunissen is stilaan uitgespeeld, Benoot doet er alles aan om Asgreen te volgen.

16:07 16 uur 07. Bekijk de explosie van Van Aert op de Paterberg. Bekijk de explosie van Van Aert op de Paterberg

16:07 16 uur 07. Benoot legt de achtervolging lam. De Oude Kwaremont is nu cruciaal: als Asgreen en co de ballast daar kunnen dumpen, dan kunnen ze er nog iets van maken. Al lijkt de koers stilaan in een beslissende plooi te liggen. . Benoot legt de achtervolging lam. De Oude Kwaremont is nu cruciaal: als Asgreen en co de ballast daar kunnen dumpen, dan kunnen ze er nog iets van maken. Al lijkt de koers stilaan in een beslissende plooi te liggen.

16:06 16 uur 06. Rijden ze als twee dikke vrienden naar Harelbeke? José De Cauwer. Rijden ze als twee dikke vrienden naar Harelbeke? José De Cauwer

16:05 2 tegen 13. Van Aert en Laporte verdwijnen uit het zicht van de 13 achtervolgers. Hun bonus richting de voet van de Kwaremont dikt aan tot 20 seconden. . 16 uur 05. 2 tegen 13 Van Aert en Laporte verdwijnen uit het zicht van de 13 achtervolgers. Hun bonus richting de voet van de Kwaremont dikt aan tot 20 seconden.

16:04 16 uur 04. Nog 41 kilometer: kijken Van Aert en Laporte om of zetten ze door? Er wordt nu gekeken naar Asgreen, Mohoric en Küng. Benoot en Teunissen kunnen afstoppen. . Nog 41 kilometer: kijken Van Aert en Laporte om of zetten ze door? Er wordt nu gekeken naar Asgreen, Mohoric en Küng. Benoot en Teunissen kunnen afstoppen.

16:02 16 uur 02. Van Aert legt er nog een extra laagje op. Enkel ploegmakker Laporte kan aanklampen. Wordt het een koppeltijdrit? . Van Aert legt er nog een extra laagje op. Enkel ploegmakker Laporte kan aanklampen. Wordt het een koppeltijdrit?

16:02 Paterberg. Benoot draait de Paterberg op voor Van Aert en Laporte. De Belgische kampioen neemt gezwind over. . 16 uur 02. Paterberg Benoot draait de Paterberg op voor Van Aert en Laporte. De Belgische kampioen neemt gezwind over.

16:01 16 uur 01. Er wordt gevochten voor de beste posities. Net voor de Paterberg valt Sénéchal weg met mechanische problemen, Mohoric moet een sprongetje maken uit de berm. . Er wordt gevochten voor de beste posities. Net voor de Paterberg valt Sénéchal weg met mechanische problemen, Mohoric moet een sprongetje maken uit de berm.

15:59 15 uur 59. Jumbo-Visma wil de koers niet laten stilvallen. Benoot is weer de eerste gezant, Girmay springt op alles wat beweegt. . Jumbo-Visma wil de koers niet laten stilvallen. Benoot is weer de eerste gezant, Girmay springt op alles wat beweegt.

15:59 15 uur 59. Deze E3 bewijst dat je niet veel wind nodig hebt voor een spectaculaire koers. De renners benutten het parcours. Chapeau! Renaat Schotte op de motor. Deze E3 bewijst dat je niet veel wind nodig hebt voor een spectaculaire koers. De renners benutten het parcours. Chapeau! Renaat Schotte op de motor

15:58 15 uur 58. Nog eens de 16 leiders. Van Aert, Benoot, Teunissen, Laporte (Jumbo-Visma) Sénéchal, Asgreen (Quick Step-Alpha Vinyl) Küng, Madouas (Groupama-FDJ) Narvaez, Van Baarle (Ineos Grenadiers) en eenzaten Turgis (TotalEnergies), Tiller (Uno-X), Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert), Mohoric (Bahrain Victorious), Stuyven (Trek-Segafredo), Gogl (Alpecin-Fenix) . Nog eens de 16 leiders Van Aert, Benoot, Teunissen, Laporte (Jumbo-Visma) Sénéchal, Asgreen (Quick Step-Alpha Vinyl) Küng, Madouas (Groupama-FDJ) Narvaez, Van Baarle (Ineos Grenadiers) en eenzaten Turgis (TotalEnergies), Tiller (Uno-X), Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert), Mohoric (Bahrain Victorious), Stuyven (Trek-Segafredo), Gogl (Alpecin-Fenix)

15:56 16 toppers trekken naar de Oude Kwaremont en de Paterberg. 15 uur 56. 16 toppers trekken naar de Oude Kwaremont en de Paterberg

15:54 15 uur 54. De 16 vluchters spreken nu toch dezelfde taal en trekken min of meer gehoorzaam richting de Paterberg en de Oude Kwaremont. Nog 6 kilometer tot dat koppel. . De 16 vluchters spreken nu toch dezelfde taal en trekken min of meer gehoorzaam richting de Paterberg en de Oude Kwaremont. Nog 6 kilometer tot dat koppel.

15:52 Girmay bolt met gemak mee in de kopgroep. 15 uur 52. Girmay bolt met gemak mee in de kopgroep

15:52 15 uur 52. Hoe pakt Jumbo-Visma het nu aan? Het gewicht van de koers rust meer dan ooit op hun schouders. Ze bevolken een kwart van de kopgroep. Benoot gaf wel al een paar keer een teken van vermoeidheid. . Hoe pakt Jumbo-Visma het nu aan? Het gewicht van de koers rust meer dan ooit op hun schouders. Ze bevolken een kwart van de kopgroep. Benoot gaf wel al een paar keer een teken van vermoeidheid.

15:51 15 uur 51. We krijgen een zeer lange finale. Ik kan me niet voorstellen dat we met 16 leiders naar de laatste helling trekken. Karl Vannieuwkerke. We krijgen een zeer lange finale. Ik kan me niet voorstellen dat we met 16 leiders naar de laatste helling trekken. Karl Vannieuwkerke

15:50 15 uur 50. Nog 51 kilometer. In het peloton zien we nog bedrijvigheid bij AG2R-Citroën, maar dat lijkt stilaan een wanhoopspoging. We sluipen het laatste wedstrijduur binnen met 16 sterke beren. . Nog 51 kilometer In het peloton zien we nog bedrijvigheid bij AG2R-Citroën, maar dat lijkt stilaan een wanhoopspoging. We sluipen het laatste wedstrijduur binnen met 16 sterke beren.

15:47 15 uur 47. De dominantie van Jumbo-Visma vraagt om breuken en aanvallen. De verstandhouding is zoek. . De dominantie van Jumbo-Visma vraagt om breuken en aanvallen. De verstandhouding is zoek.

15:45 15 uur 45. We kunnen even de schade opmeten richting de Kapelberg. Wie blijft over? Van Aert, Benoot, Teunissen, Laporte Sénéchal, Asgreen Küng, Madouas Narvaez, Van Baarle en eenzaten Turgis, Tiller, Girmay, Mohoric, Stuyven, Gogl . We kunnen even de schade opmeten richting de Kapelberg. Wie blijft over? Van Aert, Benoot, Teunissen, Laporte Sénéchal, Asgreen Küng, Madouas Narvaez, Van Baarle en eenzaten Turgis, Tiller, Girmay, Mohoric, Stuyven, Gogl

15:44 15 uur 44. Nog 56 kilometer. Verschillende renners zijn aan het harken. Ze smeken om een adempauze, maar Van Aert geeft geen krimp. Uit de achterhoede komt normaal geen volk terug. . Nog 56 kilometer Verschillende renners zijn aan het harken. Ze smeken om een adempauze, maar Van Aert geeft geen krimp. Uit de achterhoede komt normaal geen volk terug.

15:43 15 uur 43.

15:42 Stationberg. Op de 12e helling loopt de ballon van Ballerini en Oss leeg. Asgreen en Van Aert zijn mokerslagen aan het uitdelen. Wie het ook uitstekend doet, is Girmay. . 15 uur 42. Stationberg Op de 12e helling loopt de ballon van Ballerini en Oss leeg. Asgreen en Van Aert zijn mokerslagen aan het uitdelen. Wie het ook uitstekend doet, is Girmay.

15:41 15 uur 41. Er zit te veel volk in de kopgroep. Een split hangt in de lucht. . Er zit te veel volk in de kopgroep. Een split hangt in de lucht.

15:40 15 uur 40. Wie missen we? Onder meer Pedersen, Naesen, Van Avermaet, Stybar, ... . Wie missen we? Onder meer Pedersen, Naesen, Van Avermaet, Stybar, ...

15:40 15 uur 40. Narvaez rijdt naar de kopgroep en neemt mooi volk mee. Narvaez rijdt naar de kopgroep en neemt mooi volk mee

15:39 15 uur 39. Kopgroep. Van Aert, Laporte, Benoot, Teunissen, Asgreen, Ballerini, Sénéchal, Oss, Turgis, Narvaez, Van Baarle, Girmay, Mohoric, Stuyven, Küng, Madouas, Gogl en Tiller. . Kopgroep Van Aert, Laporte, Benoot, Teunissen, Asgreen, Ballerini, Sénéchal, Oss, Turgis, Narvaez, Van Baarle, Girmay, Mohoric, Stuyven, Küng, Madouas, Gogl en Tiller.

15:38 15 uur 38. Onder meer Vermeersch weet dat dit het moment van de waarheid is. Nu mag je niet meer lanterfanten. We geven zo meteen de volledige samenstelling. . Onder meer Vermeersch weet dat dit het moment van de waarheid is. Nu mag je niet meer lanterfanten. We geven zo meteen de volledige samenstelling.

15:36 15 uur 36. Er komt dus volk bij. We zien Narvaez, Ballerini en Girmay. Daarna volgen Sénéchal, Gogl, Turgis en Van Baarle. . Er komt dus volk bij. We zien Narvaez, Ballerini en Girmay. Daarna volgen Sénéchal, Gogl, Turgis en Van Baarle.

15:36 15 uur 36. Als je nog goeie benen hebt, dan moet je nu mee. José De Cauwer. Als je nog goeie benen hebt, dan moet je nu mee. José De Cauwer

15:35 Eikenberg. Zoals verwacht kan Narvaez zich niet meer inhouden. Hij buffelt met Ballerini, Turgis en Girmay hebben meer werk. . 15 uur 35. Eikenberg Zoals verwacht kan Narvaez zich niet meer inhouden. Hij buffelt met Ballerini, Turgis en Girmay hebben meer werk.

15:33 15 uur 33. De mannetjes van Ineos zijn bijna opgesoupeerd. Op de Eikenberg kunnen Narvaez en Van Baarle misschien de sprong naar voren wagen. . De mannetjes van Ineos zijn bijna opgesoupeerd. Op de Eikenberg kunnen Narvaez en Van Baarle misschien de sprong naar voren wagen.

15:32 21". Ineos maakt er een langgerekt peloton van. Gaan we naar een atypische E3 en moeten we het piekmoment verleggen richting de Paterberg en de Oude Kwaremont? . 15 uur 32. 21" Ineos maakt er een langgerekt peloton van. Gaan we naar een atypische E3 en moeten we het piekmoment verleggen richting de Paterberg en de Oude Kwaremont?

15:30 15 uur 30. 8 leiders. Van Aert, Benoot en Laporte (Jumbo-Visma) Asgreen (Quick Step-Alpha Vinyl) Mohoric (Bahrain Victorious) Küng (Groupama-FDJ) Oss (TotalEnergies) Stuyven (Trek-Segafredo) . 8 leiders Van Aert, Benoot en Laporte (Jumbo-Visma) Asgreen (Quick Step-Alpha Vinyl) Mohoric (Bahrain Victorious) Küng (Groupama-FDJ) Oss (TotalEnergies) Stuyven (Trek-Segafredo)

15:28 15 uur 28. Jumbo-Visma probeert de andere kopmannen aan te sporen om mee te werken, maar ze bouwen nog wat reserve in. Hun bonus brokkelt ook een beetje af: 31". . Jumbo-Visma probeert de andere kopmannen aan te sporen om mee te werken, maar ze bouwen nog wat reserve in. Hun bonus brokkelt ook een beetje af: 31".

15:26 15 uur 26. Dankzij gangmaker Benoot blijft het verschil nagenoeg status quo, maar Ineos geeft niet af. AG2R-Citroën zit klaar om over te nemen. . Dankzij gangmaker Benoot blijft het verschil nagenoeg status quo, maar Ineos geeft niet af. AG2R-Citroën zit klaar om over te nemen.

15:25 15 uur 25. Benoot probeert nog volk te lossen na de Taaienberg. Benoot probeert nog volk te lossen na de Taaienberg

15:24 15 uur 24. Benoot pakt het aan zoals in de Omloop en valt weer aan. De samenwerking verloopt niet gesmeerd. . Benoot pakt het aan zoals in de Omloop en valt weer aan. De samenwerking verloopt niet gesmeerd.

15:24 Nog 70 kilometer. 8 leiders restanten van oorspronkelijke kopgroep op 20" peloton op 45" . 15 uur 24. Nog 70 kilometer 8 leiders restanten van oorspronkelijke kopgroep op 20" peloton op 45"

15:22 15 uur 22. Benoot wil echt wel het kaf van het koren scheiden. Wie overleeft? Van Aert, Benoot, Laporte, Asgreen, Küng, Oss, Stuyven en Mohoric. Ze blijven dus nog met 8 lieden over. . Benoot wil echt wel het kaf van het koren scheiden. Wie overleeft? Van Aert, Benoot, Laporte, Asgreen, Küng, Oss, Stuyven en Mohoric. Ze blijven dus nog met 8 lieden over.

15:21 15 uur 21. Er keert steeds meer volk terug in het peloton. Benoot voelt dat er een impuls nodig is en geeft er een snok aan. Dat is vooral nefast voor de vluchters van zonet en ook Stuyven en Mohoric happen naar adem. . Er keert steeds meer volk terug in het peloton. Benoot voelt dat er een impuls nodig is en geeft er een snok aan. Dat is vooral nefast voor de vluchters van zonet en ook Stuyven en Mohoric happen naar adem.

15:20 15 uur 20. Voorlopig krijgen we nagenoeg hetzelfde scenario als vorig jaar. Deceuninck-Quick Step ranselde het pak toen uit elkaar op de Taaienberg, anno 2022 heeft Jumbo-Visma de fakkel overgenomen. . Voorlopig krijgen we nagenoeg hetzelfde scenario als vorig jaar. Deceuninck-Quick Step ranselde het pak toen uit elkaar op de Taaienberg, anno 2022 heeft Jumbo-Visma de fakkel overgenomen.

15:19 15 uur 19. Het wordt niet makkelijk om terug te keren, ook al is het nog 73 kilometer tot in Harelbeke. José De Cauwer. Het wordt niet makkelijk om terug te keren, ook al is het nog 73 kilometer tot in Harelbeke. José De Cauwer

15:18 15 uur 18. In G2 offert Ineos een mannetje op. Narvaez en Van Baarle hopen dat ze dit nog kunnen rechtzetten. De anderen kijken de kat uit de boom. . In G2 offert Ineos een mannetje op. Narvaez en Van Baarle hopen dat ze dit nog kunnen rechtzetten. De anderen kijken de kat uit de boom.

15:18 15 uur 18. 14 leiders. De 7 vluchters ontvangen de 7 toppers met open armen. Als we nog kunnen tellen, dan krijgen we dus 14 leiders: Van Aert, Benoot, Laporte, Stuyven, Asgreen, Mohoric, Küng, Oss, Mullen, Pöstlberger, Van Moer, Wallays, Paasschens, Hansen. . 14 leiders De 7 vluchters ontvangen de 7 toppers met open armen. Als we nog kunnen tellen, dan krijgen we dus 14 leiders: Van Aert, Benoot, Laporte, Stuyven, Asgreen, Mohoric, Küng, Oss, Mullen, Pöstlberger, Van Moer, Wallays, Paasschens, Hansen.

15:16 15 uur 16. In de achterhoede koeken diverse groepjes samen, maar wie wil er rijden? Voorlopig is "niemand" het correcte antwoord. . In de achterhoede koeken diverse groepjes samen, maar wie wil er rijden? Voorlopig is "niemand" het correcte antwoord.

15:16 15 uur 16. Bekijk: Wout van Aert schudt aan de boom op de Taaienberg. Bekijk: Wout van Aert schudt aan de boom op de Taaienberg

15:15 15 uur 15. Het trosje rond Van Aert gaat de kopgroep oppeuzelen. Opvallend: voorlopig slaat niemand een beurt over. Asgreen, Mohoric, Küng en Stuyven gaan in op de uitnodiging van Van Aert, Benoot en Laporte. Willen ze eerst de bres maken en dan een tactisch spelletje spelen? . Het trosje rond Van Aert gaat de kopgroep oppeuzelen. Opvallend: voorlopig slaat niemand een beurt over. Asgreen, Mohoric, Küng en Stuyven gaan in op de uitnodiging van Van Aert, Benoot en Laporte. Willen ze eerst de bres maken en dan een tactisch spelletje spelen?

15:13 15 uur 13. Ineos Grenadiers en AG2R-Citroën stonden met hun mond vol tanden. Zij moeten werken in de achterhoede. Het verschil is al aanzienlijk. Küng rijdt altijd en ook Mohoric doet zijn duit in het zakje in het groepje met Van Aert. . Ineos Grenadiers en AG2R-Citroën stonden met hun mond vol tanden. Zij moeten werken in de achterhoede. Het verschil is al aanzienlijk. Küng rijdt altijd en ook Mohoric doet zijn duit in het zakje in het groepje met Van Aert.

15:12 15 uur 12. Het zijn allemaal eenzaten. Wie rijdt er mee met het drietal van Jumbo-Visma? José De Cauwer. Het zijn allemaal eenzaten. Wie rijdt er mee met het drietal van Jumbo-Visma? José De Cauwer

15:11 15 uur 11. De mannen die afdraaien: Van Aert, Laporte, Benoot, Asgreen, Küng, Stuyven en Mohoric. Dat zijn de protagonisten. . De mannen die afdraaien: Van Aert, Laporte, Benoot, Asgreen, Küng, Stuyven en Mohoric. Dat zijn de protagonisten.

15:10 15 uur 10. Van Aert imponeert, Asgreen doet dat ook en klemt zijn tanden. Daarna volgen Benoot, Laporte en Stuyven. . Van Aert imponeert, Asgreen doet dat ook en klemt zijn tanden. Daarna volgen Benoot, Laporte en Stuyven.

15:10 15 uur 10. Het is Van Aert himself die het peloton aanvoert op de Taaienberg. Benoot bijt zich vast in zijn wiel. Hoe groot is de schade op de top? . Het is Van Aert himself die het peloton aanvoert op de Taaienberg. Benoot bijt zich vast in zijn wiel. Hoe groot is de schade op de top?

15:09 15 uur 09. Goed om te weten: het gootje is afgezet. Van Aert zit in 2e positie, ook Mohoric, Sagan en Asgreen zitten klaar. . Goed om te weten: het gootje is afgezet. Van Aert zit in 2e positie, ook Mohoric, Sagan en Asgreen zitten klaar.

15:08 Taaienberg. In een van de bochten richting de Taaienberg schuift Jonas Koch onderuit. Einde verhaal. Het is nu alle hens aan dek. . 15 uur 08. Taaienberg In een van de bochten richting de Taaienberg schuift Jonas Koch onderuit. Einde verhaal. Het is nu alle hens aan dek.

15:07 15 uur 07. De vriendjes van Wout van Aert hebben hun gaspedaal gevonden. Zij vlammen richting de Taaienberg. Halen ze er de hamer boven? . De vriendjes van Wout van Aert hebben hun gaspedaal gevonden. Zij vlammen richting de Taaienberg. Halen ze er de hamer boven?

15:05 15 uur 05. Victor Campenaerts is nog altijd in koers en rijdt weer tussen de volgwagens. Hij ruikt het peloton, maar dit heeft natuurlijk bijzonder veel krachten gekost. . Victor Campenaerts is nog altijd in koers en rijdt weer tussen de volgwagens. Hij ruikt het peloton, maar dit heeft natuurlijk bijzonder veel krachten gekost.

15:05 15 uur 05. Campenaerts heeft pech en verliest al snel een minuut. Campenaerts heeft pech en verliest al snel een minuut

15:03 15 uur 03. Krijgen we zo meteen een explosie op de Taaienberg, iets wat in het tijdperk van Tom Boonen vaste prik was? Dries De Bondt verwacht wel iets en probeert met zijn zelfkennis de schifting te overleven door nu al weg te glippen. . Krijgen we zo meteen een explosie op de Taaienberg, iets wat in het tijdperk van Tom Boonen vaste prik was? Dries De Bondt verwacht wel iets en probeert met zijn zelfkennis de schifting te overleven door nu al weg te glippen.

15:02 15 uur 02. Terwijl Dries De Bondt anticipeert en op de smalle wegen wegrijdt, sluit Anthony Turgis weer aan bij het peloton. Zo heeft ieder zijn verhaal. . Terwijl Dries De Bondt anticipeert en op de smalle wegen wegrijdt, sluit Anthony Turgis weer aan bij het peloton. Zo heeft ieder zijn verhaal.

15:00 15 uur . De Kortekeer en de Taaienberg staan voor de deur. We kijken naar een massasprint. Wat gaat het nu razendsnel! De plekjes zijn bijzonder duur. . De Kortekeer en de Taaienberg staan voor de deur. We kijken naar een massasprint. Wat gaat het nu razendsnel! De plekjes zijn bijzonder duur.

14:57 14 uur 57. We stellen ons toch vragen bij wat er gebeurd is met Campenaerts. Alle spaken zijn uit zijn voorwiel gereden. Hij rijdt echt wel in de staart van de koers. Dit lijkt einde verhaal, al dachten we dat in de Omloop ook. . We stellen ons toch vragen bij wat er gebeurd is met Campenaerts. Alle spaken zijn uit zijn voorwiel gereden. Hij rijdt echt wel in de staart van de koers. Dit lijkt einde verhaal, al dachten we dat in de Omloop ook.

14:56 Pech voor Campenaerts. In elke koers maakt Victor Campenaerts wel iets mee: hij staat een poos stil met mechanische problemen. Een slecht moment en ook niet goed geregeld. Hij staat links aan de kant van de weg en de reparatie sleept erg lang aan. . 14 uur 56. Pech voor Campenaerts In elke koers maakt Victor Campenaerts wel iets mee: hij staat een poos stil met mechanische problemen. Een slecht moment en ook niet goed geregeld. Hij staat links aan de kant van de weg en de reparatie sleept erg lang aan.

14:56 14 uur 56. In het peloton staat de deur wagenwijd open: steeds meer renners komen in de problemen. . Renaat Schotte op de motor. In het peloton staat de deur wagenwijd open: steeds meer renners komen in de problemen. Renaat Schotte op de motor

14:54 14 uur 54. De Hotond is in de finale van de Ronde van Vlaanderen altijd een potentieel kantelpunt. In deze koers beklimmen we de nijdige helling in de tegenovergestelde richting. Links schuift Wout van Aert op. Nog 90 kilometer en de nervositeit groeit. . De Hotond is in de finale van de Ronde van Vlaanderen altijd een potentieel kantelpunt. In deze koers beklimmen we de nijdige helling in de tegenovergestelde richting. Links schuift Wout van Aert op. Nog 90 kilometer en de nervositeit groeit.

14:53 Het mooie weer brengt enorm veel volk op de been. 14 uur 53. Het mooie weer brengt enorm veel volk op de been

14:51 14 uur 51. Het peloton kiest al bij al voor een gezapig tempo. Dat mag ook wel na de eerste 60 kilometer, waarin er plankgas werd gegeven. Het is stilte voor de storm. Nog ruim 10 kilometer tot de Taaienberg. . Het peloton kiest al bij al voor een gezapig tempo. Dat mag ook wel na de eerste 60 kilometer, waarin er plankgas werd gegeven. Het is stilte voor de storm. Nog ruim 10 kilometer tot de Taaienberg.

14:49 14 uur 49. Matej Mohoric speelt verstoppertje in het peloton. De winnaar van Milaan-Sanremo heeft niet lang kunnen rentenieren in Italië. Dinsdag zakte hij af naar ons land, woensdag verkende hij de Ronde van Vlaanderen. Mohoric kreeg er te maken met een hongerklopje en werd op zijn wenken bediend door de uitbaatster van een taverne in de Ronde van Vlaanderen-straat. Hoewel het etablissement gesloten was, kon Mohoric zijn tank vullen met een croque monsieur en rijsttaart. . Matej Mohoric speelt verstoppertje in het peloton. De winnaar van Milaan-Sanremo heeft niet lang kunnen rentenieren in Italië. Dinsdag zakte hij af naar ons land, woensdag verkende hij de Ronde van Vlaanderen. Mohoric kreeg er te maken met een hongerklopje en werd op zijn wenken bediend door de uitbaatster van een taverne in de Ronde van Vlaanderen-straat. Hoewel het etablissement gesloten was, kon Mohoric zijn tank vullen met een croque monsieur en rijsttaart.

14:45 14 uur 45. De knechten maken zich breed om hun kopmannen te beschermen. Zonder protégé zoekt Sep Vanmarcke zijn weg. De eeuwige pechvogel - de jongste weken 3 keer ziek - rijdt met zijn tong uit zijn bek. . De knechten maken zich breed om hun kopmannen te beschermen. Zonder protégé zoekt Sep Vanmarcke zijn weg. De eeuwige pechvogel - de jongste weken 3 keer ziek - rijdt met zijn tong uit zijn bek.

14:44 14 uur 44. Opvallend Perrongeluk in de E3: peloton mag even ontspannen voor gesloten slagbomen

14:41 14 uur 41. Nog 100 kilometer! We zijn net over halfkoers. Trek-Segafredo en Ineos Grenadiers bezetten de eerste rijen. Bij de Britten is Dylan van Baarle kopman, maar jonkies Jhonatan Narvaez, Magnus Sheffield en Ben Turner hebben al bewezen dat dit werk hen ligt. Al boksen we vandaag natuurlijk in een hogere gewichtscategorie. . Nog 100 kilometer! We zijn net over halfkoers. Trek-Segafredo en Ineos Grenadiers bezetten de eerste rijen. Bij de Britten is Dylan van Baarle kopman, maar jonkies Jhonatan Narvaez, Magnus Sheffield en Ben Turner hebben al bewezen dat dit werk hen ligt. Al boksen we vandaag natuurlijk in een hogere gewichtscategorie.

14:40 De kopgroep heeft bijna 2 minuten op het peloton. 14 uur 40. De kopgroep heeft bijna 2 minuten op het peloton

14:38 14 uur 38. Bayer en De Pestel hebben lang tegengesparteld, maar in Ronse - op de Oude Kruisberg - worden ze gegrepen. Daar bestuderen ze in het peloton het asfalt: onder meer Frison en Garcia Cortina gaan tegen de vlakte. . Bayer en De Pestel hebben lang tegengesparteld, maar in Ronse - op de Oude Kruisberg - worden ze gegrepen. Daar bestuderen ze in het peloton het asfalt: onder meer Frison en Garcia Cortina gaan tegen de vlakte.

14:33 14 uur 33. We krijgen voorlopig geen blauwdruk van Milaan-Sanremo. Jos van Emden is hier niet aanwezig, maar Jumbo-Visma woekert na de opgave van Tosh Van der Sande niet met zijn krachten. De achterstand op het zevental blijft evenwel beperkt: 1'50". . We krijgen voorlopig geen blauwdruk van Milaan-Sanremo. Jos van Emden is hier niet aanwezig, maar Jumbo-Visma woekert na de opgave van Tosh Van der Sande niet met zijn krachten. De achterstand op het zevental blijft evenwel beperkt: 1'50".

14:27 14 uur 27. De Taaienberg, op 80 km van de finish, wordt het eerste referentiepunt. . Karl Vannieuwkerke. De Taaienberg, op 80 km van de finish, wordt het eerste referentiepunt. Karl Vannieuwkerke

14:26 14 uur 26. Peter Sagan: "Mijn vorm? Na Milaan-Sanremo kan ik niets zeggen, want ik had pech aan de voet van de Cipressa". Peter Sagan: "Mijn vorm? Na Milaan-Sanremo kan ik niets zeggen, want ik had pech aan de voet van de Cipressa"

14:25 14 uur 25. In het peloton zien we hoe Intermarché-Wanty-Gobert en TotalEnergies de beste posities claimen richting de Kanarieberg. Peter Sagan bespeelt de camera's: hij beschermt de vlucht van maatje Daniel Oss. . In het peloton zien we hoe Intermarché-Wanty-Gobert en TotalEnergies de beste posities claimen richting de Kanarieberg. Peter Sagan bespeelt de camera's: hij beschermt de vlucht van maatje Daniel Oss.

14:21 2'02". Het zullen 7 leiders blijven. De kansen van Bayer en De Pestel slinken: ze worden op 1'21" geklokt, het peloton op 2'02". . 14 uur 21. 2'02" Het zullen 7 leiders blijven. De kansen van Bayer en De Pestel slinken: ze worden op 1'21" geklokt, het peloton op 2'02".

14:20 14 uur 20. La Houppe zit er "oep". Van hieruit volgen de hellingen elkaar bijzonder snel op. De Kanarieberg, de Oude Kruisberg, de Knokteberg, de Hotond en de Kortekeer vormen de aanlooproute naar de Taaienberg, altijd een ankerpunt. . La Houppe zit er "oep". Van hieruit volgen de hellingen elkaar bijzonder snel op. De Kanarieberg, de Oude Kruisberg, de Knokteberg, de Hotond en de Kortekeer vormen de aanlooproute naar de Taaienberg, altijd een ankerpunt.

14:15 14 uur 15. De kopgroep mag gezien worden. Brent Van Moer heeft last gehad van een recente coronabesmetting, maar had woensdag in Brugge-De Panne weer een goed gevoel. Daniel Oss verzamelde een tiental jaar geleden knappe ereplaatsen in dit werk, maar op zijn 35e is hij vooral wegkapitein. Ook Jelle Wallays en pistier Lasse Norman Hansen, olympisch kampioen met Michael Morkov, weten hoe ze met de trappers kunnen spelen. En dan is er nog het koppel van Bora-Hansgrohe dat Nils Politt in een zetel zet. . De kopgroep mag gezien worden. Brent Van Moer heeft last gehad van een recente coronabesmetting, maar had woensdag in Brugge-De Panne weer een goed gevoel. Daniel Oss verzamelde een tiental jaar geleden knappe ereplaatsen in dit werk, maar op zijn 35e is hij vooral wegkapitein. Ook Jelle Wallays en pistier Lasse Norman Hansen, olympisch kampioen met Michael Morkov, weten hoe ze met de trappers kunnen spelen. En dan is er nog het koppel van Bora-Hansgrohe dat Nils Politt in een zetel zet.

14:11 14 uur 11. Mads Pedersen: "Hoewel ik hier al vaak opgegeven heb, zou deze koers me moeten liggen". Mads Pedersen: "Hoewel ik hier al vaak opgegeven heb, zou deze koers me moeten liggen"

14:11 14 uur 11. Neen, het openingsweekend is geen referentie meer. We kijken naar een peloton met andere interesses. Nu zijn er geen excuses meer. . José De Cauwer. Neen, het openingsweekend is geen referentie meer. We kijken naar een peloton met andere interesses. Nu zijn er geen excuses meer. José De Cauwer

14:09 14 uur 09. De 2 tegenaanvallers lijken bezig met een chasse patate. Hun achterstand zwelt aan tot 48 seconden. . De 2 tegenaanvallers lijken bezig met een chasse patate. Hun achterstand zwelt aan tot 48 seconden.

14:05 14 uur 05. Ook in het peloton beseffen ze dat de brandstofprijs niet van de poes is. De voet wordt even van het gaspedaal gehaald. La Houppe, de 2e van 17 hellingen, duikt stilaan op. . Ook in het peloton beseffen ze dat de brandstofprijs niet van de poes is. De voet wordt even van het gaspedaal gehaald. La Houppe, de 2e van 17 hellingen, duikt stilaan op.

14:02 14 uur 02. Situatie. Kopgroep : Daniel Oss (TotalEnergies) Jelle Wallays (Cofidis) Ryan Mullen (Bora-Hansgrohe) Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) Brent Van Moer (Lotto-Soudal) Lasse Norman Hansen (Uno-X) Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) Tegenaanvallers op 25": Tobias Bayer (Alpecin-Fenix) Sander De Pestel (Sport Vlaanderen-Baloise) Peloton op 1'52" . Situatie Kopgroep :

Daniel Oss (TotalEnergies) Jelle Wallays (Cofidis) Ryan Mullen (Bora-Hansgrohe) Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) Brent Van Moer (Lotto-Soudal) Lasse Norman Hansen (Uno-X) Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) Tegenaanvallers op 25":

Tobias Bayer (Alpecin-Fenix) Sander De Pestel (Sport Vlaanderen-Baloise)



Peloton op 1'52"

14:02 Renaat Schotte telt de mannen in de kopgroep. 14 uur 02. Renaat Schotte telt de mannen in de kopgroep

13:58 13 uur 58. Met Bayer en De Pestel zijn er nog twee tegenaanvallers. Renaat Schotte, onze man op de motor, zet zich naast de kopgroep. "Het is nog geen seconde stilgevallen. We zagen een nerveus peloton", zegt hij. . Met Bayer en De Pestel zijn er nog twee tegenaanvallers. Renaat Schotte, onze man op de motor, zet zich naast de kopgroep. "Het is nog geen seconde stilgevallen. We zagen een nerveus peloton", zegt hij.

13:57 13 uur 57. Er wordt echt gevochten om in de kopgroep te geraken. . Karl Vannieuwkerke. Er wordt echt gevochten om in de kopgroep te geraken. Karl Vannieuwkerke

13:56 40 seconden. De rust lijkt neer te dalen over het peloton. Er is wat verwarring, maar verschillende pakketjes zoeken elkaars gezelschap op. Mullen, Pöstlberger, Van Moer, Wallays, Oss, Paasschens en Hansen klitten samen. . 13 uur 56. 40 seconden De rust lijkt neer te dalen over het peloton. Er is wat verwarring, maar verschillende pakketjes zoeken elkaars gezelschap op. Mullen, Pöstlberger, Van Moer, Wallays, Oss, Paasschens en Hansen klitten samen.

13:54 13 uur 54. Er schuift mooi volk aan tafel: onder meer Daniel Oss, Jelle Wallays, Brent Van Moer, Mathijs Paasschens en Lasse Norman Hansen kiezen het ruime sop. . Er schuift mooi volk aan tafel: onder meer Daniel Oss, Jelle Wallays, Brent Van Moer, Mathijs Paasschens en Lasse Norman Hansen kiezen het ruime sop.

13:52 13 uur 52. Er wordt een neutrale motor gezet bij een nieuw groepje vluchters. Het zou om 7 renners gaan. . Er wordt een neutrale motor gezet bij een nieuw groepje vluchters. Het zou om 7 renners gaan.

13:47 13 uur 47. Hergroepering. Na 62 kilometer mogen de plannen van Mullen en co opgeborgen worden: we krijgen weer een compact peloton. . Hergroepering Na 62 kilometer mogen de plannen van Mullen en co opgeborgen worden: we krijgen weer een compact peloton.

13:47 13 uur 47. Tiesj Benoot: "We hebben al bewezen dat we de koers kunnen dragen". Tiesj Benoot: "We hebben al bewezen dat we de koers kunnen dragen"

13:46 13 uur 46. Ik heb goed kunnen trainen, maar ik sta met vraagtekens aan de start. . Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Ik heb goed kunnen trainen, maar ik sta met vraagtekens aan de start. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

13:45 13 uur 45. Brent Van Moer, Jelle Wallays en Mathijs Paasschens gaan op zoek naar de ploegmakkers, maar alles ligt op een zakdoek. . Brent Van Moer, Jelle Wallays en Mathijs Paasschens gaan op zoek naar de ploegmakkers, maar alles ligt op een zakdoek.

13:43 13 uur 43.

13:42 13 uur 42. Mullen en Pöstlberger laten zich niet zomaar kisten. De ploegmaats van Bora-Hansgrohe behouden 8 seconden op enkele tegenaanvallers, het peloton volgt 200 meter verder. . Mullen en Pöstlberger laten zich niet zomaar kisten. De ploegmaats van Bora-Hansgrohe behouden 8 seconden op enkele tegenaanvallers, het peloton volgt 200 meter verder.

13:37 13 uur 37. Eén en livestream. Het omkaderingsprogramma met Maarten Vangramberen gaat van start. Bert De Backer en Sven Nys zijn zijn gasten. . Eén en livestream Het omkaderingsprogramma met Maarten Vangramberen gaat van start. Bert De Backer en Sven Nys zijn zijn gasten.

13:36 13 uur 36. De Ierse en Oostenrijkse gezanten van Bora-Hansgrohe rijden niet ver weg. Amper 8 seconden voor een peloton "en file indienne". . De Ierse en Oostenrijkse gezanten van Bora-Hansgrohe rijden niet ver weg. Amper 8 seconden voor een peloton "en file indienne".

13:34 13 uur 34. Oliver Naesen: "Dit is mijn lievelingskoers". Oliver Naesen: "Dit is mijn lievelingskoers"

13:34 13 uur 34. Ik heb een weekje platgelegen door ziekte. Dat is lang en ambetant in deze periode, maar nu voel ik me goed. Als ik in mijn hoofd zou steken dat ik slecht ben, dan zal ik ook slecht zijn. Oliver Naesen (AG2R-Citroën). Ik heb een weekje platgelegen door ziekte. Dat is lang en ambetant in deze periode, maar nu voel ik me goed. Als ik in mijn hoofd zou steken dat ik slecht ben, dan zal ik ook slecht zijn. Oliver Naesen (AG2R-Citroën)

13:32 13 uur 32. We zitten op de marstabel van het snelste schema. De renners hebben al 50 kilometer naar binnen gespeeld. . We zitten op de marstabel van het snelste schema. De renners hebben al 50 kilometer naar binnen gespeeld.

13:28 13 uur 28. Over een vijftal minuutjes zwaait Maarten Vangramberen de deuren van zijn studio open. Intussen blijft Bora-Hansgrohe mest maken. Zij lanceren met z'n tweeën een nieuwe poging. Het gaat om Ryan Mullen en Lukas Pöstlberger. . Over een vijftal minuutjes zwaait Maarten Vangramberen de deuren van zijn studio open. Intussen blijft Bora-Hansgrohe mest maken. Zij lanceren met z'n tweeën een nieuwe poging. Het gaat om Ryan Mullen en Lukas Pöstlberger.

13:25 13 uur 25. Klassikale start. De koersradio meldt dat alle renners samen opnieuw op pad worden gestuurd. De kopgroep lijkt dus het kind van de rekening te zijn door de Belgische spoorwegen. . Klassikale start De koersradio meldt dat alle renners samen opnieuw op pad worden gestuurd. De kopgroep lijkt dus het kind van de rekening te zijn door de Belgische spoorwegen.

13:23 10". Er zitten enkele hardrijders van sterke blokken in deze kopgroep. Het is dan ook geen surprise dat het peloton van zich afbijt. Intussen blijven de overwegen de koers hinderen. Ook nu worden de renners en volgers geconfronteerd met gesloten slagbomen. . 13 uur 23. 10" Er zitten enkele hardrijders van sterke blokken in deze kopgroep. Het is dan ook geen surprise dat het peloton van zich afbijt. Intussen blijven de overwegen de koers hinderen. Ook nu worden de renners en volgers geconfronteerd met gesloten slagbomen.

13:22 13 uur 22. 9 leiders. Dit zijn de 9 leiders: Jonas Koch (Bora-Hansgrohe), Lewis Askey (Groupama-FDJ), Luke Rowe (Ineos Grenadiers), Jenthe Biermans (Israel-Premier Tech), Alexis Gougeard en Victor Koretzky (B&B), Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB), Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen-Baloise) en Niklas Larsen (Uno-X). . 9 leiders Dit zijn de 9 leiders: Jonas Koch (Bora-Hansgrohe), Lewis Askey (Groupama-FDJ), Luke Rowe (Ineos Grenadiers), Jenthe Biermans (Israel-Premier Tech), Alexis Gougeard en Victor Koretzky (B&B), Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB), Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen-Baloise) en Niklas Larsen (Uno-X).

13:18 13 uur 18. Dylan van Baarle: "Het begon weer te kriebelen toen ik de tenten zag op de Oude Kwaremont". Dylan van Baarle: "Het begon weer te kriebelen toen ik de tenten zag op de Oude Kwaremont"

13:17 13 uur 17. Ik ben altijd goed bij warme temperaturen. Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers). Ik ben altijd goed bij warme temperaturen. Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers)

13:16 13 uur 16. Er is meer volk nodig om het peloton in de steek te laten. De kopgroep breidt uit tot een man of 7. . Er is meer volk nodig om het peloton in de steek te laten. De kopgroep breidt uit tot een man of 7.

13:15 13 uur 15. Bij de volgende spooroverweg hebben de renners meer geluk. Voor wie de boekhouding nauwgezet wil bijhouden: met de Katteberg is de eerste van 17 hellingen verteerd. De volgende gang in dit copieuze menu laat nog 40 kilometer op zich wachten. . Bij de volgende spooroverweg hebben de renners meer geluk. Voor wie de boekhouding nauwgezet wil bijhouden: met de Katteberg is de eerste van 17 hellingen verteerd. De volgende gang in dit copieuze menu laat nog 40 kilometer op zich wachten.

13:14 13 uur 14.

13:13 13 uur 13. We draaien de bladzijde om met een Fransman en een Deen: Victor Koretzky (B&B) en Niklas Larsen (Uno-X) zoeken elkaars gezelschap op. 8", zo schetst Radio Tour. . We draaien de bladzijde om met een Fransman en een Deen: Victor Koretzky (B&B) en Niklas Larsen (Uno-X) zoeken elkaars gezelschap op. 8", zo schetst Radio Tour.

13:10 13 uur 10. We noteren opvallend veel bandbreuken in dit openingsuur. Na 35 kilometer sluiten onder meer Steimle en Schwarzmann weer aan. . We noteren opvallend veel bandbreuken in dit openingsuur. Na 35 kilometer sluiten onder meer Steimle en Schwarzmann weer aan.

13:06 13 uur 06. Helaas, pindakaas. Wirtgen zal meer boterhammen moeten eten om weg te rijden uit dit peloton, maar de Luxemburger heeft het tenminste geprobeerd. . Helaas, pindakaas. Wirtgen zal meer boterhammen moeten eten om weg te rijden uit dit peloton, maar de Luxemburger heeft het tenminste geprobeerd.

13:04 13 uur 04. Zdenek Stybar: "We proberen te koersen zoals we dat altijd doen". Zdenek Stybar: "We proberen te koersen zoals we dat altijd doen"

13:03 13 uur 03. Ik weet echt niet waar ik sta met mijn conditie. Ik heb een week verloren door ziekte en ik heb geen referentiepunt. Zdenek Stybar (Quick Step-Alpha Vinyl). Ik weet echt niet waar ik sta met mijn conditie. Ik heb een week verloren door ziekte en ik heb geen referentiepunt. Zdenek Stybar (Quick Step-Alpha Vinyl)

13:02 13 uur 02. De wielerfans komen massaal naar buiten om naar de koers te kijken. De volgwagens wordt gevraagd om extra aandachtig te zijn. . De wielerfans komen massaal naar buiten om naar de koers te kijken. De volgwagens wordt gevraagd om extra aandachtig te zijn.

13:00 13 uur . Aanval! Er gebeurt dan toch iets: Tom Wirtgen (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) krijgt de titel van eerste aanvaller van de dag. De Luxemburg ontvangt op de Hollestraat 12 seconden. . Aanval! Er gebeurt dan toch iets: Tom Wirtgen (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) krijgt de titel van eerste aanvaller van de dag. De Luxemburg ontvangt op de Hollestraat 12 seconden.

12:58 12 uur 58. Jasper Stuyven hoopt dat hij met Mads Pedersen de finale kan kleuren, maar bij Trek-Segafredo moet ook piepkuiken Quinn Simmons zijn mannetje kunnen staan. Al zijn de pelotonvirussen ook onlangs gestopt bij de 19-jarige Amerikaan. "Hij heeft toch afgezien", vertelde Stuyven over zijn ploegmaat. . Jasper Stuyven hoopt dat hij met Mads Pedersen de finale kan kleuren, maar bij Trek-Segafredo moet ook piepkuiken Quinn Simmons zijn mannetje kunnen staan. Al zijn de pelotonvirussen ook onlangs gestopt bij de 19-jarige Amerikaan. "Hij heeft toch afgezien", vertelde Stuyven over zijn ploegmaat.

12:57 Een grimas bij pechvogel Tosh Van der Sande. 12 uur 57. Een grimas bij pechvogel Tosh Van der Sande

12:51 12 uur 51. Toch gesloten slagbomen! Lap, onze inkt is nog niet opgedroogd of we worden al ingehaald. Door een trein, want de slagbomen gaan toch dicht en het peloton moet voet aan de grond zetten. Rien à faire. . Toch gesloten slagbomen! Lap, onze inkt is nog niet opgedroogd of we worden al ingehaald. Door een trein, want de slagbomen gaan toch dicht en het peloton moet voet aan de grond zetten. Rien à faire.

12:51 Het peloton staat voor gesloten slagbomen. 12 uur 51. Het peloton staat voor gesloten slagbomen

12:49 12 uur 49. Op Vlaamse wegen kom je wel eens een spooroverweg tegen. In Eine werkt het reisschema van de NMBS mee. Voor wie op zijn honger blijft zitten: we hebben nog altijd geen noemenswaardige vluchterspoging kunnen noteren. . Op Vlaamse wegen kom je wel eens een spooroverweg tegen. In Eine werkt het reisschema van de NMBS mee. Voor wie op zijn honger blijft zitten: we hebben nog altijd geen noemenswaardige vluchterspoging kunnen noteren.