LIVESTREAM E3 Classic Harelbeke: Snelle koers, Van Moer in de kopgroep

14:11 14 uur 11. Mads Pedersen: "Hoewel ik hier al vaak opgegeven heb, zou deze koers me moeten liggen". Mads Pedersen: "Hoewel ik hier al vaak opgegeven heb, zou deze koers me moeten liggen"

14:11 14 uur 11. Neen, het openingsweekend is geen referentie meer. We kijken naar een peloton met andere interesses. Nu zijn er geen excuses meer. . José De Cauwer. Neen, het openingsweekend is geen referentie meer. We kijken naar een peloton met andere interesses. Nu zijn er geen excuses meer. José De Cauwer

14:09 14 uur 09. De 2 tegenaanvallers lijken bezig met een chasse patate. Hun achterstand zwelt aan tot 48 seconden. . De 2 tegenaanvallers lijken bezig met een chasse patate. Hun achterstand zwelt aan tot 48 seconden.

14:05 14 uur 05. Ook in het peloton beseffen ze dat de brandstofprijs niet van de poes is. De voet wordt even van het gaspedaal gehaald. La Houppe, de 2e van 17 hellingen, duikt stilaan op. . Ook in het peloton beseffen ze dat de brandstofprijs niet van de poes is. De voet wordt even van het gaspedaal gehaald. La Houppe, de 2e van 17 hellingen, duikt stilaan op.

Situatie. Kopgroep : Daniel Oss (TotalEnergies) Jelle Wallays (Cofidis) Ryan Mullen (Bora-Hansgrohe) Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) Brent Van Moer (Lotto-Soudal) Lasse Norman Hansen (Uno-X) Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) Tegenaanvallers op 25": Tobias Bayer (Alpecin-Fenix) Sander De Pestel (Sport Vlaanderen-Baloise) Peloton op 1'52"

Daniel Oss (TotalEnergies) Jelle Wallays (Cofidis) Ryan Mullen (Bora-Hansgrohe) Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) Brent Van Moer (Lotto-Soudal) Lasse Norman Hansen (Uno-X) Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) Tegenaanvallers op 25":

Tobias Bayer (Alpecin-Fenix) Sander De Pestel (Sport Vlaanderen-Baloise)



Peloton op 1'52"

14:02 Renaat Schotte telt de mannen in de kopgroep. 14 uur 02. Renaat Schotte telt de mannen in de kopgroep

13:58 13 uur 58. Met Bayer en De Pestel zijn er nog twee tegenaanvallers. Renaat Schotte, onze man op de motor, zet zich naast de kopgroep. "Het is nog geen seconde stilgevallen. We zagen een nerveus peloton", zegt hij. . Met Bayer en De Pestel zijn er nog twee tegenaanvallers. Renaat Schotte, onze man op de motor, zet zich naast de kopgroep. "Het is nog geen seconde stilgevallen. We zagen een nerveus peloton", zegt hij.

13:57 13 uur 57. Er wordt echt gevochten om in de kopgroep te geraken. . Karl Vannieuwkerke. Er wordt echt gevochten om in de kopgroep te geraken. Karl Vannieuwkerke

13:56 40 seconden. De rust lijkt neer te dalen over het peloton. Er is wat verwarring, maar verschillende pakketjes zoeken elkaars gezelschap op. Mullen, Pöstlberger, Van Moer, Wallays, Oss, Paasschens en Hansen klitten samen. . 13 uur 56. 40 seconden De rust lijkt neer te dalen over het peloton. Er is wat verwarring, maar verschillende pakketjes zoeken elkaars gezelschap op. Mullen, Pöstlberger, Van Moer, Wallays, Oss, Paasschens en Hansen klitten samen.

13:54 13 uur 54. Er schuift mooi volk aan tafel: onder meer Daniel Oss, Jelle Wallays, Brent Van Moer, Mathijs Paasschens en Lasse Norman Hansen kiezen het ruime sop. . Er schuift mooi volk aan tafel: onder meer Daniel Oss, Jelle Wallays, Brent Van Moer, Mathijs Paasschens en Lasse Norman Hansen kiezen het ruime sop.

13:52 13 uur 52. Er wordt een neutrale motor gezet bij een nieuw groepje vluchters. Het zou om 7 renners gaan. . Er wordt een neutrale motor gezet bij een nieuw groepje vluchters. Het zou om 7 renners gaan.

13:47 13 uur 47. Hergroepering. Na 62 kilometer mogen de plannen van Mullen en co opgeborgen worden: we krijgen weer een compact peloton. . Hergroepering Na 62 kilometer mogen de plannen van Mullen en co opgeborgen worden: we krijgen weer een compact peloton.

13:47 13 uur 47. Tiesj Benoot: "We hebben al bewezen dat we de koers kunnen dragen". Tiesj Benoot: "We hebben al bewezen dat we de koers kunnen dragen"

13:46 13 uur 46. Ik heb goed kunnen trainen, maar ik sta met vraagtekens aan de start. . Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Ik heb goed kunnen trainen, maar ik sta met vraagtekens aan de start. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

13:45 13 uur 45. Brent Van Moer, Jelle Wallays en Mathijs Paasschens gaan op zoek naar de ploegmakkers, maar alles ligt op een zakdoek. . Brent Van Moer, Jelle Wallays en Mathijs Paasschens gaan op zoek naar de ploegmakkers, maar alles ligt op een zakdoek.

13:42 13 uur 42. Mullen en Pöstlberger laten zich niet zomaar kisten. De ploegmaats van Bora-Hansgrohe behouden 8 seconden op enkele tegenaanvallers, het peloton volgt 200 meter verder. . Mullen en Pöstlberger laten zich niet zomaar kisten. De ploegmaats van Bora-Hansgrohe behouden 8 seconden op enkele tegenaanvallers, het peloton volgt 200 meter verder.

13:37 13 uur 37. Eén en livestream. Het omkaderingsprogramma met Maarten Vangramberen gaat van start. Bert De Backer en Sven Nys zijn zijn gasten. . Eén en livestream Het omkaderingsprogramma met Maarten Vangramberen gaat van start. Bert De Backer en Sven Nys zijn zijn gasten.

13:36 13 uur 36. De Ierse en Oostenrijkse gezanten van Bora-Hansgrohe rijden niet ver weg. Amper 8 seconden voor een peloton "en file indienne". . De Ierse en Oostenrijkse gezanten van Bora-Hansgrohe rijden niet ver weg. Amper 8 seconden voor een peloton "en file indienne".

13:34 13 uur 34. Oliver Naesen: "Dit is mijn lievelingskoers". Oliver Naesen: "Dit is mijn lievelingskoers"

13:34 13 uur 34. Ik heb een weekje platgelegen door ziekte. Dat is lang en ambetant in deze periode, maar nu voel ik me goed. Als ik in mijn hoofd zou steken dat ik slecht ben, dan zal ik ook slecht zijn. Oliver Naesen (AG2R-Citroën). Ik heb een weekje platgelegen door ziekte. Dat is lang en ambetant in deze periode, maar nu voel ik me goed. Als ik in mijn hoofd zou steken dat ik slecht ben, dan zal ik ook slecht zijn. Oliver Naesen (AG2R-Citroën)

13:32 13 uur 32. We zitten op de marstabel van het snelste schema. De renners hebben al 50 kilometer naar binnen gespeeld. . We zitten op de marstabel van het snelste schema. De renners hebben al 50 kilometer naar binnen gespeeld.

13:28 13 uur 28. Over een vijftal minuutjes zwaait Maarten Vangramberen de deuren van zijn studio open. Intussen blijft Bora-Hansgrohe mest maken. Zij lanceren met z'n tweeën een nieuwe poging. Het gaat om Ryan Mullen en Lukas Pöstlberger. . Over een vijftal minuutjes zwaait Maarten Vangramberen de deuren van zijn studio open. Intussen blijft Bora-Hansgrohe mest maken. Zij lanceren met z'n tweeën een nieuwe poging. Het gaat om Ryan Mullen en Lukas Pöstlberger.

13:25 13 uur 25. Klassikale start. De koersradio meldt dat alle renners samen opnieuw op pad worden gestuurd. De kopgroep lijkt dus het kind van de rekening te zijn door de Belgische spoorwegen. . Klassikale start De koersradio meldt dat alle renners samen opnieuw op pad worden gestuurd. De kopgroep lijkt dus het kind van de rekening te zijn door de Belgische spoorwegen.

13:23 10". Er zitten enkele hardrijders van sterke blokken in deze kopgroep. Het is dan ook geen surprise dat het peloton van zich afbijt. Intussen blijven de overwegen de koers hinderen. Ook nu worden de renners en volgers geconfronteerd met gesloten slagbomen. . 13 uur 23. 10" Er zitten enkele hardrijders van sterke blokken in deze kopgroep. Het is dan ook geen surprise dat het peloton van zich afbijt. Intussen blijven de overwegen de koers hinderen. Ook nu worden de renners en volgers geconfronteerd met gesloten slagbomen.

13:22 13 uur 22. 9 leiders. Dit zijn de 9 leiders: Jonas Koch (Bora-Hansgrohe), Lewis Askey (Groupama-FDJ), Luke Rowe (Ineos Grenadiers), Jenthe Biermans (Israel-Premier Tech), Alexis Gougeard en Victor Koretzky (B&B), Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB), Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen-Baloise) en Niklas Larsen (Uno-X). . 9 leiders Dit zijn de 9 leiders: Jonas Koch (Bora-Hansgrohe), Lewis Askey (Groupama-FDJ), Luke Rowe (Ineos Grenadiers), Jenthe Biermans (Israel-Premier Tech), Alexis Gougeard en Victor Koretzky (B&B), Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB), Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen-Baloise) en Niklas Larsen (Uno-X).

13:18 13 uur 18. Dylan van Baarle: "Het begon weer te kriebelen toen ik de tenten zag op de Oude Kwaremont". Dylan van Baarle: "Het begon weer te kriebelen toen ik de tenten zag op de Oude Kwaremont"

13:17 13 uur 17. Ik ben altijd goed bij warme temperaturen. Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers). Ik ben altijd goed bij warme temperaturen. Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers)

13:16 13 uur 16. Er is meer volk nodig om het peloton in de steek te laten. De kopgroep breidt uit tot een man of 7. . Er is meer volk nodig om het peloton in de steek te laten. De kopgroep breidt uit tot een man of 7.

13:15 13 uur 15. Bij de volgende spooroverweg hebben de renners meer geluk. Voor wie de boekhouding nauwgezet wil bijhouden: met de Katteberg is de eerste van 17 hellingen verteerd. De volgende gang in dit copieuze menu laat nog 40 kilometer op zich wachten. . Bij de volgende spooroverweg hebben de renners meer geluk. Voor wie de boekhouding nauwgezet wil bijhouden: met de Katteberg is de eerste van 17 hellingen verteerd. De volgende gang in dit copieuze menu laat nog 40 kilometer op zich wachten.

13:13 13 uur 13. We draaien de bladzijde om met een Fransman en een Deen: Victor Koretzky (B&B) en Niklas Larsen (Uno-X) zoeken elkaars gezelschap op. 8", zo schetst Radio Tour. . We draaien de bladzijde om met een Fransman en een Deen: Victor Koretzky (B&B) en Niklas Larsen (Uno-X) zoeken elkaars gezelschap op. 8", zo schetst Radio Tour.

13:10 13 uur 10. We noteren opvallend veel bandbreuken in dit openingsuur. Na 35 kilometer sluiten onder meer Steimle en Schwarzmann weer aan. . We noteren opvallend veel bandbreuken in dit openingsuur. Na 35 kilometer sluiten onder meer Steimle en Schwarzmann weer aan.

13:06 13 uur 06. Helaas, pindakaas. Wirtgen zal meer boterhammen moeten eten om weg te rijden uit dit peloton, maar de Luxemburger heeft het tenminste geprobeerd. . Helaas, pindakaas. Wirtgen zal meer boterhammen moeten eten om weg te rijden uit dit peloton, maar de Luxemburger heeft het tenminste geprobeerd.

13:04 13 uur 04. Zdenek Stybar: "We proberen te koersen zoals we dat altijd doen". Zdenek Stybar: "We proberen te koersen zoals we dat altijd doen"

13:03 13 uur 03. Ik weet echt niet waar ik sta met mijn conditie. Ik heb een week verloren door ziekte en ik heb geen referentiepunt. Zdenek Stybar (Quick Step-Alpha Vinyl). Ik weet echt niet waar ik sta met mijn conditie. Ik heb een week verloren door ziekte en ik heb geen referentiepunt. Zdenek Stybar (Quick Step-Alpha Vinyl)

13:02 13 uur 02. De wielerfans komen massaal naar buiten om naar de koers te kijken. De volgwagens wordt gevraagd om extra aandachtig te zijn. . De wielerfans komen massaal naar buiten om naar de koers te kijken. De volgwagens wordt gevraagd om extra aandachtig te zijn.

13:00 13 uur . Aanval! Er gebeurt dan toch iets: Tom Wirtgen (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) krijgt de titel van eerste aanvaller van de dag. De Luxemburg ontvangt op de Hollestraat 12 seconden. . Aanval! Er gebeurt dan toch iets: Tom Wirtgen (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) krijgt de titel van eerste aanvaller van de dag. De Luxemburg ontvangt op de Hollestraat 12 seconden.

12:58 12 uur 58. Jasper Stuyven hoopt dat hij met Mads Pedersen de finale kan kleuren, maar bij Trek-Segafredo moet ook piepkuiken Quinn Simmons zijn mannetje kunnen staan. Al zijn de pelotonvirussen ook onlangs gestopt bij de 19-jarige Amerikaan. "Hij heeft toch afgezien", vertelde Stuyven over zijn ploegmaat. . Jasper Stuyven hoopt dat hij met Mads Pedersen de finale kan kleuren, maar bij Trek-Segafredo moet ook piepkuiken Quinn Simmons zijn mannetje kunnen staan. Al zijn de pelotonvirussen ook onlangs gestopt bij de 19-jarige Amerikaan. "Hij heeft toch afgezien", vertelde Stuyven over zijn ploegmaat.

12:57 Een grimas bij pechvogel Tosh Van der Sande. 12 uur 57. Een grimas bij pechvogel Tosh Van der Sande

12:51 12 uur 51. Toch gesloten slagbomen! Lap, onze inkt is nog niet opgedroogd of we worden al ingehaald. Door een trein, want de slagbomen gaan toch dicht en het peloton moet voet aan de grond zetten. Rien à faire. . Toch gesloten slagbomen! Lap, onze inkt is nog niet opgedroogd of we worden al ingehaald. Door een trein, want de slagbomen gaan toch dicht en het peloton moet voet aan de grond zetten. Rien à faire.

12:51 Het peloton staat voor gesloten slagbomen. 12 uur 51. Het peloton staat voor gesloten slagbomen

12:49 12 uur 49. Op Vlaamse wegen kom je wel eens een spooroverweg tegen. In Eine werkt het reisschema van de NMBS mee. Voor wie op zijn honger blijft zitten: we hebben nog altijd geen noemenswaardige vluchterspoging kunnen noteren. . Op Vlaamse wegen kom je wel eens een spooroverweg tegen. In Eine werkt het reisschema van de NMBS mee. Voor wie op zijn honger blijft zitten: we hebben nog altijd geen noemenswaardige vluchterspoging kunnen noteren.

12:46 12 uur 46. Greg Van Avermaet: "Het zou heel veel deugd doen om weer de finale te rijden". Greg Van Avermaet: "Het zou heel veel deugd doen om weer de finale te rijden"

12:45 12 uur 45. Dit is een eerlijke wedstrijd. Als je hier niet goed bent, dan val je door de mand. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën). Dit is een eerlijke wedstrijd. Als je hier niet goed bent, dan val je door de mand. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën)

12:44 12 uur 44. Je hoorde de voorbije uren niemand klagen over de bijzonder zachte weersomstandigheden, maar beïnvloedt de zon en het gebrek aan wind ook het koersverloop? Misschien moeten we langer wachten op initiatief. . Je hoorde de voorbije uren niemand klagen over de bijzonder zachte weersomstandigheden, maar beïnvloedt de zon en het gebrek aan wind ook het koersverloop? Misschien moeten we langer wachten op initiatief.

12:42 12 uur 42. Het is nog een beetje zoeken en tasten in deze fase van de koers. We hebben West-Vlaanderen ingewisseld voor Oost-Vlaanderen. Oudenaarde verwelkomt het peloton. . Het is nog een beetje zoeken en tasten in deze fase van de koers. We hebben West-Vlaanderen ingewisseld voor Oost-Vlaanderen. Oudenaarde verwelkomt het peloton.

12:38 12 uur 38. Nog altijd keren renners terug na de schermutselingen in de beginfase. In Wortegem-Petegem, na 14 kilometer, groeten Antoine Raugel en Tom Bohli hun collega's weer. . Nog altijd keren renners terug na de schermutselingen in de beginfase. In Wortegem-Petegem, na 14 kilometer, groeten Antoine Raugel en Tom Bohli hun collega's weer.

12:36 Opgave Van der Sande. De bevestiging volgt: Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma) en Guy Sagiv (Israel-Premier Tech) hebben de koers al moeten verlaten na de val. Het duo is afgevoerd naar het ziekenhuis van Waregem. Ook Wout van Aert levert dus heel snel een mannetje in. . 12 uur 36. Opgave Van der Sande De bevestiging volgt: Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma) en Guy Sagiv (Israel-Premier Tech) hebben de koers al moeten verlaten na de val. Het duo is afgevoerd naar het ziekenhuis van Waregem. Ook Wout van Aert levert dus heel snel een mannetje in.

12:32 12 uur 32. Matej Mohoric: "Als winnaar van een Monument heb je meer vertrouwen". Matej Mohoric: "Als winnaar van een Monument heb je meer vertrouwen"

12:32 12 uur 32. Neen, ik heb mijn dropper vandaag niet meegebracht. . Matej Mohoric (Bahrain Victorious). Neen, ik heb mijn dropper vandaag niet meegebracht. Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

12:30 12 uur 30. "Tous ensemble". In Waregem zien we een gegroepeerd peloton. De communicatielijn was een beetje verstoord, maar er wordt gewag gemaakt van een opgave van Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma). Dat is echter onder voorbehoud. . "Tous ensemble" In Waregem zien we een gegroepeerd peloton. De communicatielijn was een beetje verstoord, maar er wordt gewag gemaakt van een opgave van Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma). Dat is echter onder voorbehoud.

12:28 12 uur 28. Het peloton was even uit elkaar geranseld na die valpartij, maar de koersradio meldt een hergroepering. Onder meer Stefan Küng zou tegen de grond gegaan zijn, maar er zijn geen berichten over ernstige averij. . Het peloton was even uit elkaar geranseld na die valpartij, maar de koersradio meldt een hergroepering. Onder meer Stefan Küng zou tegen de grond gegaan zijn, maar er zijn geen berichten over ernstige averij.

12:25 Eerste val. Frieten en mayonaise, koersen en vallen: enkele volgwagens worden opgetrommeld na een val. Onder meer Jumbo-Visma, Israel-Premier Tech en Groupama-FDJ moeten tussenbeide komen. . 12 uur 25. Eerste val Frieten en mayonaise, koersen en vallen: enkele volgwagens worden opgetrommeld na een val. Onder meer Jumbo-Visma, Israel-Premier Tech en Groupama-FDJ moeten tussenbeide komen.

12:23 12 uur 23. We deelden in deze timeline al een foto van Lawson Craddock die gevallen was na de podiumpresentatie. De Amerikaan heeft schade opgelopen en is uiteindelijk niet van start gegaan. We tellen dus 172 deelnemers. . We deelden in deze timeline al een foto van Lawson Craddock die gevallen was na de podiumpresentatie. De Amerikaan heeft schade opgelopen en is uiteindelijk niet van start gegaan. We tellen dus 172 deelnemers.

12:21 12 uur 21. Jasper Stuyven: "Mijn gezondheid is in orde en zou me geen probleem mogen geven". Jasper Stuyven: "Mijn gezondheid is in orde en zou me geen probleem mogen geven"

12:20 12 uur 20. Mads (Pedersen) en ik staan op gelijke hoogte. Ik hoop dat we samen in de finale zitten. Dat is ons nog niet gelukt. . Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Mads (Pedersen) en ik staan op gelijke hoogte. Ik hoop dat we samen in de finale zitten. Dat is ons nog niet gelukt. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

12:19 12 uur 19. Na 27 kilometer krijgen we met de Katteberg al een eerste hapje, maar daarna belanden we in een wak. La Houppe is de 2e helling na 86 kilometer. Intussen is de officiële start gegeven. . Na 27 kilometer krijgen we met de Katteberg al een eerste hapje, maar daarna belanden we in een wak. La Houppe is de 2e helling na 86 kilometer. Intussen is de officiële start gegeven.

12:17 173 renners. 173 renners hebben het startblad getekend. Naast Mikkel Honoré heeft ook Pascal Ackermann zijn kat gestuurd. De Duitser kwam woensdag ten val in de slotfase van Brugge-De Panne. . 12 uur 17. 173 renners 173 renners hebben het startblad getekend. Naast Mikkel Honoré heeft ook Pascal Ackermann zijn kat gestuurd. De Duitser kwam woensdag ten val in de slotfase van Brugge-De Panne.

12:14 12 uur 14. Het peloton staat klaar voor de start op de Stasegemsesteenweg, waar we straks dus ook zullen finishen. De neutralisatie is kort en krachtig: 3,2 kilometer. . Het peloton staat klaar voor de start op de Stasegemsesteenweg, waar we straks dus ook zullen finishen. De neutralisatie is kort en krachtig: 3,2 kilometer.

12:12 12 uur 12. Victor Campenaerts: "Met mijn ribben gaat het veel beter: ik heb geen hinder op de fiets". Victor Campenaerts: "Met mijn ribben gaat het veel beter: ik heb geen hinder op de fiets"

12:11 12 uur 11. Hoe je Wout van Aert kunt kloppen? Door hem eraf te rijden, tiens. . Victor Campenaerts (Lotto-Soudal). Hoe je Wout van Aert kunt kloppen? Door hem eraf te rijden, tiens. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal)

12:09 12 uur 09. Iedereen is de revue gepasseerd. De renners schuiven door richting de startboog. Iedereen is in zijn nopjes dankzij het zonnetje en de vele fans. Het komende uur delen we nog heel wat startinterviews met de belangrijkste namen op deze startlijst. . Iedereen is de revue gepasseerd. De renners schuiven door richting de startboog. Iedereen is in zijn nopjes dankzij het zonnetje en de vele fans. Het komende uur delen we nog heel wat startinterviews met de belangrijkste namen op deze startlijst.

12:03 De onfortuinlijke Lawson Craddock (BikeExchange) kwam ten val bij het verlaten van het startpodium. 12 uur 03. De onfortuinlijke Lawson Craddock (BikeExchange) kwam ten val bij het verlaten van het startpodium

12:03 12 uur 03. Wout van Aert: "Ik heb er heel veel zin in en ik voel me goed". Wout van Aert: "Ik heb er heel veel zin in en ik voel me goed"

11:48 11 uur 48. Van Aert over druk op de ploeg: "We gaan er steeds beter mee om". Ook Wout van Aert heeft zonet zijn babbeltje gedaan. "De ontgoocheling na Sanremo verwerken ging best vlot", vertelde de Belgische kampioen. "In onze ploeg zijn Tiesj Benoot en Mike Teunissen vraagtekens na hun tegenslag, maar we mogen niet klagen." Er zal uiteraard weer veel gekeken worden naar Van Aert; "Ja, maar daar gaan we steeds beter mee om. Het is eigenlijk een luxeprobleem." . Van Aert over druk op de ploeg: "We gaan er steeds beter mee om" Ook Wout van Aert heeft zonet zijn babbeltje gedaan. "De ontgoocheling na Sanremo verwerken ging best vlot", vertelde de Belgische kampioen. "In onze ploeg zijn Tiesj Benoot en Mike Teunissen vraagtekens na hun tegenslag, maar we mogen niet klagen." Er zal uiteraard weer veel gekeken worden naar Van Aert; "Ja, maar daar gaan we steeds beter mee om. Het is eigenlijk een luxeprobleem."

11:32 11 uur 32. Sep Vanmarcke: "De Ronde komt zeker te vroeg, Roubaix is mijn enige kans om nog top te zijn". Sep Vanmarcke: "De Ronde komt zeker te vroeg, Roubaix is mijn enige kans om nog top te zijn"

11:29 11 uur 29. Er is slechts één virus dat ik nog niet gehad heb: corona. Mijn conditie is zeker niet wat ze moet zijn. Mijn opbouw trok op niets, maar ik ben blij dat ik hier ben. Ik loop liever het risico om te koersen dan om weer een jaar thuis te zitten. . Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech). Er is slechts één virus dat ik nog niet gehad heb: corona. Mijn conditie is zeker niet wat ze moet zijn. Mijn opbouw trok op niets, maar ik ben blij dat ik hier ben. Ik loop liever het risico om te koersen dan om weer een jaar thuis te zitten. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech)

11:10 11 uur 10. In Harelbeke worden de teams momenteel voorgesteld. Over een uurtje is dat onderdeel achter de rug. De zonnestralen doen de renners deugd, zeker na de ziektegolf van de voorbije dagen. Ook Gianni Vermeersch ontsnapte er niet aan. "In Tirreno-Adriatico waren veel renners aan het hoesten, maar je kunt niet met een mondmasker rijden in het peloton, hé", relativeerde hij zonet bij onze reporter. . In Harelbeke worden de teams momenteel voorgesteld. Over een uurtje is dat onderdeel achter de rug. De zonnestralen doen de renners deugd, zeker na de ziektegolf van de voorbije dagen. Ook Gianni Vermeersch ontsnapte er niet aan. "In Tirreno-Adriatico waren veel renners aan het hoesten, maar je kunt niet met een mondmasker rijden in het peloton, hé", relativeerde hij zonet bij onze reporter.

10:45 Mikkel Honoré haakte woensdag op de valreep af. Quick Step-Alpha Vinyl dacht dat de Deen tijdig opgelapt zou geraken, maar zijn infectie aan de luchtwegen blijft hem parten spelen. De Belgische ploeg start dus met een mannetje minder. . 10 uur 45. Mikkel Honoré haakte woensdag op de valreep af. Quick Step-Alpha Vinyl dacht dat de Deen tijdig opgelapt zou geraken, maar zijn infectie aan de luchtwegen blijft hem parten spelen. De Belgische ploeg start dus met een mannetje minder.

09:54 09 uur 54. RETRO 2017: Greg Van Avermaet is de laatste Belgische winnaar in Harelbeke. RETRO 2017: Greg Van Avermaet is de laatste Belgische winnaar in Harelbeke

09:52 09 uur 52. Tom Boonen is recordhouder in deze E3 Harelbeke: Boonen won deze koers 5 keer. Er staan zo meteen 5 ex-winnaars aan de start: Peter Sagan (2014), Greg Van Avermaet (2017), Niki Terpstra (2018), Zdenek Stybar (2019) en Kasper Asgreen (2021). . Tom Boonen is recordhouder in deze E3 Harelbeke: Boonen won deze koers 5 keer. Er staan zo meteen 5 ex-winnaars aan de start: Peter Sagan (2014), Greg Van Avermaet (2017), Niki Terpstra (2018), Zdenek Stybar (2019) en Kasper Asgreen (2021).

09:44 09 uur 44. De 17 hellingen. 1. Katteberg 2. La Houppe 3. Kanarieberg 4. Oude Kruisberg 5. Knokteberg 6. Hotond 7. Kortekeer 8. Taaienberg 9. Berg ten Stene 10. Boigneberg 11. Eikenberg 12. Stationberg 13. Kapelberg 14. Paterberg (nog 42 km) 15. Oude Kwaremont (nog 38 km) 16. Karnemelkbeekstraat (nog 30 km) 17. Tiegemberg (nog 19 km) . De 17 hellingen

1. Katteberg 2. La Houppe 3. Kanarieberg 4. Oude Kruisberg 5. Knokteberg 6. Hotond 7. Kortekeer 8. Taaienberg 9. Berg ten Stene 10. Boigneberg 11. Eikenberg 12. Stationberg 13. Kapelberg 14. Paterberg (nog 42 km) 15. Oude Kwaremont (nog 38 km) 16. Karnemelkbeekstraat (nog 30 km) 17. Tiegemberg (nog 19 km)



09:42 09 uur 42. Klaar voor de koers? Harelbeke ontwaakt onder een stralende lentezon. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een aantrekkelijke koers van te maken. De E3 Saxo Bank Classic in een notendop: start om 12.15 u, 203,9 kilometer, 17 hellingen, rechtstreeks verslag en livestream vanaf 13.30 u, finish tussen 16.47 u en 17.27 u. . Klaar voor de koers? Harelbeke ontwaakt onder een stralende lentezon. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een aantrekkelijke koers van te maken. De E3 Saxo Bank Classic in een notendop: start om 12.15 u, 203,9 kilometer, 17 hellingen, rechtstreeks verslag en livestream vanaf 13.30 u, finish tussen 16.47 u en 17.27 u.

25-03-2022 25-03-2022.

15:50 15 uur 50. We kunnen Sep Vanmarcke eindelijk weer opstellen. Hopelijk zijn we vertrokken voor een hele periode. Sep is de voorbije weken 3 keer ziek geweest en we moeten afwachten hoe hij deze eerste koers zal verteren. . Dirk Demol (ploegleider Israel-Premier Tech). We kunnen Sep Vanmarcke eindelijk weer opstellen. Hopelijk zijn we vertrokken voor een hele periode. Sep is de voorbije weken 3 keer ziek geweest en we moeten afwachten hoe hij deze eerste koers zal verteren. Dirk Demol (ploegleider Israel-Premier Tech)

15:48 15 uur 48. Nog geen Yves Lampaert. Yves Lampaert, ziek afgestapt in Parijs-Nice, keert terug in Gent-Wevelgem. Hij laat de E3 dus nog schieten. Kasper Asgreen, de winnaar van vorig jaar, is kopman. Hij rijdt beide afspraken met Florian Sénéchal en Davide Ballerini. Vrijdag wordt het trio aangevuld met Zdenek Stybar, Mikkel Honoré, Stijn Steels en Jannik Steimle. Zondag wordt dat kwartet afgelost door Lampaert, Fabio Jakobsen, Iljo Keisse en Bert Van Lerberghe. . Nog geen Yves Lampaert Yves Lampaert, ziek afgestapt in Parijs-Nice, keert terug in Gent-Wevelgem. Hij laat de E3 dus nog schieten. Kasper Asgreen, de winnaar van vorig jaar, is kopman. Hij rijdt beide afspraken met Florian Sénéchal en Davide Ballerini. Vrijdag wordt het trio aangevuld met Zdenek Stybar, Mikkel Honoré, Stijn Steels en Jannik Steimle. Zondag wordt dat kwartet afgelost door Lampaert, Fabio Jakobsen, Iljo Keisse en Bert Van Lerberghe.

