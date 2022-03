E3 Classic Harelbeke: Rentree van Sep Vanmarcke, nog geen Yves Lampaert

15:50 15 uur 50. We kunnen Sep Vanmarcke eindelijk weer opstellen. Hopelijk zijn we vertrokken voor een hele periode. Sep is de voorbije weken 3 keer ziek geweest en we moeten afwachten hoe hij deze eerste koers zal verteren. . Dirk Demol (ploegleider Israel-Premier Tech). We kunnen Sep Vanmarcke eindelijk weer opstellen. Hopelijk zijn we vertrokken voor een hele periode. Sep is de voorbije weken 3 keer ziek geweest en we moeten afwachten hoe hij deze eerste koers zal verteren. Dirk Demol (ploegleider Israel-Premier Tech)

15:48 15 uur 48. Nog geen Yves Lampaert. Yves Lampaert, ziek afgestapt in Parijs-Nice, keert terug in Gent-Wevelgem. Hij laat de E3 dus nog schieten. Kasper Asgreen, de winnaar van vorig jaar, is kopman. Hij rijdt beide afspraken met Florian Sénéchal en Davide Ballerini. Vrijdag wordt het trio aangevuld met Zdenek Stybar, Mikkel Honoré, Stijn Steels en Jannik Steimle. Zondag wordt dat kwartet afgelost door Lampaert, Fabio Jakobsen, Iljo Keisse en Bert Van Lerberghe. . Nog geen Yves Lampaert Yves Lampaert, ziek afgestapt in Parijs-Nice, keert terug in Gent-Wevelgem. Hij laat de E3 dus nog schieten. Kasper Asgreen, de winnaar van vorig jaar, is kopman. Hij rijdt beide afspraken met Florian Sénéchal en Davide Ballerini. Vrijdag wordt het trio aangevuld met Zdenek Stybar, Mikkel Honoré, Stijn Steels en Jannik Steimle. Zondag wordt dat kwartet afgelost door Lampaert, Fabio Jakobsen, Iljo Keisse en Bert Van Lerberghe.

