E3 Saxo Classic is eerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel op de weg in 2024

Om 11.45 uur wordt het startschot gegeven voor een trektocht van 207,6 kilometer in de Vlaamse Ardennen.



De Katteberg is een eenzaam aperitiefhapje in de eerste helft van de koers, op 119 kilometer van de finish wordt het blik met hellingen pas echt geopend.



De Taaienberg op 81 kilometer van Harelbeke is een traditioneel ankerpunt, het koppel Paterberg-Oude Kwaremont ligt op iets meer dan 40 kilometer van de witte lijn te glimlachen.



Daarna volgen nog de Karnemelkbeekstraat en de Tiegemberg (20 km voor de finish) als laatste springplanken.



Tussen 16.15 uur en 16.55 uur wordt de winnaar in Harelbeke verwacht.