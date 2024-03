Christophe Laporte is nog niet uitgeziekt en moet E3 Saxo Classic laten schieten

Vrijdag zal titelverdediger Wout van Aert niet kunnen rekenen op Christophe Laporte in de E3. Zijn ploegmaat bij Visma-Lease a Bike voelt zich nog niet top, vorig weekend moest hij ziek opgeven in Milaan-Sanremo.



Laporte was het seizoen goed begonnen. Hij verzamelde top 10-plaatsen in de Omloop (5e), Kuurne (4e) en Strade Bianche (10e).