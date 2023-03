LIVESTREAM E3 Saxo Classic: Van Aert? Van der Poel? Pogacar? Wie wint?

clock 16:49 Was de interventie van de Jumbo-volgwagen wel volgens het boekje? . 16 uur 49. Was de interventie van de Jumbo-volgwagen wel volgens het boekje?

clock 16:47 16 uur 47. Voor de liefhebbers: groepje 2 op 1'08" bestaat uit Matej Mohoric, Stefan Küng, Matteo Jorgenson en Ivan Garcia Cortina. . Voor de liefhebbers: groepje 2 op 1'08" bestaat uit Matej Mohoric, Stefan Küng, Matteo Jorgenson en Ivan Garcia Cortina.

clock 16:47 16 uur 47. Ik denk dat Tadej Pogacar nog zal aanvallen. . José De Cauwer. Ik denk dat Tadej Pogacar nog zal aanvallen. José De Cauwer

clock 16:44 16 uur 44. Nog 15 kilometer. Voorlopig is alles peis en vree bij de 3 tenoren. Ze zijn allemaal niet kansloos in een sprint, zeker niet. Dat maakt het verleidelijk om door te trekken tot in Harelbeke. . Nog 15 kilometer Voorlopig is alles peis en vree bij de 3 tenoren. Ze zijn allemaal niet kansloos in een sprint, zeker niet. Dat maakt het verleidelijk om door te trekken tot in Harelbeke.

clock 16:42 16 uur 42. Wat spoken deze 2 kwajongens uit achter de rug van Van Aert? Wat spoken deze 2 kwajongens uit achter de rug van Van Aert?

clock 16:41 16 uur 41. Of ze dezelfde taal spreken, weten we niet, maar het trio last wel een korte gespreksronde in. We zouden een vlieg willen zijn: wat hebben ze daar gezegd? Ze konden er zelf alvast mee lachen. . Of ze dezelfde taal spreken, weten we niet, maar het trio last wel een korte gespreksronde in. We zouden een vlieg willen zijn: wat hebben ze daar gezegd? Ze konden er zelf alvast mee lachen.

clock 16:40 16 uur 40. Van Aert verzamelt nog even een nieuw stel badkamermeubelen. Van Aert verzamelt nog even een nieuw stel badkamermeubelen

clock 16:39 16 uur 39. We zijn boven: de Tiegemberg heeft een muis gebaard. Zijn we op weg naar een sprint in Harelbeke? Dat zou wel de ultieme apotheose zijn. . We zijn boven: de Tiegemberg heeft een muis gebaard. Zijn we op weg naar een sprint in Harelbeke? Dat zou wel de ultieme apotheose zijn.

clock 16:38 Tiegemberg. Nog 20 kilometer: tijd voor de laatste hindernis. Heeft er iemand zin? "Ik kan het mij niet voorstellen", voorspelt José De Cauwer. . 16 uur 38. hill Tiegemberg Nog 20 kilometer: tijd voor de laatste hindernis. Heeft er iemand zin? "Ik kan het mij niet voorstellen", voorspelt José De Cauwer.

clock 16:37 Wie van de drie? Faites vos jeux! 16 uur 37. Wie van de drie? Faites vos jeux!

clock 16:35 16 uur 35. Het koptrio krijgt gezelschap van de volgwagens. Bij Wout van Aert gooit de mecanicien een beetje olie op zijn ketting. Loopt alles nu extra gesmeerd? . Het koptrio krijgt gezelschap van de volgwagens. Bij Wout van Aert gooit de mecanicien een beetje olie op zijn ketting. Loopt alles nu extra gesmeerd?

clock 16:33 16 uur 33. Nog 24 kilometer. De stenen van de Varent zijn de voorbode op de Tiegemberg. Het trio rijdt nog gezellig samen. In het groepje met stervende zwanen proberen Matej Mohoric en Valentin Madouas weg te rijden. . Nog 24 kilometer De stenen van de Varent zijn de voorbode op de Tiegemberg. Het trio rijdt nog gezellig samen. In het groepje met stervende zwanen proberen Matej Mohoric en Valentin Madouas weg te rijden.

clock 16:32 16 uur 32. Ook de kasseien van de Varent brengen geen verschil tussen de drie

clock 16:31 16 uur 31. Als ze met z'n drieën sprinten, durf ik echt niet te zeggen wie zal winnen. . José De Cauwer. Als ze met z'n drieën sprinten, durf ik echt niet te zeggen wie zal winnen. José De Cauwer

clock 16:30 16 uur 30. "Wat denken ze nu vooraan?", vraagt José De Cauwer zich af. Wie gokt op zijn spurt? Gaat iemand voor een ultieme strooptocht op de Tiegem? . "Wat denken ze nu vooraan?", vraagt José De Cauwer zich af. Wie gokt op zijn spurt? Gaat iemand voor een ultieme strooptocht op de Tiegem?

clock 16:30 16 uur 30.

clock 16:27 16 uur 27. 1'01". Nathan Van Hooydonck en co worden bijgebeend door onder meer Stefan Küng en Filippo Ganna. Zij kunnen samen bikkelen voor de ereplaatsen, weliswaar ver in de schaduw van De Grote Drie. . 1'01" Nathan Van Hooydonck en co worden bijgebeend door onder meer Stefan Küng en Filippo Ganna. Zij kunnen samen bikkelen voor de ereplaatsen, weliswaar ver in de schaduw van De Grote Drie.

clock 16:23 16 uur 23. Op de Karnemelkbeekstraat wil Tadej Pogacar toch nog eens testen, maar hij gebruikt zijn verstand. Nog 32 kilometer. Het podium, dat is al ingevuld. Nu alleen de volgorde nog. . Op de Karnemelkbeekstraat wil Tadej Pogacar toch nog eens testen, maar hij gebruikt zijn verstand. Nog 32 kilometer. Het podium, dat is al ingevuld. Nu alleen de volgorde nog.

clock 16:23 16 uur 23. Dit zijn de helden van het moderne wielrennen. Zij kleuren de koers, altijd en overal. . Karl Vannieuwkerke. Dit zijn de helden van het moderne wielrennen. Zij kleuren de koers, altijd en overal. Karl Vannieuwkerke

clock 16:22 16 uur 22. Wat rest ons nu nog? De E3-col - zo meteen - en dan de Tiegemberg. Rijdt er daar nog iemand weg? Dan teken je voor een solo van net geen 20 kilometer. . Wat rest ons nu nog? De E3-col - zo meteen - en dan de Tiegemberg. Rijdt er daar nog iemand weg? Dan teken je voor een solo van net geen 20 kilometer.

clock 16:21 16 uur 21.

clock 16:20 29". Nathan Van Hooydonck en Soren Kragh Andersen werken niet mee met Matej Mohoric. Ze worden op een halve minuut geklokt. Zo dreigen ze wel ingerekend te worden door Stefan Küng, Valentin Madouas, Matteo Jorgenson, Ivan Garcia Cortina en Filippo Ganna. . 16 uur 20. time difference 29" Nathan Van Hooydonck en Soren Kragh Andersen werken niet mee met Matej Mohoric. Ze worden op een halve minuut geklokt. Zo dreigen ze wel ingerekend te worden door Stefan Küng, Valentin Madouas, Matteo Jorgenson, Ivan Garcia Cortina en Filippo Ganna.

clock 16:18 16 uur 18. De voormalige speelvriendjes lijken uitgeteld. Nog 35 kilometer: de drie superkampioenen zullen niet meer omkijken. . De voormalige speelvriendjes lijken uitgeteld. Nog 35 kilometer: de drie superkampioenen zullen niet meer omkijken.

clock 16:17 16 uur 17. Pogacar maakt ook oorlog op de Oude Kwaremont, Van Aert al harkend mee. Pogacar maakt ook oorlog op de Oude Kwaremont, Van Aert al harkend mee

clock 16:16 16 uur 16. Einde Kwaremont. Het drietal draait gezamenlijk af, maar werd Tadej Pogacar daar gehinderd door de gevallen motor? Zijn inspanning werd er wat gefnuikt. José De Cauwer windt zich op. . Einde Kwaremont Het drietal draait gezamenlijk af, maar werd Tadej Pogacar daar gehinderd door de gevallen motor? Zijn inspanning werd er wat gefnuikt. José De Cauwer windt zich op.

clock 16:15 16 uur 15. Tadej Pogacar weet van geen ophouden en blijft rammelen met de radijzen van zijn gezellen. Wout van Aert hapt weer naar adem. Ze moeten zelfs een gevallen motor ontwijken. . Tadej Pogacar weet van geen ophouden en blijft rammelen met de radijzen van zijn gezellen. Wout van Aert hapt weer naar adem. Ze moeten zelfs een gevallen motor ontwijken.

clock 16:14 16 uur 14. Hoeveel karakter heeft Wout van Aert! Karl Vannieuwkerke. Hoeveel karakter heeft Wout van Aert! Karl Vannieuwkerke

clock 16:14 Pogacar trekt ook door op de Kwaremont. 16 uur 14. Pogacar trekt ook door op de Kwaremont

clock 16:14 16 uur 14. Op het Kwaremontplein vindt Wout van Aert zijn tweede adem. Ondanks de overname van Mathieu van der Poel rijdt hij het gat dicht. We zijn weer met z'n drieën! . Op het Kwaremontplein vindt Wout van Aert zijn tweede adem. Ondanks de overname van Mathieu van der Poel rijdt hij het gat dicht. We zijn weer met z'n drieën!

clock 16:13 16 uur 13. De twee stipjes worden kleiner voor Wout van Aert. Hij is aan het kapseizen. Ook MVDP zit op zijn tandvlees. . De twee stipjes worden kleiner voor Wout van Aert. Hij is aan het kapseizen. Ook MVDP zit op zijn tandvlees.

clock 16:13 Oude Kwaremont. Tijd voor een bisnummer, denkt Tadej Pogacar. De rest moet zijn tanden stuk bijten. Mathieu van der Poel is nog mee, Wout van Aert laat een lengte. . 16 uur 13. hill Oude Kwaremont Tijd voor een bisnummer, denkt Tadej Pogacar. De rest moet zijn tanden stuk bijten. Mathieu van der Poel is nog mee, Wout van Aert laat een lengte.

clock 16:11 16 uur 11. In de achterhoede heeft zich een groepje met Küng, Ganna, Vanmarcke en Madouas losgerukt, maar ze komen geen seconde dichter. Intussen hebben we weer 6 spitsen: Soren Kragh Andersen en Nathan Van Hooydonck zijn terug. Op naar de Oude Kwaremont! . In de achterhoede heeft zich een groepje met Küng, Ganna, Vanmarcke en Madouas losgerukt, maar ze komen geen seconde dichter. Intussen hebben we weer 6 spitsen: Soren Kragh Andersen en Nathan Van Hooydonck zijn terug. Op naar de Oude Kwaremont!

clock 16:10 16 uur 10. Mathieu van der Poel is duidelijk de meest gretige. . José De Cauwer. Mathieu van der Poel is duidelijk de meest gretige. José De Cauwer

clock 16:09 16 uur 09. Het kwartet last weer een studieronde in. Kunnen de 2 gelosten nog terugkeren? . Het kwartet last weer een studieronde in. Kunnen de 2 gelosten nog terugkeren?

clock 16:09 16 uur 09. Matej Mohoric gooit zich als een valk naar beneden - uiteraard. De Sloveen pikt weer aan. We gaan weer naar 4 koplopers. . Matej Mohoric gooit zich als een valk naar beneden - uiteraard. De Sloveen pikt weer aan. We gaan weer naar 4 koplopers.

clock 16:07 16 uur 07. De Grote Drie! We zijn boven met de drietand. Matej Mohoric kijkt om. Ook hij dreigt te breken. . De Grote Drie! We zijn boven met de drietand. Matej Mohoric kijkt om. Ook hij dreigt te breken.

clock 16:07 16 uur 07. De renners kunnen nu nog in het gootje, volgende week niet. Nathan Van Hooydonck en Soren Kragh Andersen vechten om te overleven. . De renners kunnen nu nog in het gootje, volgende week niet. Nathan Van Hooydonck en Soren Kragh Andersen vechten om te overleven.

clock 16:07 16 uur 07. Het kraakt! Pogacar zet druk op de Paterberg. Het kraakt! Pogacar zet druk op de Paterberg

clock 16:06 Paterberg. Daar is de Pater! Tadej Pogacar neemt de kop. Gaat hij schiften? . 16 uur 06. hill Paterberg Daar is de Pater! Tadej Pogacar neemt de kop. Gaat hij schiften?

clock 16:02 16 uur 02. Ben Turner (Ineos) houdt het verschil nog altijd klokvast, maar we zien bij het uitgedunde peloton alleen bekkentrekkende renners. Ze zijn gewogen en te licht bevonden. . Ben Turner (Ineos) houdt het verschil nog altijd klokvast, maar we zien bij het uitgedunde peloton alleen bekkentrekkende renners. Ze zijn gewogen en te licht bevonden.

clock 16:01 16 uur 01. Nog 5 kilometer tot de Paterberg. Blijven ze daar broederlijk samen met z'n zessen of vindt er een nieuwe schifting plaats? . Nog 5 kilometer tot de Paterberg. Blijven ze daar broederlijk samen met z'n zessen of vindt er een nieuwe schifting plaats?

clock 16:00 16 uur . Er zit hier wel wat samen: 8 Monumenten en 23 ritzeges in de Tour. . Karl Vannieuwkerke. Er zit hier wel wat samen: 8 Monumenten en 23 ritzeges in de Tour. Karl Vannieuwkerke

clock 15:58 15 uur 58. Voorin treffen we 6 kanjers die vlammen en geen nanoseconde omkijken. In het peloton probeert Ineos nog de bakens te verzetten, maar dit lijkt hopeloos. Tosh Van der Sande stopt er af: 44". . Voorin treffen we 6 kanjers die vlammen en geen nanoseconde omkijken. In het peloton probeert Ineos nog de bakens te verzetten, maar dit lijkt hopeloos. Tosh Van der Sande stopt er af: 44".

clock 15:53 15 uur 53. Wat is er de jongste 30 kilometer nu gebeurd? Van der Poel imponeerde op de Taaienberg, Van Aert was de enige die kon volgen. Pogacar had zich er laten verrassen en kwam na wat hollen en stilstaan weer aansluiten. Na veel vijven en zessen reden Kragh Andersen, Van Hooydonck en Mohoric weg, op de Stationberg zijn De Grote Drie weer op de juiste trein gesprongen naar dat trio. 3 + 3 = 6. Gaan we met hen de finale in? . Wat is er de jongste 30 kilometer nu gebeurd? Van der Poel imponeerde op de Taaienberg, Van Aert was de enige die kon volgen. Pogacar had zich er laten verrassen en kwam na wat hollen en stilstaan weer aansluiten. Na veel vijven en zessen reden Kragh Andersen, Van Hooydonck en Mohoric weg, op de Stationberg zijn De Grote Drie weer op de juiste trein gesprongen naar dat trio. 3 + 3 = 6. Gaan we met hen de finale in?

clock 15:51 39". "De koers is gereden", zegt José De Cauwer gedecideerd. "Dit is niet bij verrassing: de rest heeft 3 keer de kans gekregen om mee te zijn." De voorsprong groeit. . 15 uur 51. time difference 39" "De koers is gereden", zegt José De Cauwer gedecideerd. "Dit is niet bij verrassing: de rest heeft 3 keer de kans gekregen om mee te zijn." De voorsprong groeit.

clock 15:50 15 uur 50. Een koppel van Jumbo, een koppel van Alpecin en 2 Slovenen: ik denk dat het gedaan is. . Karl Vannieuwkerke. Een koppel van Jumbo, een koppel van Alpecin en 2 Slovenen: ik denk dat het gedaan is. Karl Vannieuwkerke

clock 15:49 15 uur 49. Het zestal vormt meteen een geoliede machine. Wie nu nog wil terugkeren, moet over wonderbenen beschikken. Maar dan had die klant wel meegesprongen op de Stationberg. Over en out? . Het zestal vormt meteen een geoliede machine. Wie nu nog wil terugkeren, moet over wonderbenen beschikken. Maar dan had die klant wel meegesprongen op de Stationberg. Over en out?

clock 15:47 15 uur 47. "We krijgen nog heel veel koers", jubelt José De Cauwer. We hebben dus 6 leiders: Van Aert, Van Hooydonck, Van der Poel, Kragh Andersen, Pogacar en Mohoric. . "We krijgen nog heel veel koers", jubelt José De Cauwer. We hebben dus 6 leiders: Van Aert, Van Hooydonck, Van der Poel, Kragh Andersen, Pogacar en Mohoric.

clock 15:47 15 uur 47. Van der Poel valt aan! (bis). Van der Poel valt aan! (bis)

clock 15:46 Val met Van Baarle, aanval Van der Poel. Je verwacht het op de Stationsberg niet, maar Van Baarle en Sénéchal komen er ten val. Voorin gaat Van der Poel nog eens boksen. Van Aert is weer alert, Pogacar volgt iets later. In geen tijd zitten ze bij het leiderstrio. Wat een koers! . 15 uur 46. fall Val met Van Baarle, aanval Van der Poel Je verwacht het op de Stationsberg niet, maar Van Baarle en Sénéchal komen er ten val. Voorin gaat Van der Poel nog eens boksen. Van Aert is weer alert, Pogacar volgt iets later. In geen tijd zitten ze bij het leiderstrio. Wat een koers!

clock 15:45 15 uur 45. Auwch! Skaarseth met een zeer lelijk val. Auwch! Skaarseth met een zeer lelijk val

clock 15:44 15 uur 44. We voelen mee met Anders Skaarseth. Hij tikt een wiel aan en wordt tegen een borduur gekatapulteerd. Lelijk! . We voelen mee met Anders Skaarseth. Hij tikt een wiel aan en wordt tegen een borduur gekatapulteerd. Lelijk!

clock 15:44 15 uur 44. De achtervolgende groep is groot, maar veel renners weten al hoe laat het is. . Karl Vannieuwkerke. De achtervolgende groep is groot, maar veel renners weten al hoe laat het is. Karl Vannieuwkerke

clock 15:43 15 uur 43. We durven er nog altijd geen cent op te verwedden hoe deze E3 zich zal ontvouwen. Alpecin-Deceuninck, Jumbo-Visma en Bahrain Victorious zitten in een zetel. Nathan Van Hooydonck is spaarzaam met zijn kopbeurten. . We durven er nog altijd geen cent op te verwedden hoe deze E3 zich zal ontvouwen. Alpecin-Deceuninck, Jumbo-Visma en Bahrain Victorious zitten in een zetel. Nathan Van Hooydonck is spaarzaam met zijn kopbeurten.

clock 15:41 15 uur 41. In de nek van groep 2 plooit de accordeon weer wat meer dicht. Er sluiten knechten aan en zo kan de organisatie weer een nieuw elan krijgen. Nog 61 kilometer. . In de nek van groep 2 plooit de accordeon weer wat meer dicht. Er sluiten knechten aan en zo kan de organisatie weer een nieuw elan krijgen. Nog 61 kilometer.

clock 15:38 Eikenberg. Een overzicht op de Eikenberg. Soren Kragh Andersen, Nathan Van Hooydonck en Matej Mohoric groepje met Van der Poel en Van Aert op 24" peloton op 35" . 15 uur 38. hill Eikenberg Een overzicht op de Eikenberg. Soren Kragh Andersen, Nathan Van Hooydonck en Matej Mohoric groepje met Van der Poel en Van Aert op 24" peloton op 35"

clock 15:37 15 uur 37. Dit drietal krijgt razendsnel seconden. En dit zijn geen pannenkoeken, hé. . Karl Vannieuwkerke. Dit drietal krijgt razendsnel seconden. En dit zijn geen pannenkoeken, hé. Karl Vannieuwkerke

clock 15:37 15 uur 37. Kragh Andersen valt aan, Van Hooydonck en Mohoric reageren. Kragh Andersen valt aan, Van Hooydonck en Mohoric reageren

clock 15:36 15 uur 36. Trio. Nog 64 kilometer en veel jongens zitten geïsoleerd. Soren Kragh Andersen, Nathan Van Hooydonck en Matej Mohoric gniffelen en gaan met z'n drieën op sneukeltocht. . Trio Nog 64 kilometer en veel jongens zitten geïsoleerd. Soren Kragh Andersen, Nathan Van Hooydonck en Matej Mohoric gniffelen en gaan met z'n drieën op sneukeltocht.

clock 15:36 15 uur 36. Pogacar knalt bijna tegen een West-Vlaamse gevel. Pogacar knalt bijna tegen een West-Vlaamse gevel

clock 15:35 15 uur 35. Pogacar rechtdoor. Tadej Pogacar verliest grip op een natte strook en blijft verstandig: niet remmen, wel rechtdoor sturen. Zo pikt hij even later weer in. . Pogacar rechtdoor Tadej Pogacar verliest grip op een natte strook en blijft verstandig: niet remmen, wel rechtdoor sturen. Zo pikt hij even later weer in.

clock 15:34 15 uur 34. Groep 2 is weer helemaal uit elkaar getimmerd. Vooral Soren Kragh Andersen wil alleen op reis door het Vlaamse landschap. . Groep 2 is weer helemaal uit elkaar getimmerd. Vooral Soren Kragh Andersen wil alleen op reis door het Vlaamse landschap.

clock 15:32 15 uur 32. De Deense ex-winnaar sleurt voor Christophe Laporte, Matej Mohoric, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Sep Vanmarcke. Nathan Van Hooydonck ziet het gevaar in en brengt Wout van Aert terug. We gaan nog eens zeven! . De Deense ex-winnaar sleurt voor Christophe Laporte, Matej Mohoric, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Sep Vanmarcke. Nathan Van Hooydonck ziet het gevaar in en brengt Wout van Aert terug. We gaan nog eens zeven!

clock 15:32 15 uur 32. Asgreen schudt eens aan de boom, de groep scheurt in stukken. Asgreen schudt eens aan de boom, de groep scheurt in stukken

clock 15:31 15 uur 31. Het peloton moet nog zo'n 20 seconden wegpoetsen, maar wie heeft nog voldoende jus in de benen? In groep 2 versnellen ze weer. Kasper Asgreen is de aanstoker. . Het peloton moet nog zo'n 20 seconden wegpoetsen, maar wie heeft nog voldoende jus in de benen? In groep 2 versnellen ze weer. Kasper Asgreen is de aanstoker.

clock 15:29 15 uur 29. De situatie. Jorgenson G2 met Van der Poel, Kragh Andersen, De Bondt, Van Aert, Laporte, Van Hooydonck, Asgreen, Lampaert, Ballerini, Sénéchal, Küng, Geniets, Pogacar, Bettiol, Mohoric, Wright, Vanmarcke peloton met Girmay, Ganna en Alaphilippe Trek-Segafredo is niet te zien. Jasper Stuyven werd voor de Taaienberg genekt door een slipper. . De situatie Jorgenson G2 met Van der Poel, Kragh Andersen, De Bondt, Van Aert, Laporte, Van Hooydonck, Asgreen, Lampaert, Ballerini, Sénéchal, Küng, Geniets, Pogacar, Bettiol, Mohoric, Wright, Vanmarcke peloton met Girmay, Ganna en Alaphilippe Trek-Segafredo is niet te zien. Jasper Stuyven werd voor de Taaienberg genekt door een slipper.

clock 15:28 15 uur 28. Renaat Schotte kampeert bij het peloton. "Ze geloven er nog in, maar ze hangen tussen hun kader", ziet hij. Worden daar gemeld: onder meer Biniam Girmay en Julian Alaphilippe. . Renaat Schotte kampeert bij het peloton. "Ze geloven er nog in, maar ze hangen tussen hun kader", ziet hij. Worden daar gemeld: onder meer Biniam Girmay en Julian Alaphilippe.

clock 15:26 15 uur 26. In het peloton houdt Bora-Hansgrohe de vaart er nog in, maar de fine fleur is weggereden. In de groep der geslagenen zien we ook Filippo Ganna. . In het peloton houdt Bora-Hansgrohe de vaart er nog in, maar de fine fleur is weggereden. In de groep der geslagenen zien we ook Filippo Ganna.

clock 15:25 15 uur 25. Wie eveneens in geen velden of wegen te bespeuren is: Biniam Girmay. Nieuwe aanvaller: een solo van Matteo Jorgenson, nog altijd een onderschatte Amerikaan. Nog 75 kilometer. Keert er nog volk terug in de achterhoede? . Wie eveneens in geen velden of wegen te bespeuren is: Biniam Girmay. Nieuwe aanvaller: een solo van Matteo Jorgenson, nog altijd een onderschatte Amerikaan. Nog 75 kilometer. Keert er nog volk terug in de achterhoede?

clock 15:25 15 uur 25. Door het gebeuk van de Deen en de Sloveen worden de mindere goden uit het groepje gekegeld. Onder meer Yves Lampaert en Davide Ballerini zwalpen. Van Julian Alaphilippe is al geen spoor meer. . Door het gebeuk van de Deen en de Sloveen worden de mindere goden uit het groepje gekegeld. Onder meer Yves Lampaert en Davide Ballerini zwalpen. Van Julian Alaphilippe is al geen spoor meer.

clock 15:24 15 uur 24. Dit is genieten! Dat ik dit nog mag meemaken. Ik zou geld geven om jonger te zijn. . José De Cauwer. Dit is genieten! Dat ik dit nog mag meemaken. Ik zou geld geven om jonger te zijn. José De Cauwer

clock 15:23 15 uur 23. De ploeg van Mathieu van der Poel wil de boel niet laten stilvallen. Soren Kragh Andersen verdappert, Tadej Pogacar neemt over. Slik. We zitten op Berg ten Stene, de 9e heuvel van de dag. . De ploeg van Mathieu van der Poel wil de boel niet laten stilvallen. Soren Kragh Andersen verdappert, Tadej Pogacar neemt over. Slik. We zitten op Berg ten Stene, de 9e heuvel van de dag.

clock 15:21 15 uur 21. Samensmelting! We gaan naar een vrij omvangrijke elitegroep van een man of 20. Wie zijn mee? Van der Poel, Kragh Andersen, De Bondt, Pogacar, Van Aert, Laporte, Van Hooydonck, Vanmarcke, Asgreen, Sénéchal, Lampaert, Mohoric, Wright, Turner, Küng, ... . Samensmelting! We gaan naar een vrij omvangrijke elitegroep van een man of 20. Wie zijn mee? Van der Poel, Kragh Andersen, De Bondt, Pogacar, Van Aert, Laporte, Van Hooydonck, Vanmarcke, Asgreen, Sénéchal, Lampaert, Mohoric, Wright, Turner, Küng, ...

clock 15:20 15 uur 20. Tiesj Benoot wordt gesignaleerd als pechvogel. Hij staat stil en in deze fase is dat nefast. De volgwagens volgen op een grote achterstand. . Tiesj Benoot wordt gesignaleerd als pechvogel. Hij staat stil en in deze fase is dat nefast. De volgwagens volgen op een grote achterstand.

clock 15:19 15 uur 19. Mathieu van der Poel en Wout van Aert laten zich nog begeleiden door vroege vluchters Thomas Bonnet en Kelland O'Brien. Ze kijken om: het dreigt weer samen te klitten. . Mathieu van der Poel en Wout van Aert laten zich nog begeleiden door vroege vluchters Thomas Bonnet en Kelland O'Brien. Ze kijken om: het dreigt weer samen te klitten.

clock 15:18 15 uur 18. Tadej Pogacar had het verknoeid in aanloop naar de Taaienberg en moet nu de scheve situatie rechtzetten. Maar hij heeft volk bij zich om dat te doen. Onder meer Mads Pedersen en Kasper Asgreen nemen over. . Tadej Pogacar had het verknoeid in aanloop naar de Taaienberg en moet nu de scheve situatie rechtzetten. Maar hij heeft volk bij zich om dat te doen. Onder meer Mads Pedersen en Kasper Asgreen nemen over.

clock 15:17 15 uur 17. En nu? Wout van Aert is niet happig om over te nemen na de demonstratie van zijn tweelingbroer. Nog 80 kilometer, niet vergeten. . En nu? Wout van Aert is niet happig om over te nemen na de demonstratie van zijn tweelingbroer. Nog 80 kilometer, niet vergeten.

clock 15:16 15 uur 16. Tadej Pogacar zit in de verdrukking. . Renaat Schotte. Tadej Pogacar zit in de verdrukking. Renaat Schotte

clock 15:16 15 uur 16. Mathieu van der Poel stormt voorbij de kopgroep. Wout van Aert is de enige die volgt. . Mathieu van der Poel stormt voorbij de kopgroep. Wout van Aert is de enige die volgt.

clock 15:16 15 uur 16. Van der Poel snelt weg op Taaienberg, enkel Van Aert volgt. Van der Poel snelt weg op Taaienberg, enkel Van Aert volgt

clock 15:15 15 uur 15. MVDP! Daar is de uitbarsting van Mathieu van der Poel. Hij rijdt de rest op enkele lengtes. Zoals de beste Tom Boonen. . MVDP! Daar is de uitbarsting van Mathieu van der Poel. Hij rijdt de rest op enkele lengtes. Zoals de beste Tom Boonen.

clock 15:14 15 uur 14. Het peloton begint aan het voorgerecht. Tiesj Benoot en Christophe Laporte zijn de hazen voor Wout van Aert. . Het peloton begint aan het voorgerecht. Tiesj Benoot en Christophe Laporte zijn de hazen voor Wout van Aert.

clock 15:13 15 uur 13. Nog voor de voet leggen Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel er een laagje op. Ze willen zich niet laten ringeloren. Het peloton ligt in stukken en brokken. . Nog voor de voet leggen Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel er een laagje op. Ze willen zich niet laten ringeloren. Het peloton ligt in stukken en brokken.

clock 15:12 Taaienberg. Tijd om naar het puntje van uw stoel te kruipen. Wordt de Taaienberg zoals de voorbije edities de poort van de finale? . 15 uur 12. hill Taaienberg Tijd om naar het puntje van uw stoel te kruipen. Wordt de Taaienberg zoals de voorbije edities de poort van de finale?

clock 15:12 15 uur 12. Waar is Tadej Pogacar? Karl Vannieuwkerke. Waar is Tadej Pogacar? Karl Vannieuwkerke

clock 15:11 15 uur 11. De gele trein is op komst. Ook de andere toppers zoals Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe worden gebracht. . De gele trein is op komst. Ook de andere toppers zoals Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe worden gebracht.

clock 15:10 15 uur 10. Door de smalle wegen wordt het peloton een stokstaartje. Wie daar nu gevangen zit, mag er een kruis over maken. Opschuiven richting de Taaienberg is uitgesloten. Nog 4 kilometer tot de blikopener. Dries De Bondt is doorgestoken tot bij de kopgroep. Het peloton volgt op 25". . Door de smalle wegen wordt het peloton een stokstaartje. Wie daar nu gevangen zit, mag er een kruis over maken. Opschuiven richting de Taaienberg is uitgesloten. Nog 4 kilometer tot de blikopener. Dries De Bondt is doorgestoken tot bij de kopgroep. Het peloton volgt op 25".

clock 15:08 15 uur 08. Anticiperen, zo denkt Dries De Bondt. Anticiperen, zo denkt Dries De Bondt

clock 15:07 15 uur 07. De posities zijn ingenomen. In de cockpit zit Mathieu van der Poel, in zijn eentje. Al duiken daar nu de Belgische zwembandjes van Dries De Bondt op. Hij anticipeert en versnelt. Wil hij zo de Taaienberg ronden? . De posities zijn ingenomen. In de cockpit zit Mathieu van der Poel, in zijn eentje. Al duiken daar nu de Belgische zwembandjes van Dries De Bondt op. Hij anticipeert en versnelt. Wil hij zo de Taaienberg ronden?

clock 15:05 15 uur 05. EF-EasyPost, Ineos en Soudal-Quick Step winnen deze ronden van de bokskamp richting de Kortekeer. Op de typische Vlaamse betonbanen blijft het razendgevaarlijk. . EF-EasyPost, Ineos en Soudal-Quick Step winnen deze ronden van de bokskamp richting de Kortekeer. Op de typische Vlaamse betonbanen blijft het razendgevaarlijk.

clock 15:04 15 uur 04. Lossen op de Hotond: Van Avermaet heeft al betere momenten gekend. Lossen op de Hotond: Van Avermaet heeft al betere momenten gekend

clock 15:03 15 uur 03. Pijnlijk voor Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet is duidelijk nog niet hersteld van de ziekte die hem uit Milaan-Sanremo hield. Hij wordt glad uit de wielen gereden nog voor de finale ontpopt. . Pijnlijk voor Greg Van Avermaet Greg Van Avermaet is duidelijk nog niet hersteld van de ziekte die hem uit Milaan-Sanremo hield. Hij wordt glad uit de wielen gereden nog voor de finale ontpopt.

clock 15:00 15 uur . De kopgroep passeert aan het etablissement op de Hotond. In de Ronde van Vlaanderen rijden we hier in de omgekeerde richting. De grote blokken spelen eventjes verstoppertje. Richting de Taaienberg zullen ze er nog wel een lel op geven. . De kopgroep passeert aan het etablissement op de Hotond. In de Ronde van Vlaanderen rijden we hier in de omgekeerde richting. De grote blokken spelen eventjes verstoppertje. Richting de Taaienberg zullen ze er nog wel een lel op geven.

clock 15:00 15 uur . Het begint stilaan wat meer op en af te gaan

clock 14:55 Een segment waar positionering cruciaal is. . 14 uur 55. Een segment waar positionering cruciaal is.

clock 14:53 14 uur 53. De volgwagens weten niet wie ze eerst moeten bedienen. Mikkel Bjerg (UAE) roept op na materiaalpech, Jelle Wallays (Cofidis) en Nikias Arndt (Bahrain Victorious) komen ten val. . De volgwagens weten niet wie ze eerst moeten bedienen. Mikkel Bjerg (UAE) roept op na materiaalpech, Jelle Wallays (Cofidis) en Nikias Arndt (Bahrain Victorious) komen ten val.

clock 14:50 14 uur 50. Voorin draaien ze nog altijd goed rond. Nog eens de namen: Mathias Norsgaard (Movistar), Kelland O'Brien (Jayco-AlUla), Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic), Thomas Bonnet (TotalEnergies) en Martin Urianstad (Uno-X). Mathieu van der Poel - met korte mouwen - sluit weer aan en neemt Julian Alaphilippe mee in zijn zog. . Voorin draaien ze nog altijd goed rond. Nog eens de namen: Mathias Norsgaard (Movistar), Kelland O'Brien (Jayco-AlUla), Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic), Thomas Bonnet (TotalEnergies) en Martin Urianstad (Uno-X). Mathieu van der Poel - met korte mouwen - sluit weer aan en neemt Julian Alaphilippe mee in zijn zog.

clock 14:49 14 uur 49. Wout van Aert oogt gretig. Hij is vooraan niet weg te slaan. . José De Cauwer. Wout van Aert oogt gretig. Hij is vooraan niet weg te slaan. José De Cauwer

clock 14:48 14 uur 48. Van der Poel moet even terugkeren na pech. Van der Poel moet even terugkeren na pech

clock 14:47 Lekke band Mathieu van der Poel. Nog 20 kilometer tot de Taaienberg. Als je dan toch een lekke band moet krijgen, dan is dit een relatief goed moment. Mathieu van der Poel wordt snel weer op gang geduwd. . 14 uur 47. flat tyre Lekke band Mathieu van der Poel Nog 20 kilometer tot de Taaienberg. Als je dan toch een lekke band moet krijgen, dan is dit een relatief goed moment. Mathieu van der Poel wordt snel weer op gang geduwd.

clock 14:45 14 uur 45. Na enkele technische haperingen kunnen we u weer bedienen. Nog 101 kilometer en de voorbije minuten heeft u niets gemist. EF-EasyPost bevolkt nu de eerste rijen in het peloton. Voorlopig is het gestopt met regenen, maar de gezichten zien er al getekend uit. . Na enkele technische haperingen kunnen we u weer bedienen. Nog 101 kilometer en de voorbije minuten heeft u niets gemist. EF-EasyPost bevolkt nu de eerste rijen in het peloton. Voorlopig is het gestopt met regenen, maar de gezichten zien er al getekend uit.

clock 14:30 14 uur 30. Ook al laat de rode vod nog lang op zich wachten, voor elke helling krijgen we een massasprint. De drang om in de loges post te vatten, is bijzonder groot. . Ook al laat de rode vod nog lang op zich wachten, voor elke helling krijgen we een massasprint. De drang om in de loges post te vatten, is bijzonder groot.

clock 14:28 14 uur 28. Wat heeft u al gemist? Na een razendsnel openingsuur (47 km/u) zijn 5 renners weggereden. Meer dan 3 minuten hebben ze niet ontvangen. UAE, Jumbo-Visma en Alpecin-Deceuninck houden hen netjes binnen schot. Nog 15 van de 17 hellingen worden de komende uren geserveerd. . Wat heeft u al gemist? Na een razendsnel openingsuur (47 km/u) zijn 5 renners weggereden. Meer dan 3 minuten hebben ze niet ontvangen. UAE, Jumbo-Visma en Alpecin-Deceuninck houden hen netjes binnen schot. Nog 15 van de 17 hellingen worden de komende uren geserveerd.

clock 14:24 14 uur 24.

clock 14:23 14 uur 23. Renaat Schotte ziet hoe Nathan Van Hooydonck Wout van Aert weer naar voren escorteert na een sanitaire stop. Nog 116 km: het klokje stopt bij 2'43". . Renaat Schotte ziet hoe Nathan Van Hooydonck Wout van Aert weer naar voren escorteert na een sanitaire stop. Nog 116 km: het klokje stopt bij 2'43".

clock 14:21 14 uur 21. Aan het einde van het tweede wedstrijduur kunnen we u eindelijk rechtstreekse beelden aanbieden. We noteren net voor La Houppe ook de opgave van Guy Sagiv (Israel-Premier Tech) na een valpartij. . Aan het einde van het tweede wedstrijduur kunnen we u eindelijk rechtstreekse beelden aanbieden. We noteren net voor La Houppe ook de opgave van Guy Sagiv (Israel-Premier Tech) na een valpartij.

clock 14:17 14 uur 17. Deze E3 gaat door het leven als een miniatuurversie van de Ronde van Vlaanderen, maar voor veel renners is deze finale nog intenser door de compactheid van de hellingen. Ook het koppel Paterberg-Oude Kwaremont ontwaakt uit zijn winterslaap, al is de volgorde volgende week zondag omgekeerd. . Deze E3 gaat door het leven als een miniatuurversie van de Ronde van Vlaanderen, maar voor veel renners is deze finale nog intenser door de compactheid van de hellingen. Ook het koppel Paterberg-Oude Kwaremont ontwaakt uit zijn winterslaap, al is de volgorde volgende week zondag omgekeerd.

clock 14:16 14 uur 16. Nathan Van Hooydonck schaduwt Tadej Pogacar.

clock 14:11 14 uur 11. De kopgroep ruikt La Houppe, de tweede helling van de dag. Na die bult zullen we nog 15 paternosterbolletjes razendsnel afhaspelen. Vooral de Taaienberg, op 80 kilometer van de finish, is een traditioneel scharnierpunt. Intussen draait ook Alpecin-Deceuninck voorin mee. . De kopgroep ruikt La Houppe, de tweede helling van de dag. Na die bult zullen we nog 15 paternosterbolletjes razendsnel afhaspelen. Vooral de Taaienberg, op 80 kilometer van de finish, is een traditioneel scharnierpunt. Intussen draait ook Alpecin-Deceuninck voorin mee.