LIVESTREAM E3 Saxo Classic: Kleine kopgroep, "Het wordt een uitputtingsslag"

clock 14:30 14 uur 30. Ook al laat de rode vod nog lang op zich wachten, voor elke helling krijgen we een massasprint. De drang om in de loges post te vatten, is bijzonder groot. . Ook al laat de rode vod nog lang op zich wachten, voor elke helling krijgen we een massasprint. De drang om in de loges post te vatten, is bijzonder groot.

clock 14:28 14 uur 28. Wat heeft u al gemist? Na een razendsnel openingsuur (47 km/u) zijn 5 renners weggereden. Meer dan 3 minuten hebben ze niet ontvangen. UAE, Jumbo-Visma en Alpecin-Deceuninck houden hen netjes binnen schot. Nog 15 van de 17 hellingen worden de komende uren geserveerd. . Wat heeft u al gemist? Na een razendsnel openingsuur (47 km/u) zijn 5 renners weggereden. Meer dan 3 minuten hebben ze niet ontvangen. UAE, Jumbo-Visma en Alpecin-Deceuninck houden hen netjes binnen schot. Nog 15 van de 17 hellingen worden de komende uren geserveerd.

clock 14:23 14 uur 23. Renaat Schotte ziet hoe Nathan Van Hooydonck Wout van Aert weer naar voren escorteert na een sanitaire stop. Nog 116 km: het klokje stopt bij 2'43". . Renaat Schotte ziet hoe Nathan Van Hooydonck Wout van Aert weer naar voren escorteert na een sanitaire stop. Nog 116 km: het klokje stopt bij 2'43".

clock 14:21 14 uur 21. Aan het einde van het tweede wedstrijduur kunnen we u eindelijk rechtstreekse beelden aanbieden. We noteren net voor La Houppe ook de opgave van Guy Sagiv (Israel-Premier Tech) na een valpartij. . Aan het einde van het tweede wedstrijduur kunnen we u eindelijk rechtstreekse beelden aanbieden. We noteren net voor La Houppe ook de opgave van Guy Sagiv (Israel-Premier Tech) na een valpartij.

clock 14:17 14 uur 17. Deze E3 gaat door het leven als een miniatuurversie van de Ronde van Vlaanderen, maar voor veel renners is deze finale nog intenser door de compactheid van de hellingen. Ook het koppel Paterberg-Oude Kwaremont ontwaakt uit zijn winterslaap, al is de volgorde volgende week zondag omgekeerd. . Deze E3 gaat door het leven als een miniatuurversie van de Ronde van Vlaanderen, maar voor veel renners is deze finale nog intenser door de compactheid van de hellingen. Ook het koppel Paterberg-Oude Kwaremont ontwaakt uit zijn winterslaap, al is de volgorde volgende week zondag omgekeerd.

clock 14:16 14 uur 16. Nathan Van Hooydonck schaduwt Tadej Pogacar.

clock 14:11 14 uur 11. De kopgroep ruikt La Houppe, de tweede helling van de dag. Na die bult zullen we nog 15 paternosterbolletjes razendsnel afhaspelen. Vooral de Taaienberg, op 80 kilometer van de finish, is een traditioneel scharnierpunt. Intussen draait ook Alpecin-Deceuninck voorin mee. . De kopgroep ruikt La Houppe, de tweede helling van de dag. Na die bult zullen we nog 15 paternosterbolletjes razendsnel afhaspelen. Vooral de Taaienberg, op 80 kilometer van de finish, is een traditioneel scharnierpunt. Intussen draait ook Alpecin-Deceuninck voorin mee.

clock 14:08 14 uur 08. Daniel Mclay was een van de voorlopig weinige slachtoffers van valpartijen

clock 14:07 14 uur 07. Er zijn ook al enkele valpartijen geweest in de eerste 80 kilometer: Stefan Küng en Anthony Turgis waren de voornaamste slachtoffers. Intussen schijnt de zon weer in de Vlaamse Ardennen. . Er zijn ook al enkele valpartijen geweest in de eerste 80 kilometer: Stefan Küng en Anthony Turgis waren de voornaamste slachtoffers. Intussen schijnt de zon weer in de Vlaamse Ardennen.

clock 14:05 14 uur 05. Renaat Schotte is onze man op de motor. Wat heeft hij al allemaal gezien? "Het was een vliegende start. De renners hebben al één grote plensbui over zich gekregen, echt aangenaam fietsen was dat niet. Het lijkt alsof sommigen al een uur of 5 gekoerst hebben. Het wordt een uitputtingsslag." . Renaat Schotte is onze man op de motor. Wat heeft hij al allemaal gezien? "Het was een vliegende start. De renners hebben al één grote plensbui over zich gekregen, echt aangenaam fietsen was dat niet. Het lijkt alsof sommigen al een uur of 5 gekoerst hebben. Het wordt een uitputtingsslag."

clock 13:58 13 uur 58. Als ik dan toch iemand buiten De Grote Drie naar voren moet schuiven, dan denk ik aan Soren Kragh Andersen. . José De Cauwer. Als ik dan toch iemand buiten De Grote Drie naar voren moet schuiven, dan denk ik aan Soren Kragh Andersen. José De Cauwer

clock 13:56 13 uur 56. In het peloton zetten UAE en Jumbo-Visma hun eerste speurhonden in. Alpecin-Deceuninck kijkt nog een beetje de kat uit de boom. De achterstand: 3'15". . In het peloton zetten UAE en Jumbo-Visma hun eerste speurhonden in. Alpecin-Deceuninck kijkt nog een beetje de kat uit de boom. De achterstand: 3'15".

clock 13:53 13 uur 53. De werkpaarden op kop van het peloton komen uit de rangen van Pogacar en Van Aert

clock 13:50 13 uur 50. Tadej Pogacar is een nieuwkomer op dit E3-terrein. Slechts één Tour-winnaar heeft deze koers ooit gewonnen: Geraint Thomas in 2015. Ook de Slovenen moeten deze klassieker nog wat ontdekken. Martin Hvastija was 3e in 2001, Matej Mohoric 4e vorig jaar. . Tadej Pogacar is een nieuwkomer op dit E3-terrein. Slechts één Tour-winnaar heeft deze koers ooit gewonnen: Geraint Thomas in 2015. Ook de Slovenen moeten deze klassieker nog wat ontdekken. Martin Hvastija was 3e in 2001, Matej Mohoric 4e vorig jaar.

clock 13:50 13 uur 50. Van links naar rechts: Bonnet, Le Berre, Norsgaard, O'Brien en Urianstad

clock 13:48 Gluur even mee in onze regiekamer. . 13 uur 48. Gluur even mee in onze regiekamer.

clock 13:48 13 uur 48. Ik heb Mathieu van der Poel geen 3 sterren gegeven. Ik houd rekening met een beetje decompressie na Milaan-Sanremo. . Bert De Backer. Ik heb Mathieu van der Poel geen 3 sterren gegeven. Ik houd rekening met een beetje decompressie na Milaan-Sanremo. Bert De Backer

clock 13:45 13 uur 45. Wie de kasseien wil vermijden, moet door de modder ploeteren.

clock 13:44 13 uur 44. Nog geen Pidcock zondag. Zondag wordt Gent-Wevelgem gereden en Ineos Grenadiers heeft net zijn zevental vrijgegeven. Tom Pidcock maakt zijn rentree nog niet nadat hij de Tirreno had moeten verlaten met een hersenschudding. . Nog geen Pidcock zondag Zondag wordt Gent-Wevelgem gereden en Ineos Grenadiers heeft net zijn zevental vrijgegeven. Tom Pidcock maakt zijn rentree nog niet nadat hij de Tirreno had moeten verlaten met een hersenschudding.

clock 13:42 13 uur 42. In Milaan-Sanremo moest de kopgroep vrede nemen met een maximale voorgift van om en bij de 3 minuten, in de E3 Saxo Classic herhaalt die geschiedenis zich. De chrono stopt bij 3'18". . In Milaan-Sanremo moest de kopgroep vrede nemen met een maximale voorgift van om en bij de 3 minuten, in de E3 Saxo Classic herhaalt die geschiedenis zich. De chrono stopt bij 3'18".

clock 13:41 13 uur 41. Wout van Aert is echt wel in orde. Hij is sterk genoeg in zijn hoofd mocht het ook vandaag niet lukken om te winnen. . Sven Nys. Wout van Aert is echt wel in orde. Hij is sterk genoeg in zijn hoofd mocht het ook vandaag niet lukken om te winnen. Sven Nys

clock 13:33 13 uur 33. In de Omloop maakten we kennis met Mathis Le Berre, medevluchter Mathias Norsgaard is eveneens niet aan zijn proefstuk toe. De broer van Emma en schoonbroer van Mikkel Bjerg is een rasaanvaller. Kelland O'Brien laat zich ook al niet afschrikken door het Vlaamse werk. In Dwars door Vlaanderen overleefde hij vorig jaar tussen de toppers en werd hij 7e na een dag aan het front. . In de Omloop maakten we kennis met Mathis Le Berre, medevluchter Mathias Norsgaard is eveneens niet aan zijn proefstuk toe. De broer van Emma en schoonbroer van Mikkel Bjerg is een rasaanvaller. Kelland O'Brien laat zich ook al niet afschrikken door het Vlaamse werk. In Dwars door Vlaanderen overleefde hij vorig jaar tussen de toppers en werd hij 7e na een dag aan het front.

clock 13:33 13 uur 33. Eén en livestream. Geniet van een namiddagje koers op deze regenachtige vrijdag. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Geniet van een namiddagje koers op deze regenachtige vrijdag. Veel kijkplezier!

clock 13:31 13 uur 31. Intussen regent het materiaalpech. Onder meer Peter Sagan, Matej Mohoric en Christophe Laporte roepen hun volgwagen op. Ook daardoor groeit de bonus van de 5 leiders tot 3'23". . Intussen regent het materiaalpech. Onder meer Peter Sagan, Matej Mohoric en Christophe Laporte roepen hun volgwagen op. Ook daardoor groeit de bonus van de 5 leiders tot 3'23".



clock 13:27 13 uur 27. 5 leiders. Eenmaal, andermaal. We trekken met 5 leiders naar de hellingenzone. Nog eens de namen: Mathias Norsgaard (Movistar) Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) Kelland O'Brien (Jayco-AlUla) Thomas Bonnet (TotalEnergies) Martin Urianstad (Uno-X) . 5 leiders Eenmaal, andermaal. We trekken met 5 leiders naar de hellingenzone. Nog eens de namen: Mathias Norsgaard (Movistar) Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) Kelland O'Brien (Jayco-AlUla) Thomas Bonnet (TotalEnergies) Martin Urianstad (Uno-X)

clock 13:25 13 uur 25. Dit parcours is niet mijn specialiteit. Gelukkig sluit Ben Turner bij ons weer aan. . Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Dit parcours is niet mijn specialiteit. Gelukkig sluit Ben Turner bij ons weer aan. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

clock 13:22 13 uur 22. Of het er nu 5 of 6 zijn, daarover hebben we nog geen uitsluitsel. De vlucht van de dag is alleszins een feit. Aan het einde van het eerste uur - met een gemiddelde van 47 km/u - stelen de aanvallers weer mat meer seconden: 2'04". . Of het er nu 5 of 6 zijn, daarover hebben we nog geen uitsluitsel. De vlucht van de dag is alleszins een feit. Aan het einde van het eerste uur - met een gemiddelde van 47 km/u - stelen de aanvallers weer mat meer seconden: 2'04".

clock 13:18 13 uur 18. In het peloton drukt Jumbo-Visma het tempo min of meer. Sommige renners zien er al uit of ze net een straatgevecht achter de rug hebben. . In het peloton drukt Jumbo-Visma het tempo min of meer. Sommige renners zien er al uit of ze net een straatgevecht achter de rug hebben.

clock 13:13 13 uur 13. De wedstrijdradio maakt gewag van 6 leiders, maar heeft nog maar 5 rugnummers doorgegeven. Er rijdt dus nog een onbekende soldaat mee. Voorin doet Mathis Le Berre alvast een belletje rinkelen. De beloftevolle Fransman van Arkéa-Samsic trok ook in de Omloop HNB op avontuur en was de laatste man die het achterwiel van winnaar Dylan van Baarle moest loslaten. . De wedstrijdradio maakt gewag van 6 leiders, maar heeft nog maar 5 rugnummers doorgegeven. Er rijdt dus nog een onbekende soldaat mee. Voorin doet Mathis Le Berre alvast een belletje rinkelen. De beloftevolle Fransman van Arkéa-Samsic trok ook in de Omloop HNB op avontuur en was de laatste man die het achterwiel van winnaar Dylan van Baarle moest loslaten.

clock 13:12 47". Het verschil schiet zeker niet als een raket de hoogte in. De kopgroep dokkert over de Paddestraat met een marge van 47 tellen. . 13 uur 12. time difference 47" Het verschil schiet zeker niet als een raket de hoogte in. De kopgroep dokkert over de Paddestraat met een marge van 47 tellen.

clock 13:12 Zwemmen op de kasseien! 13 uur 12. Zwemmen op de kasseien!

clock 13:11 13 uur 11. Ik denk dat ik vrijwel 100 procent ben. Het is gelukkig niet te koud en het zal ook niet de hele dag regenen. . Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty). Ik denk dat ik vrijwel 100 procent ben. Het is gelukkig niet te koud en het zal ook niet de hele dag regenen. Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty)

clock 13:09 13 uur 09. La Houppe, de 2e helling van de dag, wordt na 88 kilometer opgediend. De 6 leiders kunnen dus nog een poosje buffelen om zoveel mogelijk seconden te verzamelen. . La Houppe, de 2e helling van de dag, wordt na 88 kilometer opgediend. De 6 leiders kunnen dus nog een poosje buffelen om zoveel mogelijk seconden te verzamelen.

clock 13:05 13 uur 05. De 6 leiders. Mathias Norsgaard (Movistar) Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) Kelland O'Brien (Jayco-AlUla) Thomas Bonnet (TotalEnergies) Martin Urianstad (Uno-X) X . De 6 leiders Mathias Norsgaard (Movistar) Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) Kelland O'Brien (Jayco-AlUla) Thomas Bonnet (TotalEnergies) Martin Urianstad (Uno-X) X

clock 13:04 13 uur 04. De 4 achtervolgers haken hun karretje aan bij de 2 leiders. De groepjes klonteren samen en proberen nu uit de ijzeren greep van het peloton te blijven. . De 4 achtervolgers haken hun karretje aan bij de 2 leiders. De groepjes klonteren samen en proberen nu uit de ijzeren greep van het peloton te blijven.

clock 12:59 12 uur 59. Een kwartet wil de overzetboot nemen naar het kopduo, het peloton geeft 20" prijs. . Een kwartet wil de overzetboot nemen naar het kopduo, het peloton geeft 20" prijs.

clock 12:58 12 uur 58. Opklaringen en buien wisselen elkaar voorlopig af. Daardoor liggen de wegen er wel continu nat bij.

clock 12:55 12 uur 55. Na deze Katteberg sluipt het peloton meteen richting de kasseien van de Holleweg. Radiotour waarschuwt alle volgwagens voor de diepe plassen die er liggen. . Na deze Katteberg sluipt het peloton meteen richting de kasseien van de Holleweg. Radiotour waarschuwt alle volgwagens voor de diepe plassen die er liggen.

clock 12:54 12 uur 54. Nagenoeg de hele top 10 van de Via Roma tekent hier present. Enkel Neilson Powless (7e) stuurde zijn kat. We draaien nog eens aan het rad en we belanden bij een vers duo aanvallers. Het gaat om Thomas Bonnet (TotalEnergies) en Mathias Norsgaard (Movistar). . Nagenoeg de hele top 10 van de Via Roma tekent hier present. Enkel Neilson Powless (7e) stuurde zijn kat. We draaien nog eens aan het rad en we belanden bij een vers duo aanvallers. Het gaat om Thomas Bonnet (TotalEnergies) en Mathias Norsgaard (Movistar).

clock 12:51 12 uur 51. Voorlopig blijft het voltallige peloton gezellig samen rondrijden doorheen het typische Vlaamse landschap.

clock 12:49 12 uur 49. Ik heb zin om te koersen in Vlaanderen! Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step). Ik heb zin om te koersen in Vlaanderen! Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step)

clock 12:47 12 uur 47. Na 22 kilometer maakt ook Guillaume Van Keirsbulck nog eens kennis met de harde E3-wetten. Het peloton fluit de West-Vlaming terug. . Na 22 kilometer maakt ook Guillaume Van Keirsbulck nog eens kennis met de harde E3-wetten. Het peloton fluit de West-Vlaming terug.

clock 12:46 12 uur 46. Het peloton baant zich een weg richting Vlaamse Ardennen.

clock 12:43 12 uur 43. Richting de eerste bult is Guillaume Van Keirsbulck weggereden. Het voormalige goudhaantje van de QuickStep-ploeg, 32 intussen, vecht voor zo'n 8 seconden. Van Keirsbulck koerst nu voor Bingoal WB. . Richting de eerste bult is Guillaume Van Keirsbulck weggereden. Het voormalige goudhaantje van de QuickStep-ploeg, 32 intussen, vecht voor zo'n 8 seconden. Van Keirsbulck koerst nu voor Bingoal WB.

clock 12:40 12 uur 40. We hebben al 15 kilometer weggetikt en we monsteren nog altijd een compact peloton. De renners rijden Oudenaarde beginnen en zullen dadelijk de Katteberg tackelen, een verloren gelopen helling in de eerste helft van deze koers. . We hebben al 15 kilometer weggetikt en we monsteren nog altijd een compact peloton. De renners rijden Oudenaarde beginnen en zullen dadelijk de Katteberg tackelen, een verloren gelopen helling in de eerste helft van deze koers.

clock 12:37 12 uur 37. Na Milaan-Sanremo wordt er natuurlijk volop gekeken naar Mathieu van der Poel. Wie heeft het Italiaanse Monument én de E3 gewonnen? Dat zijn Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck, Jan Raas, Andrei Tchmil, Mario Cipollini, Filippo Pozzato, Fabian Cancellara, Michal Kwiatkowski en Wout van Aert. Geen van hen deed dat in hetzelfde jaar. . Na Milaan-Sanremo wordt er natuurlijk volop gekeken naar Mathieu van der Poel. Wie heeft het Italiaanse Monument én de E3 gewonnen? Dat zijn Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck, Jan Raas, Andrei Tchmil, Mario Cipollini, Filippo Pozzato, Fabian Cancellara, Michal Kwiatkowski en Wout van Aert. Geen van hen deed dat in hetzelfde jaar.

clock 12:32 12 uur 32. Het is nog geen tournée générale. Na 9 kilometer rekent het peloton de kopgroep weer in. . Het is nog geen tournée générale. Na 9 kilometer rekent het peloton de kopgroep weer in.

clock 12:31 12 uur 31. De E3 heeft geen slecht weer nodig om lastig te zijn, maar het zal extra zwaar worden. Het wordt een slijtageslag door de zijwind. . Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). De E3 heeft geen slecht weer nodig om lastig te zijn, maar het zal extra zwaar worden. Het wordt een slijtageslag door de zijwind. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

clock 12:29 12 uur 29. 7 renners overleggen en geven een eerste rondje. Ze rijden slechts 50 meter voor de grote groep uit. . 7 renners overleggen en geven een eerste rondje. Ze rijden slechts 50 meter voor de grote groep uit.

clock 12:27 12 uur 27. Om 13.30 u zwaait Maarten Vangramberen de deuren van zijn studio open op Eén. Vanaf 15 u kunt u ook luisteren naar Radio 1 voor de finale van deze E3 Saxo Classic. . Om 13.30 u zwaait Maarten Vangramberen de deuren van zijn studio open op Eén. Vanaf 15 u kunt u ook luisteren naar Radio 1 voor de finale van deze E3 Saxo Classic.

clock 12:23 12 uur 23. De stieren hielden zich nog behoorlijk koest bij het wapperen van de rode vlag. De stieren hielden zich nog behoorlijk koest bij het wapperen van de rode vlag

clock 12:22 12 uur 22. Start! De prijsbeesten zijn nu ook echte vrije vogels, al is het maar de vraag of een klassiek groepje kan opstijgen. Er wordt zijwind voorspeld in het eerste deel van de koers. Het kan dus al eens scheuren in het peloton. . Start! De prijsbeesten zijn nu ook echte vrije vogels, al is het maar de vraag of een klassiek groepje kan opstijgen. Er wordt zijwind voorspeld in het eerste deel van de koers. Het kan dus al eens scheuren in het peloton.

clock 12:19 2 keer DNS. Naast Cees Bol (Astana) is ook Hugo Houle (Israel-Premier Tech) in zijn bed gebleven. Dit peloton telt 173 renners. . 12 uur 19. give up 2 keer DNS Naast Cees Bol (Astana) is ook Hugo Houle (Israel-Premier Tech) in zijn bed gebleven. Dit peloton telt 173 renners.

clock 12:16 12 uur 16. Het peloton trekt zich, goed ingeduffeld, op gang. Het peloton trekt zich, goed ingeduffeld, op gang

clock 12:15 12 uur 15. Wout van Aert laat het sterrendiner (zie hieronder) voorlopig aan zich voorbijgaan. Het peloton verlaat de Stasegemsesteenweg. Rond 16.40 u kennen we hier straks ook de winnaar. . Wout van Aert laat het sterrendiner (zie hieronder) voorlopig aan zich voorbijgaan. Het peloton verlaat de Stasegemsesteenweg. Rond 16.40 u kennen we hier straks ook de winnaar.

clock 12:15 12 uur 15 match begonnen start time Start



clock 12:12 12 uur 12. De organisatie van de E3 beloont traditiegetrouw de winnaar van het jaar voordien met een mooie extra. Wout van Aert krijgt op het startpodium een etentje uit cadeau bij sterrenchef Tim Boury.

clock 12:04 12 uur 04. De ceremonie op het podium is tussen de buien door ingeblikt. Over 10 minuten gaat deze E3 van start. . De ceremonie op het podium is tussen de buien door ingeblikt. Over 10 minuten gaat deze E3 van start.

clock 12:00 12 uur . Met Jumbo-Visma verschijnt de laatste ploeg op de voorstelling. Met Jumbo-Visma verschijnt de laatste ploeg op de voorstelling.

clock 11:50 11 uur 50. De volgende in de rij is Mathieu van der Poel: "Neen, ik heb geen verstoppertje gespeeld in Tirreno", glimlachte hij nog eens. "Sanremo is een atypische wedstrijd, vandaag is helemaal anders. De Poggio? Dat ging over details. De ene week is de andere niet. Vandaag kan het er al weer helemaal anders uitzien." . De volgende in de rij is Mathieu van der Poel: "Neen, ik heb geen verstoppertje gespeeld in Tirreno", glimlachte hij nog eens. "Sanremo is een atypische wedstrijd, vandaag is helemaal anders. De Poggio? Dat ging over details. De ene week is de andere niet. Vandaag kan het er al weer helemaal anders uitzien."

clock 11:48 11 uur 48. Vorig jaar 'the best of the rest' na de twee Jumbo's. Wat kan de Zwitserse krachtpatser Stefan Küng vandaag?

clock 11:41 11 uur 41. Ook Wout van Aert heeft zijn gespreksronde achter de rug. Sinds 28 augustus (Bretagne Classic) staat hij droog. Sindsdien won hij niet meer op de weg. "Ik heb tussenin nog 9 crossen gewonnen. Dat valt nog mee", pareerde hij fijntjes. . Ook Wout van Aert heeft zijn gespreksronde achter de rug. Sinds 28 augustus (Bretagne Classic) staat hij droog. Sindsdien won hij niet meer op de weg. "Ik heb tussenin nog 9 crossen gewonnen. Dat valt nog mee", pareerde hij fijntjes.

clock 11:39 11 uur 39. Dat ik een zege nodig heb om met vertrouwen naar de Ronde te trekken, zoals Tom Boonen zegt? Dat denk ik niet. . Wout van Aert (Jumbo-Visma). Dat ik een zege nodig heb om met vertrouwen naar de Ronde te trekken, zoals Tom Boonen zegt? Dat denk ik niet. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 11:21 Geen Cees Bol. Bij Astana leveren ze een rugnummer in: Cees Bol is ziek en haakt af. Bij de Kazachen draait ook Mark Cavendish mee. Het lijkt wel strafkamp voor de Brit. . 11 uur 21. give up Geen Cees Bol Bij Astana leveren ze een rugnummer in: Cees Bol is ziek en haakt af. Bij de Kazachen draait ook Mark Cavendish mee. Het lijkt wel strafkamp voor de Brit.

clock 11:17 11 uur 17. Tadej Pogacar is gestopt bij onze reporter aan de start. "Of ik goed hersteld ben van Milaan-Sanremo? Dat is een lange koers, maar je kunt het niet vergelijken met wat ons volgende zondag te wachten staat", lachte hij. Pogacar was normaal niet voorzien voor deze E3 Saxo Classic. "Ik start hier toch omdat het een zwaar parcours is en omdat het een goeie training is voor de Ronde van Vlaanderen. De wind zal alvast voor meer chaos zorgen." . Tadej Pogacar is gestopt bij onze reporter aan de start. "Of ik goed hersteld ben van Milaan-Sanremo? Dat is een lange koers, maar je kunt het niet vergelijken met wat ons volgende zondag te wachten staat", lachte hij. Pogacar was normaal niet voorzien voor deze E3 Saxo Classic. "Ik start hier toch omdat het een zwaar parcours is en omdat het een goeie training is voor de Ronde van Vlaanderen. De wind zal alvast voor meer chaos zorgen."

clock 11:11 11 uur 11. Of de grote 3 er nu bij zijn of niet, we proberen gewoon te winnen. Er zijn ook koersen die zij niet winnen. Het is niet dat we voor de 4e plaats rijden vandaag. . Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Of de grote 3 er nu bij zijn of niet, we proberen gewoon te winnen. Er zijn ook koersen die zij niet winnen. Het is niet dat we voor de 4e plaats rijden vandaag. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

clock 11:08 11 uur 08. Het is momenteel een beetje kermis in de hel in Harelbeke. Bij de start is er al een buitje uit de lucht gevallen, maar ook de zon knipoogt af en toe. . Het is momenteel een beetje kermis in de hel in Harelbeke. Bij de start is er al een buitje uit de lucht gevallen, maar ook de zon knipoogt af en toe.

clock 10:57 10 uur 57. Sep Vanmarcke: "Ploeg legt me geen druk op". Sep Vanmarcke is met Israel-Premier Tech al de revue gepasseerd. "Ik voelde me deze week wat ziekjes", vertelde Vanmarcke, die niet meereed in De Panne. "Dat was een goeie keuze. Ik zou niet beter geworden zijn, maar nu sta ik weer fris aan de start." "Deze week heb ik niet meer gedaan dan losfietsen. Dat is niet ideaal, daarom legt de ploeg me ook geen druk op." . Sep Vanmarcke: "Ploeg legt me geen druk op" Sep Vanmarcke is met Israel-Premier Tech al de revue gepasseerd. "Ik voelde me deze week wat ziekjes", vertelde Vanmarcke, die niet meereed in De Panne. "Dat was een goeie keuze. Ik zou niet beter geworden zijn, maar nu sta ik weer fris aan de start." "Deze week heb ik niet meer gedaan dan losfietsen. Dat is niet ideaal, daarom legt de ploeg me ook geen druk op."

clock 10:35 10 uur 35. Om 10.45 u gaat in Harelbeke de voorstelling van de ploegen van start. Jumbo-Visma sluit de lange rij om 11.53 u af. Zo is er voldoende marge voor het startschot om 12.15 u. Na een neutralisatie van 3,2 kilometer geven we een beetje later het officiële startsein op de Gentsesteenweg. . Om 10.45 u gaat in Harelbeke de voorstelling van de ploegen van start. Jumbo-Visma sluit de lange rij om 11.53 u af. Zo is er voldoende marge voor het startschot om 12.15 u. Na een neutralisatie van 3,2 kilometer geven we een beetje later het officiële startsein op de Gentsesteenweg.

clock 09:58 09 uur 58. Welke ex-winnaars staan zo meteen aan de start? Wout van Aert (2022) Kasper Asgreen (2021) Zdenek Stybar (2019) Greg Van Avermaet (2017) Michal Kwiatkowski (2016) Peter Sagan (2014) . Welke ex-winnaars staan zo meteen aan de start? Wout van Aert (2022) Kasper Asgreen (2021) Zdenek Stybar (2019) Greg Van Avermaet (2017) Michal Kwiatkowski (2016) Peter Sagan (2014)

clock 09:48 09 uur 48. Een menu van 17 gangen.

clock 09:46 09 uur 46. Het wordt een typisch Belgisch dagje met bijzonder wispelturige weergoden. Zonnestralen, regenbuien en zelfs korrelhagel zullen elkaar aflossen. Er worden windstoten tot 65 km/u voorspeld. Fasten your seatbelts! . Het wordt een typisch Belgisch dagje met bijzonder wispelturige weergoden. Zonnestralen, regenbuien en zelfs korrelhagel zullen elkaar aflossen. Er worden windstoten tot 65 km/u voorspeld. Fasten your seatbelts!

clock 21:01 21 uur 01. Het peloton telt weer een kransje zieken. Davide Ballerini springt bij Soudal-Quick Step in voor Dries Devenyns, bij Intermarché-Circus-Wanty moet Madis Mihkels invallen voor Aimé De Gendt. . Het peloton telt weer een kransje zieken. Davide Ballerini springt bij Soudal-Quick Step in voor Dries Devenyns, bij Intermarché-Circus-Wanty moet Madis Mihkels invallen voor Aimé De Gendt.

clock 20:28 20 uur 28. De wegen lagen er tijdens onze verkenning vettig bij. Het mag nog eens goed regenen om alles weg te spoelen. . Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). De wegen lagen er tijdens onze verkenning vettig bij. Het mag nog eens goed regenen om alles weg te spoelen. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

clock 13:37 13 uur 37. Ex-winnaar Asgreen en debutant Alaphilippe in E3. Soudal-Quick Step doet het morgen met Julian Alaphilippe, die debuteert in de klassieker, Kasper Asgreen, de winnaar van 2021, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Davide Ballerini, Jannik Steimle en Tim Declercq. Die laatste moest woensdag verstek laten gaan voor Brugge-De Panne met een opspelende maag. "Tim Declercq was 's avonds al een pak beter en trainde vandaag achter de brommer. Na die laatste test werd beslist hem opnieuw in te zetten in Harelbeke. Althans, als vannacht ook alles naar wens verloopt", meldt sportdirecteur Wilfried Peeters. . Ex-winnaar Asgreen en debutant Alaphilippe in E3 Soudal-Quick Step doet het morgen met Julian Alaphilippe, die debuteert in de klassieker, Kasper Asgreen, de winnaar van 2021, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Davide Ballerini, Jannik Steimle en Tim Declercq.



Die laatste moest woensdag verstek laten gaan voor Brugge-De Panne met een opspelende maag. "Tim Declercq was 's avonds al een pak beter en trainde vandaag achter de brommer. Na die laatste test werd beslist hem opnieuw in te zetten in Harelbeke. Althans, als vannacht ook alles naar wens verloopt", meldt sportdirecteur Wilfried Peeters.

clock 11:26 11 uur 26. Van Aert met ijzersterke ploeg. Titelverdediger Wout van Aert komt opnieuw aan de start met zijn Franse kompaan Christophe Laporte. Vorig jaar reed het duo naar 1 en 2 in Harelbeke. Ook Kuurne-winnaar Tiesj Benoot (9e in 2022) is weer van de partij. Voorts stelt Jumbo-Visma ook Omloop-man Dylan van Baarle op. Affini, Van Hooydonck en Van der Sande mogen zich leegrijden voor hun kompanen. . Van Aert met ijzersterke ploeg Titelverdediger Wout van Aert komt opnieuw aan de start met zijn Franse kompaan Christophe Laporte. Vorig jaar reed het duo naar 1 en 2 in Harelbeke.

Ook Kuurne-winnaar Tiesj Benoot (9e in 2022) is weer van de partij.

Voorts stelt Jumbo-Visma ook Omloop-man Dylan van Baarle op. Affini, Van Hooydonck en Van der Sande mogen zich leegrijden voor hun kompanen.

clock 11:18 11 uur 18. Van der Poel weer met Kragh Andersen. Mathieu van der Poel vormt opnieuw een sterk duo met zijn nieuwe kompaan Soren Kragh Andersen. Zaterdag in Milaan-Sanremo speelde de Deen de uitstekende ploegmaat van de Nederlandse winnaar. Naast Kragh Andersen kan Van der Poel vrijdag ook rekenen op Quinten Hermans, Dries De Bondt, Silvan Dillier, Robert Stannard en Tobias Bayer. De Panne-winnaar Jasper Philipsen komt zondag weer in actie in Gent-Wevelgem. . Van der Poel weer met Kragh Andersen Mathieu van der Poel vormt opnieuw een sterk duo met zijn nieuwe kompaan Soren Kragh Andersen. Zaterdag in Milaan-Sanremo speelde de Deen de uitstekende ploegmaat van de Nederlandse winnaar.

Naast Kragh Andersen kan Van der Poel vrijdag ook rekenen op Quinten Hermans, Dries De Bondt, Silvan Dillier, Robert Stannard en Tobias Bayer.

De Panne-winnaar Jasper Philipsen komt zondag weer in actie in Gent-Wevelgem.

clock 11:15 11 uur 15. Pogacar met Wellens en Trentin. Tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar rijdt voor het eerst de E3, net als zijn UAE-ploegmaat Tim Wellens. De debutanten kunnen op E3-connaisseur Matteo Trentin rekenen. De Italiaan komt voor de 8e keer aan de start. Bij zijn debuut in 2015 finishte Trentin meteen op het podium. Hij werd 3e, na ploegmaat Stybar en winnaar Thomas. . Pogacar met Wellens en Trentin Tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar rijdt voor het eerst de E3, net als zijn UAE-ploegmaat Tim Wellens.

De debutanten kunnen op E3-connaisseur Matteo Trentin rekenen. De Italiaan komt voor de 8e keer aan de start.

Bij zijn debuut in 2015 finishte Trentin meteen op het podium. Hij werd 3e, na ploegmaat Stybar en winnaar Thomas.

clock 18:04 18 uur 04. Ben Turner maakt na maand al comeback. Ineos heeft zijn ploeg bekendgemaakt voor de E3 Saxo Classic van vrijdag en met Ben Turner duikt er een opvallende naam op. Nog geen maand geleden brak de Brit in de Omloop Het Nieuwsblad zijn elleboog, waarna hij zich nog verontschuldigde bij de vele Wielermanager-spelers die hem in hun team hadden opgenomen. Met ook nog Filippo Ganna (2e in Milaan-Sanremo), Michal Kwiatkowski (winnaar van de E3 in 2016), Jonathan Narvaez (6e vorig jaar) en toptalent Joshua Tarling vaardigt Ineos een ijzersterk zevental af. Tom Pidcock had de E3 sowieso niet op zijn programma staan. . Ben Turner maakt na maand al comeback Ineos heeft zijn ploeg bekendgemaakt voor de E3 Saxo Classic van vrijdag en met Ben Turner duikt er een opvallende naam op. Nog geen maand geleden brak de Brit in de Omloop Het Nieuwsblad zijn elleboog, waarna hij zich nog verontschuldigde bij de vele Wielermanager-spelers die hem in hun team hadden opgenomen.



Met ook nog Filippo Ganna (2e in Milaan-Sanremo), Michal Kwiatkowski (winnaar van de E3 in 2016), Jonathan Narvaez (6e vorig jaar) en toptalent Joshua Tarling vaardigt Ineos een ijzersterk zevental af. Tom Pidcock had de E3 sowieso niet op zijn programma staan.