LIVE E3 Saxo Classic: Van Aert: "Zege nodig? Neen", Van der Poel: "Kan er straks al anders uitzien"

Mathieu van der Poel: "Op bepaalde stukken kan de kopgroep in het voordeel zijn".

De volgende in de rij is Mathieu van der Poel: "Neen, ik heb geen verstoppertje gespeeld in Tirreno", glimlachte hij nog eens. "Sanremo is een atypische wedstrijd, vandaag is helemaal anders. De Poggio? Dat ging over details. De ene week is de andere niet. Vandaag kan het er al weer helemaal anders uitzien."

clock 11:48 11 uur 48. Vorig jaar 'the best of the rest' na de twee Jumbo's. Wat kan de Zwitserse krachtpatser Stefan Küng vandaag?

Wout van Aert: "We willen op dezelfde manier koersen als in het openingsweekend"

Ook Wout van Aert heeft zijn gespreksronde achter de rug. Sinds 28 augustus (Bretagne Classic) staat hij droog. Sindsdien won hij niet meer op de weg. "Ik heb tussenin nog 9 crossen gewonnen. Dat valt nog mee", pareerde hij fijntjes.

Dat ik een zege nodig heb om met vertrouwen naar de Ronde te trekken, zoals Tom Boonen zegt? Dat denk ik niet. Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Bij Astana leveren ze een rugnummer in: Cees Bol is ziek en haakt af. Bij de Kazachen draait ook Mark Cavendish mee. Het lijkt wel strafkamp voor de Brit.

Tadej Pogacar: "De wind zal voor nog meer chaos zorgen"

Tadej Pogacar is gestopt bij onze reporter aan de start. "Of ik goed hersteld ben van Milaan-Sanremo? Dat is een lange koers, maar je kunt het niet vergelijken met wat ons volgende zondag te wachten staat", lachte hij. Pogacar was normaal niet voorzien voor deze E3 Saxo Classic. "Ik start hier toch omdat het een zwaar parcours is en omdat het een goeie training is voor de Ronde van Vlaanderen. De wind zal alvast voor meer chaos zorgen."

Jasper Stuyven: "Ik heb zaterdag vertrouwen opgedaan"

Of de grote 3 er nu bij zijn of niet, we proberen gewoon te winnen. Er zijn ook koersen die zij niet winnen. Het is niet dat we voor de 4e plaats rijden vandaag. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

Het is momenteel een beetje kermis in de hel in Harelbeke. Bij de start is er al een buitje uit de lucht gevallen, maar ook de zon knipoogt af en toe.

Sep Vanmarcke: "Ik hoop dat het droog blijft in de hellingenzone"

Sep Vanmarcke: "Ploeg legt me geen druk op". Sep Vanmarcke is met Israel-Premier Tech al de revue gepasseerd. "Ik voelde me deze week wat ziekjes", vertelde Vanmarcke, die niet meereed in De Panne. "Dat was een goeie keuze. Ik zou niet beter geworden zijn, maar nu sta ik weer fris aan de start." "Deze week heb ik niet meer gedaan dan losfietsen. Dat is niet ideaal, daarom legt de ploeg me ook geen druk op."

Om 10.45 u gaat in Harelbeke de voorstelling van de ploegen van start. Jumbo-Visma sluit de lange rij om 11.53 u af. Zo is er voldoende marge voor het startschot om 12.15 u. Na een neutralisatie van 3,2 kilometer geven we een beetje later het officiële startsein op de Gentsesteenweg.

Welke ex-winnaars staan zo meteen aan de start? Wout van Aert (2022) Kasper Asgreen (2021) Zdenek Stybar (2019) Greg Van Avermaet (2017) Michal Kwiatkowski (2016) Peter Sagan (2014)

