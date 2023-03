1 maand na elleboogbreuk in Omloop maakt Ben Turner al comeback in E3 Saxo Classic

clock 18:04

18 uur 04. Ben Turner maakt na maand al comeback. Ineos heeft zijn ploeg bekendgemaakt voor de E3 Saxo Classic van vrijdag en met Ben Turner duikt er een opvallende naam op. Nog geen maand geleden brak de Brit in de Omloop Het Nieuwsblad zijn elleboog, waarna hij zich nog verontschuldigde bij de vele Wielermanager-spelers die hem in hun team hadden opgenomen. Met ook nog Filippo Ganna (3e in Milaan-Sanremo), Michal Kwiatkowski (winnaar van de E3 in 2016), Jonathan Narvaez (6e vorig jaar) en toptalent Joshua Tarling vaardigt Ineos een ijzersterk zevental af. .