Wie volgt Zdenek Stybar op in Harelbeke? Volg de E3 straks live

07:13

07 uur 13. Wie volgt Stybar op? Wout van Aert en Mathieu van der Poel starten vandaag als topfavorieten aan de E3. Net onder hen zijn er een pak kandidaten voor de eindzege. Zdenek Stybar wil zijn titel van 2019 verlengen, in 2020 werd er immers niet gekoerst in Harelbeke. De Tsjech is een van de speerpunten binnen Deceuninck-Quick.Step, dat ook Kasper Asgreen en Davide Ballerini in stelling brengt. Bij Lotto-Soudal zijn Philippe Gilbert en John Degenkolb van de partij. Greg Van Avermaet, de winnaar in 2017, is kopman binnen AG2R-Citroën waar ook nog Oliver Naesen deel van uitmaakt. Nog een oud-winnaar (2018) aan de start is Niki Terpstra (Total Direct Energie). Kersvers laureaat van Milaan-Sanremo, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), is eveneens van de partij, net als Tiesj Benoot (DSM), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) en Michael Matthews (BikeExchange). Na 17 hellingen, enkele kasseizones en 204 kilometer koers kent u de nieuwe winnaar. Rond 17.15u verwachten we hem aan de finish. .