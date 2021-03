LIVESTREAM: Twaalftal, met ex-winnaar Terpstra, rijdt op kop in de E3

14:16 14 uur 16. Milaan-Sanremo is nu verleden tijd, dat is nu niet interessant meer. Er komen nog mooie koersen aan. Het wordt een zware koers. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal). Milaan-Sanremo is nu verleden tijd, dat is nu niet interessant meer. Er komen nog mooie koersen aan. Het wordt een zware koers. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal)

14:12 Opgave De Kort. In de bevoorradingszone knijpt Koen de Kort de remmen dicht. Een mannetje minder voor Stuyven en Pedersen.

14:08 Tijdsverschil. De 12 leiders zullen wel aan de bergzone beginnen met een voorsprong, maar erg groot zal die niet zijn. Uiteraard is het vooral door Tim Declercq dat het verschil verkleint: 2'35" nog.

14:07. Het is wel frappant: een paar jaar geleden win je hier en nu zit je in de vroege vlucht. Al denk ik wel dat die vlucht ver zal geraken. Bram Tankink over Niki Terpstra.

14:04 Eten. In het peloton nadert de bevoorrading en neemt nu al alle tijd om de innerlijke mens te versterken.

13:59 13 uur 59. Terpstra.

13:58 Bij de collega's van het Algemeen Dagblad hadden ze voor de start een gesprekje met Niki Terpstra. Hij is met beperkte ambities van start gegaan.

13:54 Tijdsverschil. Het peloton heeft er toch geen goed oog op, zeker niet omdat het zo'n grote groep is. Het verschil loopt zelfs al een beetje terug, tot 2'55".

13:52. Terpstra. Niki Terpstra heeft in het verleden naam gemaakt als aanvaller, ook in de klassiekers. Maar nu gaat hij wel van heel vroeg aan. Buiten zijn zege in de E3 van 2018, toen hij solo binnenkwam in Harelbeke, haalde hij ook nog eens een 2e plaats, in 2014.

13:52 13 uur 52. Retro: Niki Terpstra wint de E3 in 2018. Retro: Niki Terpstra wint de E3 in 2018

13:49. Mijn verkoudheid is nog niet volledig verleden tijd, maar ik ben aan de betere hand. Dit is de enige klassieker waar ik nog nog nooit het podium haalde. Daar zou ik graag verandering in zien. Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation).

13:46 13 uur 46. De kopgroep.

13:44 Tijdsverschil. Ter hoogte van Steenhuize Wijnhuize heeft de kopgroep 3 minuten voorsprong op het peloton.

13:38 13 uur 38. Van Aert en Van der Poel zijn weer de favorieten. Van Aert en Van der Poel zijn weer de favorieten

13:37. Terpstra en Van den Berg zijn erbij gekomen. Zo krijgen we 12 leiders.

13:34 Tijdsverschil. In het peloton is de rust teruggekeerd. Dat volgt nu op bijna 2 minuten. Terpstra en Van den Berg proberen wel nog altijd vooraan aan te sluiten.

13:29. Situatie. Greipel is vooraan komen aansluiten, Terpstra blijkbaar (nog) niet. Mogelijk heeft de Nederlander toch ingezien dat het zo niet zal lukken. De 10 koplopers zijn dus: Greipel, Van der Hoorn, Milan, Haller, Brunel, Wallays, De Vylder, Jacobs, Mas en Tiller.

De 10 koplopers zijn dus: Greipel, Van der Hoorn, Milan, Haller, Brunel, Wallays, De Vylder, Jacobs, Mas en Tiller.

13:24. Tegenaanval Terpstra. De renner van Intermarché-Wanty Gobert is Taco van der Hoorn. In de achtervolging hebben André Greipel en ex-winnaar Niki Terpstra opgeraapt. Met hun drietjes gaan ze op zoek naar de nu 9 leiders.