LIVESTREAM E3: Koers breekt vroeg open, Asgreen solo door bergzone

Oude Kwaremont. Asgreen begint nog altijd solo aan de Kwaremont, al is zijn voorsprong wel wat aan het tanen. Het groepje Van Aert en Van der Poel is tot op een boogscheut van het groepje met Naesen en Sénéchal genaderd. . 16 uur 19.

16 uur 08. Vanmarcke terug. Sep Vanmarcke, al 6 keer in de top 10 in de E3, geeft het nog niet op. Hij komt vanuit de achtergrond toch weer bij het peloton. .

16:03

16 uur 03. Wat nog? We zitten even in een wat heuvelluwe fase. Zo meteen krijgen we de Kapelberg en dan het gevreesde duo Paterberg-Oude Kwaremont. Dan zitten we al aan de slotfase, met de Karnemelkbeekstraat en de Tiegemberg. .