Debutant Van der Poel voor E3: "Niet verkend, maar ken de klimmetjes"

11:12 11 uur 12. Debutant Van der Poel: "Niet verkend, maar ken de klimmetjes". Mathieu van der Poel staat voor het eerst aan de start van de E3. Bovendien paste hij voor de verkenning, omdat hij zich thuis in alle rust wou voorbereiden. "Ik heb de volgorde van de klimmetjes op mijn stuur aangebracht, maar ik ken ze natuurlijk allemaal. Als ik in het peloton zit, zie ik ook de herkenningspunten en weet ik waar ik vooraan moet zitten." "Ik heb de E3 verkozen boven Gent-Wevelgem, omdat dit een zeer eerlijke wedstrijd is. Het is makkelijker om vooraan mee te doen. Wevelgem is vaak iets te tactisch na de laatste beklimming van de Kemmelberg."

"Ik heb de volgorde van de klimmetjes op mijn stuur aangebracht, maar ik ken ze natuurlijk allemaal. Als ik in het peloton zit, zie ik ook de herkenningspunten en weet ik waar ik vooraan moet zitten."

"Ik heb de E3 verkozen boven Gent-Wevelgem, omdat dit een zeer eerlijke wedstrijd is. Het is makkelijker om vooraan mee te doen. Wevelgem is vaak iets te tactisch na de laatste beklimming van de Kemmelberg."

11:11 11 uur 11. Het is een parcours dat mij moet liggen, maar ik zal een goeie dag moeten hebben als ik wil winnen, want er zijn veel renners in vorm. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

11:11 11 uur 11. Van der Poel: "Parcours moet mij liggen". Van der Poel: "Parcours moet mij liggen"

11:06 11 uur 06. Bisnummer voor Stybar? Zdenek Stybar start straks met het nummer 1 op zijn rug. Slechts 4 renners zijn erin geslaagd om hun titel in de E3 te verlengen: Cancellara (2010 en 2011), Boonen (4 keer op een rij), Jan Raas (3 keer op een rij) en Rik Van Looy (3 keer op een rij). . Bisnummer voor Stybar? Zdenek Stybar start straks met het nummer 1 op zijn rug. Slechts 4 renners zijn erin geslaagd om hun titel in de E3 te verlengen: Cancellara (2010 en 2011), Boonen (4 keer op een rij), Jan Raas (3 keer op een rij) en Rik Van Looy (3 keer op een rij).

08:49 08 uur 49. Met 5 zeges is en blijft Tom Boonen de recordhouder in Harelbeke. Hij won in 2004, 2005, 2006, 2007 en 2012 (foto).

07:13 07 uur 13. Wie volgt Stybar op? Wout van Aert en Mathieu van der Poel starten vandaag als topfavorieten aan de E3. Net onder hen zijn er een pak kandidaten voor de eindzege. Zdenek Stybar wil zijn titel van 2019 verlengen, in 2020 werd er immers niet gekoerst in Harelbeke. De Tsjech is een van de speerpunten binnen Deceuninck-Quick.Step, dat ook Kasper Asgreen en Davide Ballerini in stelling brengt. Bij Lotto-Soudal zijn Philippe Gilbert en John Degenkolb van de partij. Greg Van Avermaet, de winnaar in 2017, is kopman binnen AG2R-Citroën waar ook nog Oliver Naesen deel van uitmaakt. Nog een oud-winnaar (2018) aan de start is Niki Terpstra (Total Direct Energie). Kersvers laureaat van Milaan-Sanremo, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), is eveneens van de partij, net als Tiesj Benoot (DSM), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) en Michael Matthews (BikeExchange). Na 17 hellingen, enkele kasseizones en 204 kilometer koers kent u de nieuwe winnaar. Rond 17.15u verwachten we hem aan de finish. . Wie volgt Stybar op? Wout van Aert en Mathieu van der Poel starten vandaag als topfavorieten aan de E3.

Net onder hen zijn er een pak kandidaten voor de eindzege. Zdenek Stybar wil zijn titel van 2019 verlengen, in 2020 werd er immers niet gekoerst in Harelbeke.



De Tsjech is een van de speerpunten binnen Deceuninck-Quick.Step, dat ook Kasper Asgreen en Davide Ballerini in stelling brengt. Bij Lotto-Soudal zijn Philippe Gilbert en John Degenkolb van de partij.

Greg Van Avermaet, de winnaar in 2017, is kopman binnen AG2R-Citroën waar ook nog Oliver Naesen deel van uitmaakt. Nog een oud-winnaar (2018) aan de start is Niki Terpstra (Total Direct Energie).

Kersvers laureaat van Milaan-Sanremo, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), is eveneens van de partij, net als Tiesj Benoot (DSM), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) en Michael Matthews (BikeExchange).

Na 17 hellingen, enkele kasseizones en 204 kilometer koers kent u de nieuwe winnaar. Rond 17.15u verwachten we hem aan de finish.

