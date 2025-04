Wat een anticlimax voor Visma-Lease a Bike: Neilson Powless vloert drie bijtjes in de sprint, Wout van Aert op 2

Per Strand Hagenes hervat na ziekte, Tosh Van der Sande is klaar voor de dienst na zijn val, al is hij hier en daar nog wel wat stram. We zijn blij dat het organisatiecomité het parcours aangepast heeft na de zware val van vorig maar ik denk niet dat Wout van Aert nog echt met die valpartij bezig is. We hebben alvast niet overwogen het programma van Wout aan te passen.