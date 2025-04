LIVESTREAM Dwars door Vlaanderen: Van Aert test de benen én de concurrentie op de Trieu

Visma-Lease a Bike heeft in de Vlaamse koersen nog geen verpletterende indruk gemaakt. In de E3 Saxo Classic kon Wout van Aert de betere renners niet volgen.



"We kijken niet alleen naar het resultaat", zegt ploegleider Arthur van Dongen. "Wout zat ingesloten op de Taaienberg, maar reed daarna wel nog een heel sterke koers. Hij heeft zich danig herpakt, maar de wedstrijd lag toen al in een beslissende plooi."



"We missen ook een paar serieuze pionnen. Christophe Laporte ligt in de lappenmand en nu zijn we ook Olav Kooij kwijt. Die laatste hadden we heel goed kunnen gebruiken."



"Als het tegenzit, zit het ook echt tegen. We willen in Dwars door Vlaanderen een goede koers als team rijden en de blik op de toekomst houden. Of het van moeten is? Wij moeten ons uiterste best doen, dat is alles."