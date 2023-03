Dwars door Vlaanderen: Tom Pidcock maakt rentree, ex-winnaar Dylan van Baarle ontbreekt

clock 17:07 17 uur 07. Tom Pidcock maakt rentree. Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) maakt zijn rentree in het peloton in Dwars door Vlaanderen. Na meerdere valpartijen in Tirreno-Adriatico moest de Brit nog passen voor Milaan-Sanremo, maar nu is de winnaar van de Strade Bianche opnieuw klaar voor het klassieke werk. Hij krijgt onder meer het gezelschap van Magnus Sheffield, vorig jaar de triomfator in de Brabantse Pijl, Filippo Ganna en Ben Turner. . Tom Pidcock maakt rentree Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) maakt zijn rentree in het peloton in Dwars door Vlaanderen. Na meerdere valpartijen in Tirreno-Adriatico moest de Brit nog passen voor Milaan-Sanremo, maar nu is de winnaar van de Strade Bianche opnieuw klaar voor het klassieke werk. Hij krijgt onder meer het gezelschap van Magnus Sheffield, vorig jaar de triomfator in de Brabantse Pijl, Filippo Ganna en Ben Turner.

clock 15:52 15 uur 52. Wie er mag winnen? Voor mij mag iedereen winnen, als het maar iemand van onze ploeg is. Het lijkt allemaal gemakkelijk te gaan, maar zo werkt het niet. Elke koers is een nieuw gevecht. Met Tiesj en Christophe hebben we twee grote kanshebbers op de zege in huis, maar er zullen nog een pak ploegen azen op een overwinning nu Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar er niet bij zijn. Het wordt een uitgelezen kans, maar wij gaan er ook voor. Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma).

clock 15:52 15 uur 52. Geen Van Baarle bij Jumbo-Visma. Dylan van Baarle, dit seizoen winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad en in 2021 de beste in Waregem, zal niet van start gaan in Dwars door Vlaanderen. De 30-jarige Nederlander valt uit de selectie van Jumbo-Visma waar Tiesj Benoot, Olav Kooij, Timo Roosen, Tosh Van der Sande, Tim van Dijke en Christophe Laporte deel van uitmaken. De plaats van Van Baarle wordt ingenomen door de Italiaan Edoardo Affini. Wout van Aert was sowieso niet voorzien. Van Baarle was in de E3 Saxo Classic betrokken bij een valpartij waardoor hij diende op te geven. "Daarom start hij morgen ook niet in Roeselare", aldus sportdirecteur Grischa Niermann. "We nemen in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen geen enkel risico met Dylan. De blessures vallen mee. Dylan is zelfs alweer volop aan het trainen maar ons absolute doel is zondag de Ronde van Vlaanderen winnen en daarom blijft Van Baarle morgen aan de kant." "Christophe Laporte en Tiesj Benoot zijn onze uitgesproken kopmannen in Dwars door Vlaanderen", ging Niermann verder. "Met Olav Kooij hebben we de perfecte man in huis als het komt tot een sprint met een selecte groep."

clock 12:07 12 uur 07. Regen en wind, het maakt me niet uit. Telkens als het slecht weer is, vlieg ik, hopelijk woensdag ook. Arnaud De Lie.

clock 12:06 12 uur 06. De Lie speerpunt bij Lotto-Dstny. Met Dwars door Vlaanderen staat er woensdag opnieuw een echte kasseiklassieker op het programma. Lotto Dstny trekt met de nodige ambities richting Roeselare en rekent daarbij vooral op Arnaud De Lie. De Lie kreeg afgelopen weekend in Gent-Wevelgem heel wat pech te verduren en is er dan ook op gebrand om zich woensdag te tonen.



De Lie krijgt in Dwars door Vlaanderen onder meer het gezelschap van Caleb Ewan en Frederik Frison. Die laatste eindigde zowel in Brugge-De Panne als in Gent-Wevelgem op een knappe 4e plaats.



De selectie wordt vervolledigd door Jasper De Buyst, Pascal Eenkhoorn, Sebastien Grignard en Cedric Beullens.



clock 12:05 12 uur 05. Onze ploeg is sterker dan alleen Arnaud De Lie. Hij is een fenomeen, maar de ploeg telt ook andere jongens die heel sterk voor de dag komen. Nikolas Maes, ploegleider bij Lotto-Dstny.

clock 12:03 12 uur 03. Philipsen is kopman bij Alpecin-Deceuninck. Alpecin-Deceuninck heeft zijn selectie voor Dwars door Vlaanderen bekendgemaakt. Man in vorm Jasper Philipsen werd aangeduid als kopman.



Philipsen is de laatste weken goed op dreef. De Limburger won 2 etappes in de Tirreno en zette vorige week woensdag ook de Classic Brugge-De Panne op zijn naam. In Gent-Wevelgem zondag moest hij onderkoeld opgeven.



Philipsen krijgt woensdag het gezelschap van onder meer Quinten Hermans en Dries De Bondt, die zich afgelopen vrijdag nog liet opmerken in de E3 Saxo Classic in Harelbeke. Robbe Ghys, Edward Planckaert, Ramon Sinkeldam en Fabio Van den Bossche vervolledigen de selectie.



Wie woensdag niet aan de start verschijnt is Mathieu van der Poel. De Nederlander won de kasseiklassieker vorig jaar, maar zal zichzelf dus niet opvolgen. Van der Poel vertoeft momenteel in Spanje waar hij zich deze week wil klaarstomen voor de Ronde van Vlaanderen van komende zondag.

