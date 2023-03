Lotto-Dstny gemotiveerd voor Dwars door Vlaanderen: "Ploeg is sterker dan alleen De Lie"

De Lie kreeg afgelopen weekend in Gent-Wevelgem heel wat pech te verduren en is er dan ook op gebrand om zich woensdag te tonen. De Lie krijgt in Dwars door Vlaanderen onder meer het gezelschap van Caleb Ewan en Frederik Frison. Die laatste eindigde zowel in Brugge-De Panne als in Gent-Wevelgem op een knappe 4e plaats. De selectie wordt vervolledigd door Jasper De Buyst, Pascal Eenkhoorn, Sebastien Grignard en Cedric Beullens.

12 uur 06. De Lie speerpunt bij Lotto-Dstny. Met Dwars door Vlaanderen staat er woensdag opnieuw een echte kasseiklassieker op het programma. Lotto Dstny trekt met de nodige ambities richting Roeselare en rekent daarbij vooral op Arnaud De Lie. De Lie kreeg afgelopen weekend in Gent-Wevelgem heel wat pech te verduren en is er dan ook op gebrand om zich woensdag te tonen. De Lie krijgt in Dwars door Vlaanderen onder meer het gezelschap van Caleb Ewan en Frederik Frison. Die laatste eindigde zowel in Brugge-De Panne als in Gent-Wevelgem op een knappe 4e plaats. De selectie wordt vervolledigd door Jasper De Buyst, Pascal Eenkhoorn, Sebastien Grignard en Cedric Beullens. .

12 uur 03. Philipsen is kopman bij Alpecin-Deceuninck. Alpecin-Deceuninck heeft zijn selectie voor Dwars door Vlaanderen bekendgemaakt. Man in vorm Jasper Philipsen werd aangeduid als kopman. Philipsen is de laatste weken goed op dreef. De Limburger won 2 etappes in de Tirreno en zette vorige week woensdag ook de Classic Brugge-De Panne op zijn naam. In Gent-Wevelgem zondag moest hij onderkoeld opgeven. Philipsen krijgt woensdag het gezelschap van onder meer Quinten Hermans en Dries De Bondt, die zich afgelopen vrijdag nog liet opmerken in de E3 Saxo Classic in Harelbeke. Robbe Ghys, Edward Planckaert, Ramon Sinkeldam en Fabio Van den Bossche vervolledigen de selectie. Wie woensdag niet aan de start verschijnt is Mathieu van der Poel. De Nederlander won de kasseiklassieker vorig jaar, maar zal zichzelf dus niet opvolgen. Van der Poel vertoeft momenteel in Spanje waar hij zich deze week wil klaarstomen voor de Ronde van Vlaanderen van komende zondag. .