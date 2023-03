LIVE Dwars door Vlaanderen: kopgroep van 6 met Kristoff kleurt openingsfase

clock 12:48 Bijna een minuut. In het peloton hebben ze een klein uurtje alles en iedereen teruggefloten, maar met deze 6 renners kunnen ze blijkbaar leven. Het verschil is 50 seconden. Toch maar oppassen dat ze Kristoff niet te ver laten rijden. 2 jaar geleden was hij nog 6e in Dwars door Vlaanderen. . 12 uur 48. time difference Bijna een minuut In het peloton hebben ze een klein uurtje alles en iedereen teruggefloten, maar met deze 6 renners kunnen ze blijkbaar leven. Het verschil is 50 seconden. Toch maar oppassen dat ze Kristoff niet te ver laten rijden. 2 jaar geleden was hij nog 6e in Dwars door Vlaanderen.



clock 12:47 12 uur 47. Kristoff komt erbij! Het viertal is een zestal geworden, want Leon Heinschke en Alexander Kristoff hebben de sprong gemaakt. Vooral die laatste is een opvallende aanwezige. Hij werd eerder dit seizoen nog 4e in de Omloop en won ook onder meer een rit in de Ronde van Algarve. .

clock 12:45 12 uur 45. 4 vluchters. 4 renners hebben de eer om als eerste uit de anonimiteit te treden. Jevgeni Giditsj, Oier Lazkano, Nickolas Zukowsky en Ward Vanhoof hebben een kleine 20 seconden. Laat het peloton begaan? .

clock 12:40 12 uur 40. Dit is mijn eerste, échte klassieker. In de Bredene Koksijde Classic heb ik de Kemmelberg ook goed verteerd, al zijn het hier wel andere hellingen. Toch moet ik realistisch zijn en hopen op een sprint. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty).

clock 12:40 12 uur 40. Thijssen: "Een leuke kans, ik ga er vol voor".

clock 12:37 12 uur 37. Het peloton hapt naar elke nieuwe aanvaller. Elke poging eindigt zo snel. We zitten inmiddels in Ingelmunster. .

clock 12:32 12 uur 32. Het is echt knokken om nog maar enkele tientallen meters voorsprong bijeen te fietsen voor de vluchters. Nu proberen 7 renners toch weg te geraken. .

clock 12:23 12 uur 23. Snelle start. Het peloton heeft de pedalen meteen de sporen gegeven, want ze vliegen er vanaf de start in. Vroege ontsnappingen worden dan ook snel de kiem in gesmoord. .

clock 12:20 12 uur 20. Wachten op de eerste hindernissen. De aanloop van deze Dwars door Vlaanderen is, althans qua kasseien en klimmetjes, rustig. Pas na 50 kilometer vinden we een eerste stenenstrook, met de kasseien van de Varent. Zo'n 15 kilometer verderop is er met de Volkegemberg ook een eerste helling. .

clock 12:18 12 uur 18. Het is beter weer dan afgelopen zondag in Gent-Wevelgem, dat is in het voordeel van de rappe mannen. Als ik de benen heb, koers ik graag mee. Anders zal het eerder een defensieve rol zijn. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

clock 12:18 12 uur 18. Philipsen: "Als ik de benen heb, koers ik graag mee".

clock 12:09 12 uur 09. 171 renners, 4 niet-starters. Het peloton dat aan het peddelen is door de neutrale zone is 171 renners sterk. 4 renners zijn niet van start gegaan. Geoffrey Soupe hadden we eerder al vermeld, maar ook Alberto Bettiol (ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen), Kevin Vermaerke (DSM) en Andrii Ponomar (Arkéa-Samsic) passen. .

clock 12:05 12 uur 05 match begonnen start time Start! In Roeselare zijn de renners van start gegaan. We verwachten hen over 184 kilometer terug in Waregem.

clock 12:03 12 uur 03. Ik kan hier winnen, maar dan moeten alle puzzelstukjes goed vallen. Dan moet ik mee kunnen zijn met een kleine groep en het dan afmaken in de sprint. Maar dit is een koers die alle kanten uit kan. Ook Julian (Alaphilippe) is supergemotiveerd. Ik verwacht hem ook. Tim Merlier (Soudal-Quick Step).

clock 12:03 12 uur 03. Merlier: "Ik kan hier winnen".

clock 11:45 11 uur 45. Benoot straks op 1? "Wind in het voordeel van de aanvallers". Een man om straks zeker in de gaten te houden, is Tiesj Benoot. Hij staat voor de 8e keer aan de start van Dwars door Vlaanderen en bij zijn vorige 7 deelnames eindigde hij 5 keer in de top 7: 2e, 5e, 6e, 7e en 7e. "Van alle Vlaamse koersen heb ik hier al mijn beste reeks neergezet. Het parcours verandert af en toe, maar het is altijd hetzelfde procedé. Er staan redelijk wat sprinters aan de start, maar ik verwacht geen massasprint. Er staat vanaf de start al wind, dat is in het voordeel van de aanvallers." .



"Van alle Vlaamse koersen heb ik hier al mijn beste reeks neergezet. Het parcours verandert af en toe, maar het is altijd hetzelfde procedé. Er staan redelijk wat sprinters aan de start, maar ik verwacht geen massasprint. Er staat vanaf de start al wind, dat is in het voordeel van de aanvallers."

clock 11:45 11 uur 45. Benoot: "Verwacht geen massasprint".