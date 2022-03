Dwars door Vlaanderen mét Van der Poel en Pogacar, zonder Keukeleire

Jonas Rickaert mist de koers uit zijn regio. De Belg van Alpecin-Fenix kampt met een slapend been. Jens Keukeleire zegt ook af: de renner van EF Education-EasyPost kwam ten val in Gent-Wevelgem. "Ik heb geen breuken, maar mijn heup werd zwaar geraakt", zegt onze 33-jarige landgenoot op Instagram. Daarom geen Dwars door Vlaanderen om hersteld te zijn voor de komende races.

07 uur 08. Mét Van der Poel, Pogacar en Pidcock. Dwars door Vlaanderen is de laatste test voor de benen voor de Ronde van Vlaanderen van zondag. Onder meer Mathieu Van der Poel en Tadej Pogacar, die de voorbije weken niet in Vlaanderen koersten, komen kennismaken met de Vlaamse wegen. Vorig jaar won Dylan van Baarle na een straffe solo. De Nederlander van INEOS verdedigt zijn titel. Nog in zijn team: Tom Pidcock. De jonge Brit sukkelde in maart met zijn maag, moest opgeven in Sanremo en kon in Gent-Wevelgem nog niet meespelen. .