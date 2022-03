LIVESTREAM Dwars door Vlaanderen: Van der Poel kiest voor een lange finale

15:24 Ex-winnaar komt ten val. In het peloton lijkt de rust min of meer terug te keren en toch gaan ze tegen de grond. Gianni Vermeersch schudt met zijn hoofd, Jens Debusschere zit er versuft bij en wordt onderzocht door de dokter. . 15 uur 24. Ex-winnaar komt ten val In het peloton lijkt de rust min of meer terug te keren en toch gaan ze tegen de grond. Gianni Vermeersch schudt met zijn hoofd, Jens Debusschere zit er versuft bij en wordt onderzocht door de dokter.

15:21 15 uur 21. Brent Van Moer, Lewis Askey en Connor Swift hebben het vraagstuk dan toch kunnen oplossen. Richting Berg Ten Houte laten zij het peloton achter. Daar zien we de snufferd van Tim Declercq. . Brent Van Moer, Lewis Askey en Connor Swift hebben het vraagstuk dan toch kunnen oplossen. Richting Berg Ten Houte laten zij het peloton achter. Daar zien we de snufferd van Tim Declercq.

15:20 15 uur 20. Nog 75 kilometer. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar boezemen duidelijk angst in. Van der Poel heeft de klokken al even laten luiden. De rest staat nu te springen om de eerste boot naar Waregem te nemen, maar de plaatsjes zijn bijzonder duur. De kopgroep van 5 conserveert nog 2'58". . Nog 75 kilometer Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar boezemen duidelijk angst in. Van der Poel heeft de klokken al even laten luiden. De rest staat nu te springen om de eerste boot naar Waregem te nemen, maar de plaatsjes zijn bijzonder duur. De kopgroep van 5 conserveert nog 2'58".

15:18 15 uur 18. Campenaerts en co meten de schade op. We zien veel grimassen, maar ook veel brokken die nog gelijmd kunnen worden. . Campenaerts en co meten de schade op. We zien veel grimassen, maar ook veel brokken die nog gelijmd kunnen worden.

15:17 15 uur 17. Tadej Pogacar zit voortdurend in het wiel van Mathieu van der Poel. . José De Cauwer. Tadej Pogacar zit voortdurend in het wiel van Mathieu van der Poel. José De Cauwer

15:16 15 uur 16. Victor Campenaerts begint hier en nu aan zijn koers, Stefan Küng en Ben Turner antwoorden. . Victor Campenaerts begint hier en nu aan zijn koers, Stefan Küng en Ben Turner antwoorden.

15:16 Maria Borrestraat. Richting de volgende kasseistrook wordt er nog eens stevig aan de boom geschud. Lotto-Soudal zit prima voorin, Fabio Jakobsen is in een tweede groepje beland. . 15 uur 16. Maria Borrestraat Richting de volgende kasseistrook wordt er nog eens stevig aan de boom geschud. Lotto-Soudal zit prima voorin, Fabio Jakobsen is in een tweede groepje beland.

15:13 15 uur 13. We kijken naar een kleine guerrilla. Het zijn niet de kopmannen, wel de schaduwmannen die komen snuffelen. Het gaat om onder meer Van Dijke en Turner. We hebben al 6 hellingen mogen schrappen. . We kijken naar een kleine guerrilla. Het zijn niet de kopmannen, wel de schaduwmannen die komen snuffelen. Het gaat om onder meer Van Dijke en Turner. We hebben al 6 hellingen mogen schrappen.

15:11 15 uur 11. Alpecin-Fenix heeft het commando uit handen gegeven. De belangstelling om nu in de kijker te rijden is groot. . Alpecin-Fenix heeft het commando uit handen gegeven. De belangstelling om nu in de kijker te rijden is groot.

15:09 15 uur 09. Ik denk niet dat het tempo nog veel zal zakken. We zullen finishen rond 17 u. . José De Cauwer. Ik denk niet dat het tempo nog veel zal zakken. We zullen finishen rond 17 u. José De Cauwer

15:06 15 uur 06. Door de gedragingen van het peloton is het verschil teruggelopen tot 4'07". De zenuwslag is in gang gezet. . Door de gedragingen van het peloton is het verschil teruggelopen tot 4'07". De zenuwslag is in gang gezet.

15:02 15 uur 02. We horen de "oef" van Ronse tot hier: Van der Poel laat de anderen op adem komen. Richting de Hotond kan er geanticipeerd worden, maar Alpecin-Fenix wil de trein geenszins missen. Achteraan moet Kristoff op gang geduwd worden na een fietswissel. . We horen de "oef" van Ronse tot hier: Van der Poel laat de anderen op adem komen. Richting de Hotond kan er geanticipeerd worden, maar Alpecin-Fenix wil de trein geenszins missen. Achteraan moet Kristoff op gang geduwd worden na een fietswissel.

15:00 15 uur . Er valt even een gat na Van der Poel en je ziet meteen de paniek in de ogen van de anderen. Zij hebben niet veel zin om over te nemen. . Er valt even een gat na Van der Poel en je ziet meteen de paniek in de ogen van de anderen. Zij hebben niet veel zin om over te nemen.

14:59 14 uur 59. Nog 91 kilometer. Berekend koersen? Niet zo met Van der Poel: hij neemt mee over en probeert de finale nu al te ontpoppen. . Nog 91 kilometer Berekend koersen? Niet zo met Van der Poel: hij neemt mee over en probeert de finale nu al te ontpoppen.

14:58 14 uur 58. Het peloton wordt op een lint getrokken, maar het scheurt nog niet. Achteraan staat de poort wel open. Alpecin-Fenix slachtoffert op deze manier ook Vermote en Bayer, twee van de eigen pionnen. . Het peloton wordt op een lint getrokken, maar het scheurt nog niet. Achteraan staat de poort wel open. Alpecin-Fenix slachtoffert op deze manier ook Vermote en Bayer, twee van de eigen pionnen.

14:56 14 uur 56. Onze man op de motor meldt dat het "fris aan de vis is". Bij Alpecin-Fenix zetten ze de kachel aan: op de Stooktestraat wordt Van der Poel stilaan gelanceerd. . Onze man op de motor meldt dat het "fris aan de vis is". Bij Alpecin-Fenix zetten ze de kachel aan: op de Stooktestraat wordt Van der Poel stilaan gelanceerd.

14:54 14 uur 54. In het peloton wordt Van der Poel in de loges gehouden. Daar zitten ook Van Avermaet, Pedersen, Lampaert en de mannen van Pogacar. . In het peloton wordt Van der Poel in de loges gehouden. Daar zitten ook Van Avermaet, Pedersen, Lampaert en de mannen van Pogacar.

14:54 14 uur 54. Mads Pedersen: "Zondag was een gemiste kans, maar hopelijk heb ik dezelfde benen". Mads Pedersen: "Zondag was een gemiste kans, maar hopelijk heb ik dezelfde benen"

14:53 14 uur 53. Ik denk dat we niet al te lang meer zullen moeten wachten op actie in het peloton. Karl Vannieuwkerke. Ik denk dat we niet al te lang meer zullen moeten wachten op actie in het peloton. Karl Vannieuwkerke

14:52 14 uur 52. De Paterberg wordt opgespaard tot zondag, maar we tikken de moordende klim ei zo na. De koplopers beginnen namelijk aan de Stooktestraat. Dat is de afdaling zoals we die kennen in de Ronde van Vlaanderen na de Pater. Vandaag gaan we voor de omgekeerde richting en is het dus klimmen in plaats van dalen. . De Paterberg wordt opgespaard tot zondag, maar we tikken de moordende klim ei zo na. De koplopers beginnen namelijk aan de Stooktestraat. Dat is de afdaling zoals we die kennen in de Ronde van Vlaanderen na de Pater. Vandaag gaan we voor de omgekeerde richting en is het dus klimmen in plaats van dalen.

14:48 5'07". Het peloton staat zeker nog niet in vuur en vlam. Het verschil schommelt al een hele tijd rond de 5 minuten. . 14 uur 48. 5'07" Het peloton staat zeker nog niet in vuur en vlam. Het verschil schommelt al een hele tijd rond de 5 minuten.

14:46 14 uur 46. In de afdaling van de Trieu moet iedereen uit zijn doppen kijken. Links van de weg staan enkele vrachtwagens op een gevaarlijke plaats. . In de afdaling van de Trieu moet iedereen uit zijn doppen kijken. Links van de weg staan enkele vrachtwagens op een gevaarlijke plaats.

14:43 14 uur 43. Het is nog geen vakantieperiode, maar tijdens deze woensdagnamiddag zijn weer heel wat koersliefhebbers op post. Op de Knokteberg staan de mensen rijen dik. . Het is nog geen vakantieperiode, maar tijdens deze woensdagnamiddag zijn weer heel wat koersliefhebbers op post. Op de Knokteberg staan de mensen rijen dik.

14:41 14 uur 41. Richting de Knokteberg, de 3e bult van de dag, meldt Radio Tour een nieuwe valpartij. Onder meer Imanol Erviti (Movistar) vertoont een pijnlijke grimas. . Richting de Knokteberg, de 3e bult van de dag, meldt Radio Tour een nieuwe valpartij. Onder meer Imanol Erviti (Movistar) vertoont een pijnlijke grimas.

14:38 14 uur 38. Karl Vannieuwkerke zag op het startpodium een "messcherpe" Mathieu van der Poel. Voert hij straks een show op? "Ik denk dat dat voorbij is", meent José De Cauwer. "Hij zal meer beredeneerd koersen en niets meer laten liggen." . Karl Vannieuwkerke zag op het startpodium een "messcherpe" Mathieu van der Poel. Voert hij straks een show op? "Ik denk dat dat voorbij is", meent José De Cauwer. "Hij zal meer beredeneerd koersen en niets meer laten liggen."

14:37 14 uur 37. Tom Pidcock: "Geen al te lange koers: dat is momenteel ideaal voor mij". Tom Pidcock: "Geen al te lange koers: dat is momenteel ideaal voor mij"

14:35 14 uur 35. Tadej Pogacar kijkt hier echt naar uit. Het is geen verplicht nummertje. Hij heeft zelf gekozen voor deze nieuwe prikkel. . José De Cauwer. Tadej Pogacar kijkt hier echt naar uit. Het is geen verplicht nummertje. Hij heeft zelf gekozen voor deze nieuwe prikkel. José De Cauwer

14:34 14 uur 34. Twee jongens van Sport Vlaanderen-Baloise moeten voet aan de grond zetten. Op de smalle wegen slingeren we van de ene hindernis naar de andere. De zenuwen gieren nog niet door de kelen, maar het gevecht voor de beste posities is wel ingezet. . Twee jongens van Sport Vlaanderen-Baloise moeten voet aan de grond zetten. Op de smalle wegen slingeren we van de ene hindernis naar de andere. De zenuwen gieren nog niet door de kelen, maar het gevecht voor de beste posities is wel ingezet.

14:30 14 uur 30. Eén en livestream. Ons commentaarduo begint eraan. Het peloton staat nog 4'55" in het krijt. . Eén en livestream Ons commentaarduo begint eraan. Het peloton staat nog 4'55" in het krijt.

14:26 Het wonderkind kreeg vanmiddag nog wat tips van zijn voormalige ploegleider. Allan Peiper wil zich concentreren op zijn gezondheid en heeft zijn taken bij UAE teruggegeven. . 14 uur 26. Het wonderkind kreeg vanmiddag nog wat tips van zijn voormalige ploegleider. Allan Peiper wil zich concentreren op zijn gezondheid en heeft zijn taken bij UAE teruggegeven.

14:25 14 uur 25. Het is Julien Vermote die zoals in zijn beste dagen het peloton op sleeptouw neemt. . Het is Julien Vermote die zoals in zijn beste dagen het peloton op sleeptouw neemt.

14:23 Nieuwe Kwaremont (1/13). De Nieuwe Kwaremont luidt het begin van de hellingenzone in. We herhalen graag dat de meest bekende hellingen in de Vlaamse Ardennen niet aangesneden worden. Meestal gaat het om een zijflank van zo'n bekende heuvel. Ze zullen hoe dan ook pijn doen aan de benen. . 14 uur 23. Nieuwe Kwaremont (1/13) De Nieuwe Kwaremont luidt het begin van de hellingenzone in. We herhalen graag dat de meest bekende hellingen in de Vlaamse Ardennen niet aangesneden worden. Meestal gaat het om een zijflank van zo'n bekende heuvel. Ze zullen hoe dan ook pijn doen aan de benen.

14:19 14 uur 19. Dries Van Gestel: "Wij hebben geen baat bij een sprint". Dries Van Gestel: "Wij hebben geen baat bij een sprint"

14:19 14 uur 19. Of dit de periode is om te oogsten? Dat is pas in mei, niet? Dries Van Gestel (TotalEnergies). Of dit de periode is om te oogsten? Dat is pas in mei, niet? Dries Van Gestel (TotalEnergies)

14:16 14 uur 16. Terwijl we Oost-Vlaanderen enteren, gaat de snelheid in het peloton de hoogte in. Laurenz Rex gaat tegen de grond en wordt afgevoerd. Het verschil met de 5 leiders: 5'16". . Terwijl we Oost-Vlaanderen enteren, gaat de snelheid in het peloton de hoogte in. Laurenz Rex gaat tegen de grond en wordt afgevoerd. Het verschil met de 5 leiders: 5'16".

14:11 Ook op Radio 1 kunt u de finale van deze koers volgen. . 14 uur 11. Ook op Radio 1 kunt u de finale van deze koers volgen.

14:06 14 uur 06. Met de koplopers betreden we de eerste lading stenen van de dag. Na 55 kilometer duikt de Varentstraat op. Over 10 kilometer beginnen we ook aan de sliert hellingen. . Met de koplopers betreden we de eerste lading stenen van de dag. Na 55 kilometer duikt de Varentstraat op. Over 10 kilometer beginnen we ook aan de sliert hellingen.

14:03 14 uur 03. Alpecin-Fenix werkt. Op kop van het peloton worden de ploegmaats van Mathieu van der Poel gemeld. Of ook: de makkers van Jasper Philipsen. Hij is het alternatief voor een sprint. Tim Merlier, vorig jaar 3e in deze koers, werd niet opgenomen in de selectie. . Alpecin-Fenix werkt Op kop van het peloton worden de ploegmaats van Mathieu van der Poel gemeld. Of ook: de makkers van Jasper Philipsen. Hij is het alternatief voor een sprint. Tim Merlier, vorig jaar 3e in deze koers, werd niet opgenomen in de selectie.

14:01 14 uur 01. Voorin is Nils Politt met zijn 28 lentes de nestor van het gezelschap. De Duitser met de hagelwitte tanden eindigde 2e in Parijs-Roubaix 2019 na Philippe Gilbert. Dat gebeurde nog in het shirt van Katjoesja. Zijn volledige doorbraak in het klassieke werk laat sindsdien een beetje op zich wachten. Vorig jaar won hij wel een rit in de Tour. . Voorin is Nils Politt met zijn 28 lentes de nestor van het gezelschap. De Duitser met de hagelwitte tanden eindigde 2e in Parijs-Roubaix 2019 na Philippe Gilbert. Dat gebeurde nog in het shirt van Katjoesja. Zijn volledige doorbraak in het klassieke werk laat sindsdien een beetje op zich wachten. Vorig jaar won hij wel een rit in de Tour.

13:56 3'50". Aan het einde van het eerste wedstrijduur rijdt het peloton "à l'aise". De voorsprong van de 5 leiders zwelt aan. Het gemiddelde na het eerste uur: 47 km/u. Stevig! . 13 uur 56. 3'50" Aan het einde van het eerste wedstrijduur rijdt het peloton "à l'aise". De voorsprong van de 5 leiders zwelt aan. Het gemiddelde na het eerste uur: 47 km/u. Stevig!

13:54 13 uur 54. Florian Vermeersch: "Ik had veel last van mijn rug na een val in Le Samyn, maar ik merk nu wel beterschap". Florian Vermeersch: "Ik had veel last van mijn rug na een val in Le Samyn, maar ik merk nu wel beterschap"

13:52 13 uur 52. Ik heb vanochtend niets speciaals gemerkt aan Victor (Campenaerts). Ik denk dat hij geen extra stress heeft. Florian Vermeersch (Lotto-Soudal). Ik heb vanochtend niets speciaals gemerkt aan Victor (Campenaerts). Ik denk dat hij geen extra stress heeft. Florian Vermeersch (Lotto-Soudal)

13:51 13 uur 51. Voorin zitten enkele ervaringsdeskundigen van de voorbije weken. Aaron Verwilst en Mathijs Paasschens hebben we al in een vlucht gezien, Johan Jacobs was zondag nog een van de verkenners tijdens Gent-Wevelgem en mogen we met een beetje chauvinisme beschouwen als een halve Vlaming. Hij heeft een Belgische vader en is getrouwd met de dochter van ex-veldrijder Ivan Messelis. . Voorin zitten enkele ervaringsdeskundigen van de voorbije weken. Aaron Verwilst en Mathijs Paasschens hebben we al in een vlucht gezien, Johan Jacobs was zondag nog een van de verkenners tijdens Gent-Wevelgem en mogen we met een beetje chauvinisme beschouwen als een halve Vlaming. Hij heeft een Belgische vader en is getrouwd met de dochter van ex-veldrijder Ivan Messelis.

13:45 13 uur 45. De split is gerealiseerd. We zijn benieuwd wie nu opstaat in het peloton. Er zijn veel ploegen met een sprinter, maar dit is geen sprinterskoers zoals vorige week tussen Brugge en De Panne. . De split is gerealiseerd. We zijn benieuwd wie nu opstaat in het peloton. Er zijn veel ploegen met een sprinter, maar dit is geen sprinterskoers zoals vorige week tussen Brugge en De Panne.

13:42 40" voor kopgroep. Met z'n vijven gaan ze op pad. Zit hier muziek in? Zo lijkt het toch. De namen: Nils Politt (Bora-Hansgrohe) Johan Jacobs (Movistar) Kelland O'Brien (BikeExchange) Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise) Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) . 13 uur 42. 40" voor kopgroep Met z'n vijven gaan ze op pad. Zit hier muziek in? Zo lijkt het toch. De namen: Nils Politt (Bora-Hansgrohe) Johan Jacobs (Movistar) Kelland O'Brien (BikeExchange) Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise) Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB)

13:40 Bij deze valpartij verlieten Bjerg, Kirsch en Pöstlberger de koers. 13 uur 40. Bij deze valpartij verlieten Bjerg, Kirsch en Pöstlberger de koers

13:37 13 uur 37. Tadej Pogacar heeft geen parcourskennis, maar de Sloveen zal heus wel beseffen dat het bij deze doortocht door Waregem nog niet om de knikkers gaat. . Tadej Pogacar heeft geen parcourskennis, maar de Sloveen zal heus wel beseffen dat het bij deze doortocht door Waregem nog niet om de knikkers gaat.

13:35 Het team van Sep Vanmarcke zit pas echt in de hoek waar de klappen vallen. . 13 uur 35. Het team van Sep Vanmarcke zit pas echt in de hoek waar de klappen vallen.

13:33 13 uur 33. Wat Julian Alaphilippe betreft: op zijn Instagram-verhaal deelt hij dat hij volgende week weer koerst in het Baskenland. Die rittenkoers gaat maandag van start. Al zou hij natuurlijk niet de eerste gek zijn die zondag na de Ronde nog op het vliegtuig naar Spanje stapt... . Wat Julian Alaphilippe betreft: op zijn Instagram-verhaal deelt hij dat hij volgende week weer koerst in het Baskenland. Die rittenkoers gaat maandag van start. Al zou hij natuurlijk niet de eerste gek zijn die zondag na de Ronde nog op het vliegtuig naar Spanje stapt...

13:31 13 uur 31. Tim Declercq: "Julian Alaphilippe in de Ronde? Bij mijn weten zijn er geen plannen". Tim Declercq: "Julian Alaphilippe in de Ronde? Bij mijn weten zijn er geen plannen"

13:30 13 uur 30. Wij hebben niet de topfavoriet. Mijn rol wordt dus misschien een beetje anders dan gewoonlijk. . Tim Declercq (Quick Step-Alpha Vinyl). Wij hebben niet de topfavoriet. Mijn rol wordt dus misschien een beetje anders dan gewoonlijk. Tim Declercq (Quick Step-Alpha Vinyl)

13:28 13 uur 28. 14.30 u op Eén. Over een uur pikken Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer in voor een rechtstreeks verslag op Eén. Vanavond is er rond 21.30 u een nieuwe aflevering van Vive le Vélo, Leve de Ronde. De gasten zijn Bas Tietema, Allan Peiper en Bert De Backer. . 14.30 u op Eén Over een uur pikken Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer in voor een rechtstreeks verslag op Eén. Vanavond is er rond 21.30 u een nieuwe aflevering van Vive le Vélo, Leve de Ronde. De gasten zijn Bas Tietema, Allan Peiper en Bert De Backer.

13:26 13 uur 26. Na een halfuurtje is men er nog altijd niet in geslaagd om uit de greep van het peloton te blijven. Ook vorig jaar duurde het een eeuwigheid voor er sprake was van een vlucht. . Na een halfuurtje is men er nog altijd niet in geslaagd om uit de greep van het peloton te blijven. Ook vorig jaar duurde het een eeuwigheid voor er sprake was van een vlucht.

13:22 13 uur 22. "Een kus van de juf en een bank vooruit?": Tiesj Benoot glimlacht bij de openingsvraag. "Een kus van de juf en een bank vooruit?": Tiesj Benoot glimlacht bij de openingsvraag

13:18 Pogacar verliest een mannetje. Twee renners verlaten de koers na de val van zonet: het gaat om Mikkel Bjerg (UAE), Alex Kirsch (Trek-Segafredo) en Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe). . 13 uur 18. Pogacar verliest een mannetje Twee renners verlaten de koers na de val van zonet: het gaat om Mikkel Bjerg (UAE), Alex Kirsch (Trek-Segafredo) en Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe).

13:16 Jumbo-Visma zet in op onder meer Benoot, Teunissen, Dekker en Kooij. 13 uur 16. Jumbo-Visma zet in op onder meer Benoot, Teunissen, Dekker en Kooij

13:16 13 uur 16. Met het peloton doorkruisen we Harelbeke. De showmannen van vrijdag, Wout van Aert en Christophe Laporte, slaan deze koers over. . Met het peloton doorkruisen we Harelbeke. De showmannen van vrijdag, Wout van Aert en Christophe Laporte, slaan deze koers over.

13:14 Eerste val. Na 20 minuten koers wordt de eerste val van de dag gesignaleerd: UAE, Astana, Trek en Bora delen in de klappen. . 13 uur 14. Eerste val Na 20 minuten koers wordt de eerste val van de dag gesignaleerd: UAE, Astana, Trek en Bora delen in de klappen.

13:13 13 uur 13. Na de pogingen van enkele eenzaten ontstaat er een groepje van 6 lieden. Nog voor we hun levensvatbaarheid kunnen onderzoeken, klapt het boek al dicht. . Na de pogingen van enkele eenzaten ontstaat er een groepje van 6 lieden. Nog voor we hun levensvatbaarheid kunnen onderzoeken, klapt het boek al dicht.

13:09 13 uur 09. Tadej Pogacar: "Ik weet niet wat ik kan verwachten, we zullen achteraf evalueren". Tadej Pogacar: "Ik weet niet wat ik kan verwachten, we zullen achteraf evalueren"

13:09 13 uur 09. Dit wordt sowieso een harde koers en een geweldige ervaring. . Tadej Pogacar (UAE). Dit wordt sowieso een harde koers en een geweldige ervaring. Tadej Pogacar (UAE)

13:08 13 uur 08. In Ingelmunster, waar Yves Lampaert vorig jaar Belgisch kampioen tijdrijden werd, zien we nog steeds een compact peloton. . In Ingelmunster, waar Yves Lampaert vorig jaar Belgisch kampioen tijdrijden werd, zien we nog steeds een compact peloton.

13:05 13 uur 05. Mocht het tot een sprint komen, dan hoopt Lotto-Soudal dat Arnaud De Lie overleeft. De neoprof wordt geholpen na een lekke band, ook Stefan Bissegger zit in datzelfde schuitje. . Mocht het tot een sprint komen, dan hoopt Lotto-Soudal dat Arnaud De Lie overleeft. De neoprof wordt geholpen na een lekke band, ook Stefan Bissegger zit in datzelfde schuitje.

13:02 13 uur 02. Na iets meer dan 4 kilometer geeft een van de informanten een eerste rugnummer door. Mathias Norsgaard (Movistar) rijdt weg uit het peloton. De Deense Tim Declercq is de broer van Emma, een van de toppers in het vrouwenpeloton. Mikkel Bjerg is zijn schoonbroer. De aanval is evenwel al geneutraliseerd. . Na iets meer dan 4 kilometer geeft een van de informanten een eerste rugnummer door. Mathias Norsgaard (Movistar) rijdt weg uit het peloton. De Deense Tim Declercq is de broer van Emma, een van de toppers in het vrouwenpeloton. Mikkel Bjerg is zijn schoonbroer. De aanval is evenwel al geneutraliseerd.

13:00 13 uur . Oliver Naesen: "Tadej Pogacar kent deze wegen niet, maar Biniam Girmay heeft bewezen dat dat niets uitmaakt". Oliver Naesen: "Tadej Pogacar kent deze wegen niet, maar Biniam Girmay heeft bewezen dat dat niets uitmaakt"

12:59 12 uur 59. Tip van Naesen voor Pogacar. Oliver Naesen was weer heerlijk spontaan in zijn gesprekje bij de start. "Met dit deelnemersveld mag je hier redelijk snel animo verwachten", zei hij. "Mocht ik Tadej Pogacar zijn, ik zou zo snel mogelijk aanvallen. Er kan normaal gezien toch vrijwel niemand volgen." "Wat ik zelf dan moet doen? Halfkoers zullen de groten al aanvallen. Als je er nog vroeger aan moet beginnen, dan kom je eigenlijk al bij de vroege vlucht uit. En nja..." . Tip van Naesen voor Pogacar Oliver Naesen was weer heerlijk spontaan in zijn gesprekje bij de start. "Met dit deelnemersveld mag je hier redelijk snel animo verwachten", zei hij. "Mocht ik Tadej Pogacar zijn, ik zou zo snel mogelijk aanvallen. Er kan normaal gezien toch vrijwel niemand volgen." "Wat ik zelf dan moet doen? Halfkoers zullen de groten al aanvallen. Als je er nog vroeger aan moet beginnen, dan kom je eigenlijk al bij de vroege vlucht uit. En nja..."

12:55 12 uur 55. Zonet is de officiële start gegeven. Op hellingen kunnen we niet rekenen om het pakket in deze fase van de koers te reduceren. . Zonet is de officiële start gegeven. Op hellingen kunnen we niet rekenen om het pakket in deze fase van de koers te reduceren.

12:51 Wie is er niet gestart? Jonathan Milan (Bahrain Victorious) Jenthe Biermans (Israel-Premier Tech) Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech) Jordi Warlop (B&B) Soren Warenskjold (Uno-X) . 12 uur 51. Wie is er niet gestart? Jonathan Milan (Bahrain Victorious) Jenthe Biermans (Israel-Premier Tech) Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech) Jordi Warlop (B&B) Soren Warenskjold (Uno-X)

12:49 12 uur 49. Victor Campenaerts: "Hopelijk wordt het vandaag een feilloze koers". Victor Campenaerts: "Hopelijk wordt het vandaag een feilloze koers"

12:49 12 uur 49. Met Pogacar en Van der Poel zijn er grotere rode vlaggen dan ik in dit peloton. . Victor Campenaerts (Lotto-Soudal). Met Pogacar en Van der Poel zijn er grotere rode vlaggen dan ik in dit peloton. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal)

12:48 Rijdt Lotto-Soudal straks met 8 man? 12 uur 48. Rijdt Lotto-Soudal straks met 8 man?

12:46 12 uur 46. We verlaten Roeselare voor deze vrij korte klassieker. Na een neutralisatie van net geen 5 kilometer volgt het officiële startschot. . We verlaten Roeselare voor deze vrij korte klassieker. Na een neutralisatie van net geen 5 kilometer volgt het officiële startschot.

12:45 12 uur 45 match begonnen Start



12:43 12 uur 43. Heel wat ex-winnaars gaan zo meteen van start: Dylan van Baarle (2021), Mathieu van der Poel (2019), Yves Lampaert (2018 en 2017), Jens Debusschere (2016), Jelle Wallays (2015) en Niki Terpstra (2014 en 2012). . Heel wat ex-winnaars gaan zo meteen van start: Dylan van Baarle (2021), Mathieu van der Poel (2019), Yves Lampaert (2018 en 2017), Jens Debusschere (2016), Jelle Wallays (2015) en Niki Terpstra (2014 en 2012).

12:36 12 uur 36. Mathieu van der Poel: "Ik denk wel dat ik in orde ben". Mathieu van der Poel: "Ik denk wel dat ik in orde ben"

12:35 12 uur 35. Of ik minder impulsief zal koersen en meer aan oogsten zal denken? Ik koers nog steeds op mijn manier en dat blijf ik doen als mijn benen er zijn. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Of ik minder impulsief zal koersen en meer aan oogsten zal denken? Ik koers nog steeds op mijn manier en dat blijf ik doen als mijn benen er zijn. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

12:31 12 uur 31. Alle ploegen zijn de revue gepasseerd. Zo meteen verzamelen we hier de beste quotes en video's. Om 12.45 u wordt het peloton op gang geschoten. . Alle ploegen zijn de revue gepasseerd. Zo meteen verzamelen we hier de beste quotes en video's. Om 12.45 u wordt het peloton op gang geschoten.

12:14 12 uur 14. Intussen verschijnt Alpecin-Fenix met Mathieu van der Poel op het startpodium in Roeselare. De decibelmeter gaat meteen de hoogte in. . Intussen verschijnt Alpecin-Fenix met Mathieu van der Poel op het startpodium in Roeselare. De decibelmeter gaat meteen de hoogte in.

12:00 12 uur . Sep Vanmarcke: "Meedoen voor de prijzen is niet realistisch: Roubaix is het enige doel". Sep Vanmarcke: "Meedoen voor de prijzen is niet realistisch: Roubaix is het enige doel"

11:55 11 uur 55. We zijn vandaag maar met z'n drieën. Toen we vanochtend hoorden dat er nog 2 zieken waren, was het een begrafenisstemming. Het is niet meer grappig. Het blijft maar mislopen. Het is jammer en frustrerend. . Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech). We zijn vandaag maar met z'n drieën. Toen we vanochtend hoorden dat er nog 2 zieken waren, was het een begrafenisstemming. Het is niet meer grappig. Het blijft maar mislopen. Het is jammer en frustrerend. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech)

11:54 Van dit vijftal zijn er nog 2 renners uitgevallen. 11 uur 54. Van dit vijftal zijn er nog 2 renners uitgevallen.

11:47 11 uur 47. Laatste optreden in Vlaanderen van Kragh Andersen. Zonet is Søren Kragh Andersen bij onze reporter gepasseerd. De Deen, 7e in Sanremo en 5e in Gent-Wevelgem, bevestigt nog eens dat dit normaal gezien zijn laatste Vlaamse afspraak is. Hij mikt op de Ardennen. "Ik moet deze kans dus grijpen", zegt de Deen van DSM, dat dit seizoen nog niet gewonnen heeft. "Het is een belangrijke dag." "Dit parcours biedt een kans aan de snelle mannen, maar ook de aanvallers kunnen iets forceren als de koers hard genoeg is. Ik hoop dus dat het een lange finale wordt." . Laatste optreden in Vlaanderen van Kragh Andersen Zonet is Søren Kragh Andersen bij onze reporter gepasseerd. De Deen, 7e in Sanremo en 5e in Gent-Wevelgem, bevestigt nog eens dat dit normaal gezien zijn laatste Vlaamse afspraak is. Hij mikt op de Ardennen. "Ik moet deze kans dus grijpen", zegt de Deen van DSM, dat dit seizoen nog niet gewonnen heeft. "Het is een belangrijke dag." "Dit parcours biedt een kans aan de snelle mannen, maar ook de aanvallers kunnen iets forceren als de koers hard genoeg is. Ik hoop dus dat het een lange finale wordt."

09:53 09 uur 53. Het parcours van deze editie bevat enkele nieuwkomers. Risicopunten zoals de Kluisberg, Taaienberg en de Stationsberg zijn uit veiligheidsoverwegingen zo kort voor de Ronde van Vlaanderen geschrapt. De Zeelstraat, de Stooktestraat en de Ladeuze doen hun intrede. De Stooktestraat is eigenlijk de weg die de renners normaal als afdaling hanteren na de Paterberg, maar wordt nu dus in de omgekeerde richting aangesneden. Ook de Ladeuze ligt meestal als afdaling in het parcours, maar vandaag gaan we voor de klimkant. . Het parcours van deze editie bevat enkele nieuwkomers. Risicopunten zoals de Kluisberg, Taaienberg en de Stationsberg zijn uit veiligheidsoverwegingen zo kort voor de Ronde van Vlaanderen geschrapt. De Zeelstraat, de Stooktestraat en de Ladeuze doen hun intrede. De Stooktestraat is eigenlijk de weg die de renners normaal als afdaling hanteren na de Paterberg, maar wordt nu dus in de omgekeerde richting aangesneden. Ook de Ladeuze ligt meestal als afdaling in het parcours, maar vandaag gaan we voor de klimkant.

09:42 De weersomstandigheden lijken al bij al nog mee te vallen. Dat wordt donderdag en vrijdag een ander paar mouwen, want dan wordt er (smeltende) sneeuw voorspeld. Sometimes it snows in april! 09 uur 42. De weersomstandigheden lijken al bij al nog mee te vallen. Dat wordt donderdag en vrijdag een ander paar mouwen, want dan wordt er (smeltende) sneeuw voorspeld. Sometimes it snows in april!

09:40 09 uur 40. 76e editie van Dwars door Vlaanderen. Het is weer tijd voor koers! Om 12.45 u moeten de kuiten in Roeselare ingesmeerd zijn voor een tocht van 183,7 kilometer tot in Waregem. Na ruim 80 kilometer is de Nieuwe Kwaremont de eerste helling van de dag, de Holstraat is de laatste hindernis op 8 kilometer van de finish. De renners krijgen een menu van 13 hellingen en 5 kasseistroken voorgeschoteld. . 76e editie van Dwars door Vlaanderen Het is weer tijd voor koers! Om 12.45 u moeten de kuiten in Roeselare ingesmeerd zijn voor een tocht van 183,7 kilometer tot in Waregem. Na ruim 80 kilometer is de Nieuwe Kwaremont de eerste helling van de dag, de Holstraat is de laatste hindernis op 8 kilometer van de finish. De renners krijgen een menu van 13 hellingen en 5 kasseistroken voorgeschoteld.

30-03-2022 30-03-2022.

16:22 16 uur 22. Wij zitten morgen vlakbij de hippodroom van Waregem, het is dus altijd beter om op verschillende paarden te wedden. Mathieu heeft zijn koersdagen in de Coppi e Bartali heel goed verteerd. Hij behaalde daar zelfs een ritzege. Dan ben je wel goed, zeker? . Michel Cornelisse (ploegleider Alpecin-Fenix). Wij zitten morgen vlakbij de hippodroom van Waregem, het is dus altijd beter om op verschillende paarden te wedden. Mathieu heeft zijn koersdagen in de Coppi e Bartali heel goed verteerd. Hij behaalde daar zelfs een ritzege. Dan ben je wel goed, zeker? Michel Cornelisse (ploegleider Alpecin-Fenix)

16:21 16 uur 21. Dwars door Vlaanderen is lastiger geworden in vergelijking met vorige edities. Met renners als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar is het moeilijk te voorspellen waar de koers zal openbreken. We zien het wel. En komt het toch tot een groepssprint, dan trekken we de kaart van Jasper Philipsen. Michel Cornelisse (ploegleider Alpecin-Fenix). Dwars door Vlaanderen is lastiger geworden in vergelijking met vorige edities. Met renners als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar is het moeilijk te voorspellen waar de koers zal openbreken. We zien het wel. En komt het toch tot een groepssprint, dan trekken we de kaart van Jasper Philipsen Michel Cornelisse (ploegleider Alpecin-Fenix)

14:31 14 uur 31. Als Alexander Kristoff in orde is, verwachten wij hem wel in de finale. . Intermarché-Wanty-Gobert speelt Kristoff uit. Als Alexander Kristoff in orde is, verwachten wij hem wel in de finale. Intermarché-Wanty-Gobert speelt Kristoff uit

08:08 08 uur 08. Dwars door Vlaanderen Meesterknecht Tim Declercq hervat in Dwars door Vlaanderen na hartproblemen

07:12 07 uur 12. Geen Jonas Rickaert en Jens Keukeleire. Jonas Rickaert mist de koers uit zijn regio. De Belg van Alpecin-Fenix kampt met een slapend been. Jens Keukeleire zegt ook af: de renner van EF Education-EasyPost kwam ten val in Gent-Wevelgem. "Ik heb geen breuken, maar mijn heup werd zwaar geraakt", zegt onze 33-jarige landgenoot op Instagram. Daarom geen Dwars door Vlaanderen om hersteld te zijn voor de komende races. . Geen Jonas Rickaert en Jens Keukeleire Jonas Rickaert mist de koers uit zijn regio. De Belg van Alpecin-Fenix kampt met een slapend been.



Jens Keukeleire zegt ook af: de renner van EF Education-EasyPost kwam ten val in Gent-Wevelgem. "Ik heb geen breuken, maar mijn heup werd zwaar geraakt", zegt onze 33-jarige landgenoot op Instagram. Daarom geen Dwars door Vlaanderen om hersteld te zijn voor de komende races.

