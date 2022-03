LIVE Dwars door Vlaanderen: Pogacar verliest met Bjerg een knecht na een val

Met het peloton doorkruisen we Harelbeke. De showmannen van vrijdag, Wout van Aert en Christophe Laporte, slaan deze koers over.

13 uur 16. Met het peloton doorkruisen we Harelbeke. De showmannen van vrijdag, Wout van Aert en Christophe Laporte, slaan deze koers over. .

In Ingelmunster, waar Yves Lampaert vorig jaar Belgisch kampioen tijdrijden werd, zien we nog steeds een compact peloton.

13 uur 08. In Ingelmunster, waar Yves Lampaert vorig jaar Belgisch kampioen tijdrijden werd, zien we nog steeds een compact peloton. .

Paul Herygers kruipt voor een dag in de rol van seingever en is onder de indruk: "Zonder hen geen koers"

13:02

13 uur 02. Na iets meer dan 4 kilometer geeft een van de informanten een eerste rugnummer door. Mathias Norsgaard (Movistar) rijdt weg uit het peloton. De Deense Tim Declercq is de broer van Emma, een van de toppers in het vrouwenpeloton. Mikkel Bjerg is zijn schoonbroer. De aanval is evenwel al geneutraliseerd. .