Dwars door Vlaanderen: "Beter om op verschillende paarden te wedden", zegt Alpecin-Fenix

Wij zitten morgen vlakbij de hippodroom van Waregem, het is dus altijd beter om op verschillende paarden te wedden. Mathieu heeft zijn koersdagen in de Coppi e Bartali heel goed verteerd. Hij behaalde daar zelfs een ritzege. Dan ben je wel goed, zeker? Michel Cornelisse (ploegleider Alpecin-Fenix).

Dwars door Vlaanderen is lastiger geworden in vergelijking met vorige edities. Met renners als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar is het moeilijk te voorspellen waar de koers zal openbreken. We zien het wel. En komt het toch tot een groepssprint, dan trekken we de kaart van Jasper Philipsen. Michel Cornelisse (ploegleider Alpecin-Fenix).

Als Alexander Kristoff in orde is, verwachten wij hem wel in de finale. Intermarché-Wanty-Gobert speelt Kristoff uit.

08:08 08 uur 08. Dwars door Vlaanderen Meesterknecht Tim Declercq hervat in Dwars door Vlaanderen na hartproblemen

Geen Jonas Rickaert en Jens Keukeleire. Jonas Rickaert mist de koers uit zijn regio. De Belg van Alpecin-Fenix kampt met een slapend been. Jens Keukeleire zegt ook af: de renner van EF Education-EasyPost kwam ten val in Gent-Wevelgem. "Ik heb geen breuken, maar mijn heup werd zwaar geraakt", zegt onze 33-jarige landgenoot op Instagram. Daarom geen Dwars door Vlaanderen om hersteld te zijn voor de komende races.



Jens Keukeleire zegt ook af: de renner van EF Education-EasyPost kwam ten val in Gent-Wevelgem. "Ik heb geen breuken, maar mijn heup werd zwaar geraakt", zegt onze 33-jarige landgenoot op Instagram. Daarom geen Dwars door Vlaanderen om hersteld te zijn voor de komende races.

