17 uur 07. Deelnemerslijst. Na veel vijven en zessen is de officiële deelnemerslijst gepubliceerd. Trek-Segafredo en Bora-Hansgrohe verschijnen aan de start. Bekijk hier wie woensdag op de fiets kruipt. .

14 uur 59. Mathieu van der Poel? We zien wel waar hij wil aanvallen en zijn benen niet kan stilhouden. Ploegleider Bart Leysen.

14 uur 57. Van der Poel, Merlier én Philipsen bij Alpecin-Fenix. Mathieu van der Poel zit in de laatste rechte lijn richting de Ronde van Vlaanderen. Ook morgen in Dwars door Vlaanderen is hij de uittredende kampioen. Zijn team komt met een sterke equipe aan de start. Tim Merlier en Jasper Philipsen koersen ook mee. .