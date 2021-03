LIVE Dwars door Vlaanderen: Eindelijk een kopgroep met Wallays en Vermeersch

14:26 14 uur 26. Over 20 minuten mogen Michel Wuyts en José De Cauwer uw derny zijn tijdens de finale. Ondanks de rotvaart zal u alle cruciale hellingen nog op de eerste rij kunnen bekijken. . Over 20 minuten mogen Michel Wuyts en José De Cauwer uw derny zijn tijdens de finale. Ondanks de rotvaart zal u alle cruciale hellingen nog op de eerste rij kunnen bekijken.

14:24 Tijdsverschil. De verschillen blijven vrij klein. Achtervolger Eekhoff zwemt op 45", het peloton wordt op 1'10" geklokt. Na twee uur koers blijft het gemiddelde ontzettend hoog: 48,5 km/u. . 14 uur 24. Tijdsverschil De verschillen blijven vrij klein. Achtervolger Eekhoff zwemt op 45", het peloton wordt op 1'10" geklokt. Na twee uur koers blijft het gemiddelde ontzettend hoog: 48,5 km/u.

14:21 14 uur 21. Retro: Jelle Wallays wint Dwars door Vlaanderen in 2015. Retro: Jelle Wallays wint Dwars door Vlaanderen in 2015

14:20 14 uur 20. Hayter niet meer mee. De koersradio lijkt zich te corrigeren, want Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) wordt niet meer vermeld. Dat betekent dat we met Jelle Wallays (Cofidis) en Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) twee Belgische soldaten aan het front hebben. . Hayter niet meer mee De koersradio lijkt zich te corrigeren, want Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) wordt niet meer vermeld. Dat betekent dat we met Jelle Wallays (Cofidis) en Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) twee Belgische soldaten aan het front hebben.

14:18 14 uur 18. Van Vleuten wint bij de vrouwen! Terwijl er met Nils Eekhoff (DSM) nog een tegenaanvaller wordt gesignaleerd, kennen we de winnares bij de vrouwen. Annemiek van Vleuten was de snelste in een sprint à deux met Katarzyna Niewiadoma. . Van Vleuten wint bij de vrouwen! Terwijl er met Nils Eekhoff (DSM) nog een tegenaanvaller wordt gesignaleerd, kennen we de winnares bij de vrouwen. Annemiek van Vleuten was de snelste in een sprint à deux met Katarzyna Niewiadoma.

14:17 Het peloton laat de rust even terugkeren. 14 uur 17. Het peloton laat de rust even terugkeren

14:16 14 uur 16. Deze koers is niet zo lastig als de Ronde, maar het is zeker een pittig parcours. Het wordt hier vaak tactisch. Wie de koers kan lezen, heeft een voordeel. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step). Deze koers is niet zo lastig als de Ronde, maar het is zeker een pittig parcours. Het wordt hier vaak tactisch. Wie de koers kan lezen, heeft een voordeel. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step)

14:13 35". Ons koptrio kan toch even ademen. Het peloton staat voor het eerst in deze koers, na 85 kilometer om exact te zijn, een bonus toe aan een vluchtersgroepje. . 14 uur 13. 35" Ons koptrio kan toch even ademen. Het peloton staat voor het eerst in deze koers, na 85 kilometer om exact te zijn, een bonus toe aan een vluchtersgroepje.

14:11 14 uur 11. 2 Belgen sluiten aan bij Hayter. Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) zet dapper door. De Brit wordt gesteund door Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) en Jelle Wallays (Cofidis). . 2 Belgen sluiten aan bij Hayter Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) zet dapper door. De Brit wordt gesteund door Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) en Jelle Wallays (Cofidis).

14:09 14 uur 09. Van 5 naar 4 bij Trek-Segafredo. De voorbereiding van Trek-Segafredo was door de coronamaatregelen verre van ideaal. Ryan Mullen knijpt de remmen dicht. Ethan Hayter is intussen zo goed als gegrepen door de voorwacht van het peloton. . Van 5 naar 4 bij Trek-Segafredo De voorbereiding van Trek-Segafredo was door de coronamaatregelen verre van ideaal. Ryan Mullen knijpt de remmen dicht. Ethan Hayter is intussen zo goed als gegrepen door de voorwacht van het peloton.

14:08 14 uur 08. Mathieu van der Poel draait vandaag nog eens warm voor de Ronde van zondag. Mathieu van der Poel draait vandaag nog eens warm voor de Ronde van zondag

14:06 Eten. In de bevoorradingszone krijgt Hayter niet meer dan 10 seconden. De passage in Ronse is ook het sein voor Alexis Renard (Israel Start-Up Nation) om in de volgwagen te stappen. . 14 uur 06. Eten In de bevoorradingszone krijgt Hayter niet meer dan 10 seconden. De passage in Ronse is ook het sein voor Alexis Renard (Israel Start-Up Nation) om in de volgwagen te stappen.

14:05 14 uur 05. Of dit een examen is voor zondag? Niet echt. Ik zal niet wakker liggen bij een minder resultaat. . Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Of dit een examen is voor zondag? Niet echt. Ik zal niet wakker liggen bij een minder resultaat. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

14:04 14 uur 04. De bultjes lenen zich tot meer vruchtbare ondernemingen. Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) speculeert niet op zijn sprint en daagt de rest uit. . De bultjes lenen zich tot meer vruchtbare ondernemingen. Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) speculeert niet op zijn sprint en daagt de rest uit.

14:02 De lijst met hellingen voor vandaag. 14 uur 02. De lijst met hellingen voor vandaag

14:01 Kluisberg en Nieuwe Kwaremont. Een zestal probeerde het nog eens, maar ook zij zijn er meteen aan voor de moeite. Voor de volledigheid: het ging om Oliveira, Sütterlin, Van der Sande, Grondahl Jansen, Wallays en Barthe. . 14 uur 01. Kluisberg en Nieuwe Kwaremont Een zestal probeerde het nog eens, maar ook zij zijn er meteen aan voor de moeite. Voor de volledigheid: het ging om Oliveira, Sütterlin, Van der Sande, Grondahl Jansen, Wallays en Barthe.

13:59 13 uur 59. Wordt er straks weer gekeken naar Deceuninck-Quick Step? De Taaienberg, waar ze vrijdag zo verwoestend uithaalden, ligt op 57 km van de finish. Alaphilippe, Asgreen en Lampaert kunnen oorlog maken, Ballerini en Sénéchal kunnen gespaard worden voor een eventuele sprint. . Wordt er straks weer gekeken naar Deceuninck-Quick Step? De Taaienberg, waar ze vrijdag zo verwoestend uithaalden, ligt op 57 km van de finish. Alaphilippe, Asgreen en Lampaert kunnen oorlog maken, Ballerini en Sénéchal kunnen gespaard worden voor een eventuele sprint.

13:56 13 uur 56. De renners werden zonet eventjes aan de leiband gehouden door de aanwezigheid van een vrachtwagen in de rijrichting van de renners. De gevaarlijke situatie wordt ontmijnd, maar een renner van Lotto-Soudal wordt op de vingers getikt omdat hij toch bleef trappen. . De renners werden zonet eventjes aan de leiband gehouden door de aanwezigheid van een vrachtwagen in de rijrichting van de renners. De gevaarlijke situatie wordt ontmijnd, maar een renner van Lotto-Soudal wordt op de vingers getikt omdat hij toch bleef trappen.

13:51 13 uur 51. Stuyven, Van der Poel, Alaphilippe en Naesen: enkele favorieten aan het woord bij de start in Roeselare. Stuyven, Van der Poel, Alaphilippe en Naesen: enkele favorieten aan het woord bij de start in Roeselare