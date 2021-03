Dwars door Vlaanderen: Geen Sep Vanmarcke door aanslepende verkoudheid

Sep Vanmarcke is al een tijdje op de sukkel met een verkoudheid en laat de klassieker van woensdag schieten. Ook over de Ronde van Vlaanderen is er nog geen zekerheid.

Sep Vanmarcke is al een tijdje op de sukkel met een verkoudheid en laat de klassieker van woensdag schieten. Ook over de Ronde van Vlaanderen is er nog geen zekerheid. 11 uur 43.

AG2R-Citroën stond niet meteen te springen om Oliver Naesen en Greg Van Avermaet woensdag te laten koersen ("geen risico's voor de Ronde"), maar het duo komt toch in actie in Dwars door Vlaanderen. . 18 uur 02.

17 uur 01. Dwars door Vlaanderen. De 75e editie van Dwars door Vlaanderen staat woensdag op het menu. Rond het middaguur start het peloton in Roeselare en 184 kilometer later ligt de finish in Waregem. De renners krijgen 13 hellingen en 3 kasseistroken voor de wielen geschoven. Bij Sporza kunt u de koers op alle kanalen vanuit uw zetel volgen: van start tot finish in onze app/op onze website, vanaf 14.30 u op Eén en op Radio 1. .