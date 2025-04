Dwars door Vlaanderen met Lotte Kopecky als generale repetitie voor de Ronde: zieke Marianne Vos start niet

Zo was het vorig jaar:

Een ongeval - los van de koers - op het parcours beïnvloedde de wedstrijd. Niet alleen werd een elitegroep zo bij de lurven gevat, de Knokteberg en de Hotond verdwenen ook uit het parcours. Het hield de vrouwen niet tegen om er een spektakelfinale van te maken. Een zestal met Elisa Longo Borghini, Shirin van Anrooij, Letizia Paternoster, Puck Pieterse, Marianne Vos en na een tussenversnelling ook Lotte Kopecky stak erbovenuit.



Longo Borghini en Van Anrooij speelden het ploegenspel, met de Nederlandse die uiteindelijk kon ontsnappen. Vos sprong mee, de rest bleef lonken. In de sprint had Van Anrooij geen antwoord op Vos. De ervaren Nederlandse regelde de sprint-à-deux vanaf de kop. Paternoster werd in de achtergrond 3e.