LIVE: Is Annemiek van Vleuten opnieuw het beste raspaardje in Dwars door Vlaanderen?

Val in het peloton. In het peloton worden de rensters wakkergeschud door een valpartij. Iedereen lijkt toch weer te kunnen vertrekken. . 12 uur 26.

De neutrale zone was maar 2 kilometer lang. Het is nu wachten op de eerste aanvallen.

11 uur 32. Het parcours: 10 beklimmingen. In tegenstelling tot de mannen vertrekken de vrouwen niet in Roeselare, maar wel aan de Hippodroom in Waregem, waarna ze een lus maken van 120 kilometer om weer te finishen in Waregem. Onderweg liggen er 10 beklimmingen: - Nieuwe Kwaremont - Hotond - Kortekeer - Berg ten Houte - Kanarieberg - Knokteberg - Hotond - Ladeuze - Nokereberg - Holstraat .